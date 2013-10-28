Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 için Android 4.3 güncellemesi ABD'de başladı





Geçen yılın iki amiral gemi modeli Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 sahiplerinin büyük bir merakla bekledikleri Android 4.3 güncellemesi nihayet bugün itibariyle ABD'de başladı.





Samsung ABD tarafından yapılan duyuruda bugün itibariyle Galaxy S4, Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 için Android 4.3 güncellemesinin dağıtıma başladığı bildirildi. Güncellemenin operatör ve operatör harici cihazlara dağıtımının ise önümüzdeki haftalarda tamamlanması bekleniyor.





Premium Suite olarak adlandırılan güncelleme ile cihazlar için Android 4.3 sürümünün yanında Samsung'un da bazı ekstraları olacak. Bunlar Kolay Mod, Çoklu Pencere, gelişmiş kamera opsiyonları, kurumsal ağlarda cihazları kullanmayı sağlayan SAFE, donanım seviyesinden başlayarak kurumsal güvenlik sunan KNOX ve en önemlisi de Galaxy Gear desteği olacak.





Şimdilik sadece Galaxy Note 3 ve Galaxy Note 10.1 2014 cihazları ile uyumlu olan Galaxy Gear akıllı saati, artık 3 yeni cihazı daha kapsama alanına eklemiş oluyor.





Samsung, Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modellerine yönelik olarak global güncelleme takvimi için henüz bir açıklama yayınlamadı. Galaxy S4 modeli ise güncellemeyi almaya başlamıştı. Ancak Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 için Premium Suite güncellemesinin kısa süre içerisinde global olarak da başlayacağı tahmin ediliyor.

http://www.samsungmobileuspress.com/2013/10/28/Samsung-Expands-Galaxy-Gear-Compatibility-to--Iconic-Galaxy-Smartphones