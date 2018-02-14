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Galaxy S9'un kamera yetenekleri resmi teaser videolarında ortaya çıktı

Samsung, ana vatanı Kore'deki resmi Youtube hesabından Galaxy S9'un kamera yeteneklerinin sergilendiği üç adet video yayınladı. SamsungMobileKorea tarafından yayınlanan videolar haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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18
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Galaxy S9'un kamera yetenekleri resmi teaser videolarında ortaya çıktı
Samsung Mobile'ın Kore'deki resmi Youtube hesabından Galaxy S9'un kamera yeteneklerinin gözler önüne serildiği üç video paylaşıldı. Her biri on beşer saniyede olan videolarda Galaxy S9'un kamera özelliklerine dikkat çekiliyor. Videolarda bahsi geçen özelliklere geçmeden önce Galaxy S9'un kamerasının teknik detaylarına kısaca göz atalım. 
Şimdiye kadar sızıntılar neticesinde elde ettiğimiz bilgilere göre, arka tarafta OIS destekli f/1.5 - f/2.4 diyafram açıklığında süper yavaş çekim özelliğine sahip Dual Pixel 12 MP çözünürlüklü bir kamera sensörü yer alırken ön tarafta ise Iris tarayıcı özellikli 8 MP çözünürlüğünde bir öz çekim kamerası bulunuyor. 

Galaxy S9'un kamera performansının sergilendiği resmi tanıtım videoları

SamsungMobileKorea tarafından yayınlanan bu videoda Galaxy S9'un süper yavaş çekim özelliğine dikkat çekiliyor.
Paylaşılan ikinci tanıtım videosunda Galaxy S9'un sahip olduğu düşük diyafram aralığı sayesinde gece çekimlerinin bir hayli başarılı olduğu vurgulanıyor.  
Üçüncüsü ve en dikkat çekici olan videoda ise Galaxy S9'un 3D emoji özelliğinden bahsediliyor. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCYSjF7_K6jBVzYVuqrE0uZA Yorum Yaz
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buraoca2 1 yıl en beğenilen dr20mouse
dr20mouse

Exynos paşayı umarım qualcomm yüzünden kısıtlamazlar yine yeniden.

Öncelikle Samsung Exynos Chipseti'ne Qualcomm'daki QC 4.0 standartında Hızlı Şarj özelliği koysunda.
dr20mouseExynos paşayı umarım qualcomm yüzünden kısıtlamazlar yine yeniden.Öncelikle Samsung Exynos Chipseti'ne Qualcom...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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dr20mouse 1 yıl
Exynos paşayı umarım qualcomm yüzünden kısıtlamazlar yine yeniden.
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INumber1OneI 1 yıl
kamera kalitesi olarak gayet kaliteli duruyor umarım kasa da sağlamdır
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aycibin 1 yıl
görüntülere bakılırsa 16:9 sensör yine yok galiba.bu devirde 4:3 ekran mı kaldı?
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ax 1 yıl
Sensör boyutunda geliştirme şart artık.Mevcut sensör boyutlarıyla çıkan işler gayet iyi olmasına rağmen bu tarafta yapılacak iyileştirme sektöre yeni bir heyecan katacaktır.Bunun dışında yavaş çekim güzel özellik ama uygun ışık koşulları olmadan pek bir işe yaramıyor işin doğası gereği.
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Citizen'in Pengueni 1 yıl
Kameranın diyaframını düşür %10 hız ver al sana yeni telefon elle tutulur hiç bir yeni özellik yok.
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serafon 1 yıl
5g çıkana kadar mecbur kalmazsam telefon almayı düşünmüyorum şahsen
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JeamBeam 1 yıl
Gram heyecanlandırmıyor. Ben ki note 2 note 4 note edge çıktığı gibi almış adamım. S7 edge Ile dedim tamam yeter. Arkadaş benim ellerim büyük. Fiziken de iriyim. O edge ekran deli ediyor. Tutacak ter kalmıyor. Tek sundukları %10 performans , daha net kamera. E tamam da artık ya yeni bir telefon yada DSLR makine alırsın. Telefonlar doyumun doyumunda. Tek çıkış dex gibi hibrite dönüş. Fiyatlar zaten facia.
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koyunsavar 1 yıl
12 mp yı biraz yukseltseler iyi olurdu. 16 gibi
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hanımneder 1 yıl
Teaser iyiyse filmi kötüdür

Millet aetık manzaraya arkasını dönüyor. Ne devir be
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dr20mouse 1 yıl
Exynos paşayı umarım qualcomm yüzünden kısıtlamazlar yine yeniden.
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buraoca2 1 yıl dr20mouse
dr20mouse

Exynos paşayı umarım qualcomm yüzünden kısıtlamazlar yine yeniden.

Öncelikle Samsung Exynos Chipseti'ne Qualcomm'daki QC 4.0 standartında Hızlı Şarj özelliği koysunda.
1 Yanıt Yanıtla +11
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