Galeri: LG'nin yeni nesil telefonları Optimus 2X, Optimus 3D, Optimus Black ve Revolution bir arada!

Yeni yılın en hızlı isimlerinden birisi olan LG, dünyada ilk defa Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan Optimus 2X isimli telefonunu satışa sunmuş, 3D teknolojisini destekleyen Optimus Pad isimli tablet bilgisayarını ve Optimus 3D isimli akıllı telefonunu da yakında satışa sunacağını açıklamıştı. Çok sayıda yeni model üzerinde çalışan LG, ürün gamındaki en son yenilikleri, üzerinde çalıştığı iddialı modellerini, yarın başlayacak Mobil Dünya Kongresi 2011 etkinliği kapsamında, katılımcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Yarın başlayacak etkinlik öncesinde, ürün gamındaki en son modelleri bir arada sergilemeye karar veren LG, yeni fotoğraflar yayınladı. LG'nin 3D görüntü kaydı yapan ve çekilen görüntüleri gözlük gerektirmeden kendi ekranı üzerinde oynatabilen Optimus 3D modeli, Texas Instruments'ın çift çekirdekli OMAP 4 platformundan güç alıyor. Samsung Galaxy S ile benzer şekilde PowerVR SGX 540 grafik birimine sahip olan Optimus 3D için LG, grafik performansı açısından en yakından rakibine kıyasla iki kat daha performanslı olacak dese de buradaki kıstas muhtemelen "3D destekli" telefonlar olsa gerek zira Nvidia Tegra 2 platformundaki grafik birimi, SGX 540'tan daha yüksek performans sunuyor.

LG'nin 2011 için en çok güvendiği modellerden bir diğeri ise Optimus Black. İlk defa CES 2011 fuarı esnasında ortaya çıkan bu model, akıllı telefon dünyasının en ince tasarımlarından birisi olarak tanımlanıyor. NOVA teknolojisi ile en parlak ekrana sahip olduğu iddia edilen Optimus Black, serinin diğer üyeleri gibi Android işletim sistemini kullanıyor. Mobil Dünya Kongresi kapsamında LG, 4G LTE (Long Term Evolution) teknolojisi ile yüksek veri bağlantı hızı sunan Revolution modelini de sergileyecek.

http://www.gsmarena.com/lg_jumps_the_gun_announces_their_droid_smartphoes_and_tablet-news-2321.php