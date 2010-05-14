Galaxy'nin özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modeli satışa sunuldu

Galaxy ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz özel tasarımlı GeForce GTX 470 GC modelini Amerika'da satışa sundu. Referans tasarımlı GeForce GTX 470 modeline kıyasla 0.5-inç daha kısa baskılı devre kullanan ekran kartı, sahip olduğu özel soğutucusuyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Açılabilir kapak tasarımı ile fanın temizlenmesine olanak tanıyan kartın, referans tasarıma kıyasla hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtiliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli GF100 GPU'sunun güç verdiği kart, 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 625MHz'de, paralel işlemcileri 1250MHz'de ve bellekleri de 3348MHz'de görev yapan GeForce GTX 470 GC, PhysX, CUDA ve 3DVision gibi teknolojilere de destek sunuyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için üç yollu SLI desteği ile gelen kart, görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI 1.3a konnektörlerini kullanıyor.

Galaxy GeForce GTX 470 GC, Amerika'da 379.99$ seviyesinden satışa sunuldu.