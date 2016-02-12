Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni görüntüler

Tüm zamanların en başarılı dizilerinden biri olan Game of Thrones'un 6.sezonu için meraklı bekleyiş sürerken, yeni sezondan görüntüler de yayınlanmaya devam ediyor. Nisan ayında başlayacak 6.sezonun tanıtım çalışmalarına bir süre önce başlayan HBO kanalı, yayınladığı kısa tanıtım videosunun ardından şimdi de yeni sezondan ilk resmi görüntüleri paylaştı.

Yazının bundan sonraki bölümü, henüz 5.sezon finalini izlemeyenler için ağır spoiler içerir.

Yayınlanan bu yeni görüntülerde dizinin ana karakterlerinin neredeyse tamamına yer verilirken Jon Snow'a yer verilmemesi, 5.sezon finalinden bu yana süregelen tartışmaları bir kez daha alevlendirdi. Sezon finalinde ölümün kıyısında bıraktığımız Jon Snow'un geri dönüp dönmeyeceği, yeni bölümler yayınlanana kadar açıklığa kavuşmayacak gibi görünüyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Game of Thrones setinden gelen görüntüler, Jon Snow'un geri döneceğine işaret ediyor.

HBO tarafından yayınlanan görüntülerde dikkat çeken bir diğer unsur da Bran Stark'ın geri dönüşü oldu. Geçtiğimiz sezon dizide yer almayan Bran, bu sezon oldukça önemli bir rol oynayacak. Bran'in eğitmeni olan Üç Gözlü Karga'yı canlandıracak usta oyuncu Max von Sydow da yayınlanan bu yeni görüntülerde görülebiliyor.

Game of Thrones'un 6.sezonu, 24 Nisan 2016'da başlayacak.

http://deadline.com/2016/02/gallery-game-of-thrones-season-6-jon-snow-not-included-1201700960/