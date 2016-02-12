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Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni görüntüler

Game of Thrones'un merakla beklenen 6.sezonundan ilk resmi görüntüler yayınlandı. Bu görüntülerde çok önemli bir karakterin yer almaması, tartışmaları yeniden alevlendirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,6b
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni görüntüler
Tüm zamanların en başarılı dizilerinden biri olan Game of Thrones'un 6.sezonu için meraklı bekleyiş sürerken, yeni sezondan görüntüler de yayınlanmaya devam ediyor. Nisan ayında başlayacak 6.sezonun tanıtım çalışmalarına bir süre önce başlayan HBO kanalı, yayınladığı kısa tanıtım videosunun ardından şimdi de yeni sezondan ilk resmi görüntüleri paylaştı.
Yazının bundan sonraki bölümü, henüz 5.sezon finalini izlemeyenler için ağır spoiler içerir.
Yayınlanan bu yeni görüntülerde dizinin ana karakterlerinin neredeyse tamamına yer verilirken Jon Snow'a yer verilmemesi, 5.sezon finalinden bu yana süregelen tartışmaları bir kez daha alevlendirdi. Sezon finalinde ölümün kıyısında bıraktığımız Jon Snow'un geri dönüp dönmeyeceği, yeni bölümler yayınlanana kadar açıklığa kavuşmayacak gibi görünüyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Game of Thrones setinden gelen görüntüler, Jon Snow'un geri döneceğine işaret ediyor.
 
Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni görüntüler
HBO tarafından yayınlanan görüntülerde dikkat çeken bir diğer unsur da Bran Stark'ın geri dönüşü oldu. Geçtiğimiz sezon dizide yer almayan Bran, bu sezon oldukça önemli bir rol oynayacak. Bran'in eğitmeni olan Üç Gözlü Karga'yı canlandıracak usta oyuncu Max von Sydow da yayınlanan bu yeni görüntülerde görülebiliyor. 
Game of Thrones'un 6.sezonu, 24 Nisan 2016'da başlayacak.

http://deadline.com/2016/02/gallery-game-of-thrones-season-6-jon-snow-not-included-1201700960/ Yorum Yaz
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Coroic 3 yıl
Bran iğce at hırsızı gibi olmuş
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the day i tried to live 3 yıl
izlemeyin herkes ölüyor.
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gcb1903 3 yıl
2011 askerliğin sonu işte asker adam napar can sıkıntısından eline geçirdiği kağıt parasını okur. Bir dergi parçasında Sean Bean ve o meşhur demir tahtta oturduğu kare. Bir kaç satır anca yazıyor yırtık bir kağıt parçası.
Askerlik biter eve gelirsin yıllar geçer. Bir tane Sean Bean dizisi başlayacaktı neydi ki o diye diziyi bulur başlarsın 3 sezonu izlemeye. Sonra aha böyle beklersin her sene 10 ay.
Breaking Bad izledim mi hayır bitene kadar izlemedim sonra toptan izledim.
Spartacus izledim mi hayır bekledim bitti toplu 4 sezon izledim.
Lost izledim mi hayır bekledim toplu izledim.
Dexter izledim mi hayır bekledim mis gibi 8 sezonu izledim bekleme olmadan.
Demem o ki uzun yoldan; izlemeyen başlamasın. Beklesin hepsi bitecek bir iki yıla mis gibi rahat rahat izlesin.
Şimdi bir de One Piece yıllarca bitsin diye bekledim izlemedim. Başladım 648. bölüme geldim bir kaç ayda. Ama bu bitecek gibi değil. Şimdi her hafta 15 dakka için bekle.
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MALTHAEL 3 yıl
JackTim
Hani uçmuyor bran.

Saçları uçmuş .
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redoracle 3 yıl
Ölsün boltonlar,ölsün freyler
Yaşasın starklar,Yılmaz Morgülüs :)
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adam olun 3 yıl
iyi yine eski bölümlerden fotolar koymamışlar
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EnemyDestroyeD 3 yıl
gelmesede olur her sene 10 ay ara diziye tam alışıyoruz hop sezon finali
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JackTim 3 yıl
Hani uçmuyor bran.
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broodofqueen 3 yıl
Bran Stark'ın son sahnesinde geldiği yer, o ağaç.. Nedir, necidir? Hikayenin bütününü kavramak için daha zamana ihtiyaç var, merak ediyorum ve buna bayılıyorum. Bu dizi Lost, Breaking Bad ve Sherlock gibi benim için unutulmaz efsanelerin arasına çoktan girmiştir. Kurgu bence kusursuz.

Kitapları okuyanlar yazmasın, öğrenmek istemiyorum :)
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V4LKyR 3 yıl
Gokalp.
Brandon karanlık tarafa geçiyor ve bu sezon onun üzerinden yürüyecek ana hikaye bu belli fakat aktöre yaklaşık 2 senelik aradan sonra kolay alışamıyacağız sanırım

Dark side diyosun yani? Sith Stark mı olacak?
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K.can.tas 3 yıl
Brandon karanlık tarafa geçiyor ve bu sezon onun üzerinden yürüyecek ana hikaye bu belli fakat aktöre yaklaşık 2 senelik aradan sonra kolay alışamıyacağız sanırım
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forsaken54 3 yıl
ben bu bran olayını hala anlamadım intikam almayacak mı bu o güç ile ^^
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