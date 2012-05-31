Galaxy S III'te Corning'in 'Gorilla Cam 2' kaplaması kullanıldığı doğrulandı





Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S III'ün 4,8 inç'lik ekranında Corning'in 'Gorilla Cam 2' kaplaması kullanıldığı Corning firması tarafından doğrulandı.

http://www.androidauthority.com/corning-confirms-gorilla-glass-2-samsung-galaxy-s-iii-90945/

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CES 2012'de tanıtılan 'Corning Gorilla Cam 2' önceki nesille aynı seviyede sağlamlık ve yüzde 20 oranında incelik sunuyor. Corning firması tarafından yapılan açıklamada, Gorilla Cam 2'nin Samsung'un yüksek kaliteli akıllı cihazları için en ideal çözüm olduğu dile getirilirken, mükemmel dokunma hissinin, ince tasarımın ve hafifliğin dış etkenlere karşı dayanıklı bir ekranda birleştiği de belirtildi. Ayrıca Corning firması, 'Gorilla Cam 2' kullanan Galaxy S III'ün inceliğine katkıda bulundukları için memnun olduklarını da dile getiriyor.Corning'in Gorilla Cam 2'si ince yapısıyla tasarıma fazlasıyla katkıda bulunurken, dayanıklılığı ile ekran koruması konusunda 'Galaxy S III' kullanıcılarına büyük bir rahatlık sağlayacak gibi görünüyor.