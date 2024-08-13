Realme C63 5G mi Realme C63 4G mi? Aralarında nasıl bir fark var ve hangisi daha iyi?

Yeni tanıtılan Realme C63 5G, teknolojiseverlerin dikkatini çekiyor. Realme'nin geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü C65 modelinin 5G versiyonu olan bu cihaz, güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak, kullanıcıların bu cihazı tercih etmeden önce göz önünde bulundurması gereken bazı önemli farklar bulunuyor.
Hangisi daha avantajlı, Realme C63 5G mi yoksa 4G mi?
Realme C63 5G, 4GB, 6GB ve 8GB RAM seçenekleriyle gelirken, fiyatları sırasıyla 134 dolar, 147 dolar ve 159 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ancak, performans açısından en az 6GB RAM'li modelin tercih edilmesi öneriliyor, bu da 4G modeliyle kıyaslandığında yaklaşık 40 dolarlık bir fark yaratıyor.
Bu farkı ödediğinizde ne elde edeceğinizi merak ediyorsanız, birkaç önemli detay bulunuyor. İlk olarak, cihazın tasarımı 4G versiyonundan oldukça farklı. Realme C63 5G, Huawei Mate 20 Pro'dan ilham alan bir kamera modülü ile gelirken, 4G modelinde iPhone tarzı bir kamera yerleşimi bulunuyor. Ayrıca, renk seçenekleri de farklı; 5G modeli, yıldız altını ve orman yeşili renkleriyle sunulurken, 4G modeli deri görünümlü mavi ve yeşil renklerde geliyor.
Performans açısından ise Realme C63 5G, MediaTek'in 6nm Dimensity 6300 işlemcisi ile donatılmış. Bu, daha eski olan 12nm Unisoc T612 işlemcili 4G modeline göre hem daha hızlı hem de daha verimli bir performans sunuyor. Bu sayede, cihaz hem daha güçlü bir işlemci performansı sağlıyor hem de daha uzun pil ömrü vaat ediyor.
Öte yandan, 5G modelinin hızlı şarj konusunda 4G versiyonunun gerisinde kaldığını belirtmek gerekiyor. 4G modelinde 45W SuperVOOC hızlı şarj desteği bulunurken, 5G versiyonu yalnızca 10W standart şarj desteği sunuyor.
Ekran konusunda da Realme C63 5G öne çıkıyor. Cihaz, daha yüksek bir yenileme hızı olan 120Hz ve 625 nit parlaklık seviyesi ile daha akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. Buna karşın, 4G modelinde 90Hz yenileme hızı ve 560 nit parlaklık sunuluyor.
Son olarak, kamera özelliklerine baktığımızda, 5G modeli, 32MP'lik bir arka kameraya sahipken, 4G modeli 50MP'lik bir ana kamera ile geliyor. Bu fark, 5G modelinde düşük ışık performansının daha iyi olabileceğini gösterse de, genel olarak 4G modelinin daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar sunduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.