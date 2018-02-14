Galaxy S9'un kamera yetenekleri resmi teaser videolarında ortaya çıktı

Samsung Mobile'ın Kore'deki resmi Youtube hesabından Galaxy S9'un kamera yeteneklerinin gözler önüne serildiği üç video paylaşıldı. Her biri on beşer saniyede olan videolarda Galaxy S9'un kamera özelliklerine dikkat çekiliyor. Videolarda bahsi geçen özelliklere geçmeden önce Galaxy S9'un kamerasının teknik detaylarına kısaca göz atalım.

Şimdiye kadar sızıntılar neticesinde elde ettiğimiz bilgilere göre, arka tarafta OIS destekli f/1.5 - f/2.4 diyafram açıklığında süper yavaş çekim özelliğine sahip Dual Pixel 12 MP çözünürlüklü bir kamera sensörü yer alırken ön tarafta ise Iris tarayıcı özellikli 8 MP çözünürlüğünde bir öz çekim kamerası bulunuyor.

Galaxy S9'un kamera performansının sergilendiği resmi tanıtım videoları

SamsungMobileKorea tarafından yayınlanan bu videoda Galaxy S9'un süper yavaş çekim özelliğine dikkat çekiliyor.

Paylaşılan ikinci tanıtım videosunda Galaxy S9'un sahip olduğu düşük diyafram aralığı sayesinde gece çekimlerinin bir hayli başarılı olduğu vurgulanıyor.

Üçüncüsü ve en dikkat çekici olan videoda ise Galaxy S9'un 3D emoji özelliğinden bahsediliyor.

https://www.youtube.com/channel/UCYSjF7_K6jBVzYVuqrE0uZA