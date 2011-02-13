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Galeri: LG'nin yeni nesil telefonları Optimus 2X, Optimus 3D, Optimus Black ve Revolution bir arada!

8 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni yılın en hızlı isimlerinden birisi olan LG, dünyada ilk defa Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan Optimus 2X isimli telefonunu satışa sunmuş, 3D teknolojisini destekleyen Optimus Pad isimli tablet bilgisayarını ve Optimus 3D isimli akıllı telefonunu da yakında satışa sunacağını açıklamıştı. Çok sayıda yeni model üzerinde çalışan LG, ürün gamındaki en son yenilikleri, üzerinde çalıştığı iddialı modellerini, yarın başlayacak Mobil Dünya Kongresi 2011 etkinliği kapsamında, katılımcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Yarın başlayacak etkinlik öncesinde, ürün gamındaki en son modelleri bir arada sergilemeye karar veren LG, yeni fotoğraflar yayınladı. LG'nin 3D görüntü kaydı yapan ve çekilen görüntüleri gözlük gerektirmeden kendi ekranı üzerinde oynatabilen Optimus 3D modeli, Texas Instruments'ın çift çekirdekli OMAP 4 platformundan güç alıyor. Samsung Galaxy S ile benzer şekilde PowerVR SGX 540 grafik birimine sahip olan Optimus 3D için LG, grafik performansı açısından en yakından rakibine kıyasla iki kat daha performanslı olacak dese de buradaki kıstas muhtemelen "3D destekli" telefonlar olsa gerek zira Nvidia Tegra 2 platformundaki grafik birimi, SGX 540'tan daha yüksek performans sunuyor.

LG'nin 2011 için en çok güvendiği modellerden bir diğeri ise Optimus Black. İlk defa CES 2011 fuarı esnasında ortaya çıkan bu model, akıllı telefon dünyasının en ince tasarımlarından birisi olarak tanımlanıyor. NOVA teknolojisi ile en parlak ekrana sahip olduğu iddia edilen Optimus Black, serinin diğer üyeleri gibi Android işletim sistemini kullanıyor. Mobil Dünya Kongresi kapsamında LG, 4G LTE (Long Term Evolution) teknolojisi ile yüksek veri bağlantı hızı sunan Revolution modelini de sergileyecek.


http://www.gsmarena.com/lg_jumps_the_gun_announces_their_droid_smartphoes_and_tablet-news-2321.php Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
abi Türkiyeye neden gelmiyor bunu kimse neden sorgulamıyor :S neden abi bir nedeni olmalı Türkiyenin avrupadan ne ekisigi var :SS ?????? adam gibi teknolojik bir telefon yok piyasada motorolanın satışı ve garantisini veren hangi firma var bilgisi olan vramı ??
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marine-gear 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
abi Türkiyeye neden gelmiyor bunu kimse neden sorgulamıyor :S neden abi bir nedeni olmalı Türkiyenin avrupadan ne ekisigi var :SS ?????? adam gibi teknolojik bir telefon yok piyasada motorolanın satışı ve garantisini veren hangi firma var bilgisi olan vramı ??

heralde dalga geciyorsun ya da dunyadan haberin yok optimus black ve optimus 3d suan Turkiyede satiliyor
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar Lg'nin yeni nesil telefonlarını ögrenmek ve ne zaman gelecegi hakkında bilgi almak isteyenler lg'nin müşteri hizmetlerini arayarak ögrenebilirler.Türkiye'ye geliş zamanı ise 2.ci yada 3.cü ceyrekde olacak, fiyat aralıgı ise 1000 tl'nin üzerinde olacak.Benim tahminim iphone 4 fiyatında olur tahminimce...
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DH Misafiri 8 yıl
nokia dan şaşmam:)
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marine-gear 8 yıl
lg optimus black inşallah Türkiye'ye gelir sabırsızlıkla bekliyoruım
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Python 8 yıl
Darkchild
Valla dokunmatik teller nedense ilgimi çekmiyo.. sanırım sevmediğim insan türlerinin elinde hep dokunmatik gördüğüm için olabilir..


seni buralarda görürmüydük dostum
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bwhiteshark 8 yıl
Ya arkadaş Minyon , çekik gözlü hatunlara ne oldu? Samsung'a mı transfer oldular. :-)
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BluePage 8 yıl
lg bu işi biliyor
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Darkchild 8 yıl
Valla dokunmatik teller nedense ilgimi çekmiyo.. sanırım sevmediğim insan türlerinin elinde hep dokunmatik gördüğüm için olabilir..
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Batuist 8 yıl

Darkchild

Valla dokunmatik teller nedense ilgimi çekmiyo.. sanırım sevmediğim insan türlerinin elinde hep dokunmatik gördüğüm için olabilir..

yazdıklarınla "uzman mobil" ünvanın pek örtüşmüyor sanki..!!



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Batuist 8 yıl
Bu sene akıllı cep telefonlarının yıldızları belli.. LG, motorola, samsung.. keşke listeye HTCde dahil olsaydı ama ben htc'de o kadar iddialı bir model göremedim.. desire 2 öyle ahım şahım bir tel olmamış.. desire HD 2nin ise öne çıkan ve diğerlerinden ayrılan yenilikçi fark yaratan bir özelliği yok.. LG bu sene iyi geliyor..
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..Knight.. 8 yıl
Boyutlara bakacak olursak ceplerimizin limitleri zorlanacak gibi.
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burak2011 8 yıl
Güzel ama Türkiye ye gelecekler mi? lg optimus 2x Türkiye ye gelmeyecek
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Gannicus 8 yıl

..Knight..

Boyutlara bakacak olursak ceplerimizin limitleri zorlanacak gibi.



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