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Galaxy çoklu monitör kullanımı için geliştirdiği yeni ekran kartlarını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy çoklu monitör kullanımı için geliştirdiği yeni ekran kartlarını duyurdu
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Özel tasarımlı Nvidia ekran kartları söz konusu olduğunda akıllara gelen ilk üreticilerinden biri olan Galaxy, AMD'nin Eyefinity destekli çözümlerine rakip olabilecek iki yeni model üzerinde çalışıyor. GeForce 210 ve GeForce GTX 560 Ti tabanlı olan yeni ekran kartları sırasıyla dört ve beş monitör desteği sunabiliyorlar. Pasif soğutmalı desteklenen GeForce 210 modelinde, DMS59 konnektörlerine güç veren iki adetVMM1402 çipsetini kullanan Galaxy, bu sayede adaptör yardımıyla dört adet DVI çıkışına olanak tanımayı başarmış.

Özel tasarımlı baskılı devre ve soğutucuya sahip olan GeForce GTX 560 Ti modelinde ise bir adet DVI, bir adet DisplayPort ve dört adet mini HDMI konnektörüne yer veren firma bu sayede her monitör için 1680 x 1050 piksel çözünürlüğünde olmak üzere 5040 x 1050 @ 60Hz seviyesinde üç monitörlü ya da her monitör için 1440 x 900 piksel çözünürlüğünde olmak üzere 5760 x 900 @ 60Hz seviyesinde dört monitörlü kurulum gerçekleştirilebiliyor. Galaxy'nin yeni çözümleri bazı sınırlamalardan dolayı Eyefinity seviyesinde monitör ve çözünürlük esnekliği sunamasa da Nvidia tarafında bağlantı özellikleri en gelişmiş ekran kartları olarak önümüzdeki ay içerisinde lanse edilecekler.

Galaxy çoklu monitör kullanımı için geliştirdiği yeni ekran kartlarını duyurdu
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DH Misafiri 7 yıl
Galaxy MDTx4 GTX580 galaxytech.com/...
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honneur 8 yıl
o çözünürlükte o kartlar ağlar resmen :) Bari yapmışken 580 yada 590 a yapsalardıda bi işe yarasaydı :)
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Zeytinbey 8 yıl
honneur

o çözünürlükte o kartlar ağlar resmen :) Bari yapmışken 580 yada 590 a yapsalardıda bi işe yarasaydı :)


evet bencede yapılmışken GTX 580'a yapılması gerekir öncelikle, neyse belki ona da yapar Galaxy...

edit: Galaxy gtx 590 modelini üretmiyormuş galiba sitesinde gtx 590 yok, artık 580 diyelim
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selahattın ısık 8 yıl
Nvıdıanın yapamadığını ekran kartı üreticisimi yapacak..
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