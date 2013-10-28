Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 için Android 4.3 güncellemesi ABD'de başladı

Haber Editörü
Geçen yılın iki amiral gemi modeli Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 sahiplerinin büyük bir merakla bekledikleri Android 4.3 güncellemesi nihayet bugün itibariyle ABD'de başladı.
Samsung ABD tarafından yapılan duyuruda bugün itibariyle Galaxy S4, Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 için Android 4.3 güncellemesinin dağıtıma başladığı bildirildi. Güncellemenin operatör ve operatör harici cihazlara dağıtımının ise önümüzdeki haftalarda tamamlanması bekleniyor.
Premium Suite olarak adlandırılan güncelleme ile cihazlar için Android 4.3 sürümünün yanında Samsung'un da bazı ekstraları olacak. Bunlar Kolay Mod, Çoklu Pencere, gelişmiş kamera opsiyonları, kurumsal ağlarda cihazları kullanmayı sağlayan SAFE, donanım seviyesinden başlayarak kurumsal güvenlik sunan KNOX ve en önemlisi de Galaxy Gear desteği olacak.
Şimdilik sadece Galaxy Note 3 ve Galaxy Note 10.1 2014 cihazları ile uyumlu olan Galaxy Gear akıllı saati, artık 3 yeni cihazı daha kapsama alanına eklemiş oluyor.
Samsung, Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modellerine yönelik olarak global güncelleme takvimi için henüz bir açıklama yayınlamadı. Galaxy S4 modeli ise güncellemeyi almaya başlamıştı. Ancak Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 için Premium Suite güncellemesinin kısa süre içerisinde global olarak da başlayacağı tahmin ediliyor.
http://www.samsungmobileuspress.com/2013/10/28/Samsung-Expands-Galaxy-Gear-Compatibility-to--Iconic-Galaxy-Smartphones Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Genç bir arkadaş ile muhatap oluyorum sanırım. Sen kaşındın. ben nexusu Türkiye de çıkmadan kullanmaya başlayanlardanım, NExus 4 konusunu da dikkat eder bakarsan ben açmıştım... neyse dur biraz yazayım. ama iş güç sahibi adamım, elin coni'sine çok vakit ayırmayacağım...
1- hiçbir rom, kernel arayışına girmeden sabahtan gece yatana kadar öldüre öldüre kullanarak bitiremediğim batarya,
2- mobil hayatımın en az %40 ını kaplamaya başlayan s-pen (bunu başka bir kalem ile karıştırır veya karşılaştırırsan zaten sohbet bitmiştir.)
3- arttırılabilir kapasitesi (96 gb a ne dersin?) kaç gb lık nexus un var toni? benim note 2 kaç gb istersem o kadar kapasteye sahip
4- geniş ekranı (güneş altı performansı bile yeter)
5- masaya koyduğumda kayıp yere yapışmayan bir tasarım (gece komidinin üzerine koyduğum nexusu her sabah yerden alıyorum)
6- defalarca düşsede açılan kapak sayesinde darbe absorbe kabiliyeti (yere düşen nexus tecrübem var, sakın hikaye anlatma)
7- eskaza sırt üstü koyunca sesini bile duyamadığım bir nexus yerine bangır bangır sesini duyduğum bir telefon var.
8- android uygulamalarına ek olarak kullanabildiğim samsung uygulamaları
9- oldu ki bataryam bittiği takdirde çantamdan anında değiştirebildiğim yedek batarya
10- güncelleme almamak mı? biz hangi konudayız tosunum? güncelleme alıyor işte. sanki kendin farklı bir sürüm kullanıyorsun da gelmiş üfürükten akılla hava atmaya çalışıyorsun.
11- telefonumu 8 ayrıdr kullanıyorum. buyur gel... kasıyor ise sana hediye edeyim (sende güzel bir telefon daha kullanmış olursun)
12- otg desteğini kabloyu takar takmaz kullanıyorum... otg nedir, bildin mi?
vallahi vaktim yok, yoksa daha çok üzerim seni ama dediğim gibi toni'ciğim. hadi işin gücün rast gelsin şimdi...
(nexus4 ümü seviyorum ama malıma tapınmıyorum, daha iyisi çıkıınca note 2'yi de atar, alır kullanırım, senin gibi tapınıp böyle yukarıdaki gibi amatörce yazılara imza atmam.
hadi canım, hadi...
sen lumia'nla oyna. hoş microsoft almasaydı pazarda bile satılacaktı nokia iyisiniz yine bi kameranız var başka bir cacık yok nokiada..