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Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modeli satışa sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,5b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modeli satışa sunuldu
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Galaxy ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modelini Amerika'da satışa sundu. Referans tasarımlı GeForce GTX 470 modeline kıyasla 0.5-inç daha kısa baskılı devre kullanan ekran kartı, sahip olduğu özel soğutucusuyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Açılabilir kapak tasarımı ile fanın temizlenmesine olanak tanıyan kartın, referans tasarıma kıyasla hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtiliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli GF100 GPU'sunun güç verdiği kart, 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 625MHz'de, paralel işlemcileri 1250MHz'de ve bellekleri de 3348MHz'de görev yapan GeForce GTX 470 GC, PhysX, CUDA ve 3DVision gibi teknolojilere de destek sunuyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için üç yollu SLI desteği ile gelen kart, görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI 1.3a konnektörlerini kullanıyor.

Galaxy GeForce GTX 470 GC, Amerika'da 379.99$ seviyesinden satışa sunuldu.

Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modeli satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör
Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modeli satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör
Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modeli satışa sunuldu
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koxp94 9 yıl
ooo tasarım iyi olmuş ilginç
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TELESCOPE 9 yıl
farklı bir tasarım olmuş,fena değil bence
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experienced 9 yıl
Merak ettim buradan sorayim : ) donanimhaberin reklamını yaptığı inno gtx 470/480 nerede satılıyor
satmıyorlarsa neden reklam yapıyorlar , ne bir link var nede başka bir şey.
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Görsel açıdan güzel(işe yaramasa da) lakin Çin malı robota dönüşen transformerslara çok fena benziyor.
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Dante 9 yıl
Kartın üzerinde yazan "Fermi GPU Inside" yazısı bana direkt "Arabada bebek var" uyarısını hatırlattı nedense


Dikkatli taşıyın "Fermi GPU Inside" der gibi olmuş.
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hapocod 9 yıl
o kapak yerine 2 adet 92 lik fan koysalardı kısacası beyenmedim
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apodur 9 yıl
çok güzel olmu ya bittim valla
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Tolgá 9 yıl
fonsiyonelite var kartta..
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Melih Vayvalak 9 yıl
Tipi dışında herşey olumlu
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Source 9 yıl
Tipi hoşuma gitmedi
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Erikakerstedt 9 yıl
Iletim borulari bakir olmus , fan buyumus , fonksiyonellik artmis daha ne olsun. Cekirdek temas sogutucu modelini neden ekran kartlarinda uygulamaya baslamadilar hala merak konusu benim icin.
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