Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni görüntüler

Haber Editörü
Tüm zamanların en başarılı dizilerinden biri olan Game of Thrones'un 6.sezonu için meraklı bekleyiş sürerken, yeni sezondan görüntüler de yayınlanmaya devam ediyor. Nisan ayında başlayacak 6.sezonun tanıtım çalışmalarına bir süre önce başlayan HBO kanalı, yayınladığı kısa tanıtım videosunun ardından şimdi de yeni sezondan ilk resmi görüntüleri paylaştı.
Yazının bundan sonraki bölümü, henüz 5.sezon finalini izlemeyenler için ağır spoiler içerir.
Yayınlanan bu yeni görüntülerde dizinin ana karakterlerinin neredeyse tamamına yer verilirken Jon Snow'a yer verilmemesi, 5.sezon finalinden bu yana süregelen tartışmaları bir kez daha alevlendirdi. Sezon finalinde ölümün kıyısında bıraktığımız Jon Snow'un geri dönüp dönmeyeceği, yeni bölümler yayınlanana kadar açıklığa kavuşmayacak gibi görünüyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Game of Thrones setinden gelen görüntüler, Jon Snow'un geri döneceğine işaret ediyor.
HBO tarafından yayınlanan görüntülerde dikkat çeken bir diğer unsur da Bran Stark'ın geri dönüşü oldu. Geçtiğimiz sezon dizide yer almayan Bran, bu sezon oldukça önemli bir rol oynayacak. Bran'in eğitmeni olan Üç Gözlü Karga'yı canlandıracak usta oyuncu Max von Sydow da yayınlanan bu yeni görüntülerde görülebiliyor.
Game of Thrones'un 6.sezonu, 24 Nisan 2016'da başlayacak.
http://deadline.com/2016/02/gallery-game-of-thrones-season-6-jon-snow-not-included-1201700960/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Askerlik biter eve gelirsin yıllar geçer. Bir tane Sean Bean dizisi başlayacaktı neydi ki o diye diziyi bulur başlarsın 3 sezonu izlemeye. Sonra aha böyle beklersin her sene 10 ay.
Breaking Bad izledim mi hayır bitene kadar izlemedim sonra toptan izledim.
Spartacus izledim mi hayır bekledim bitti toplu 4 sezon izledim.
Lost izledim mi hayır bekledim toplu izledim.
Dexter izledim mi hayır bekledim mis gibi 8 sezonu izledim bekleme olmadan.
Demem o ki uzun yoldan; izlemeyen başlamasın. Beklesin hepsi bitecek bir iki yıla mis gibi rahat rahat izlesin.
Şimdi bir de One Piece yıllarca bitsin diye bekledim izlemedim. Başladım 648. bölüme geldim bir kaç ayda. Ama bu bitecek gibi değil. Şimdi her hafta 15 dakka için bekle.
Saçları uçmuş .
Yaşasın starklar,Yılmaz Morgülüs :)
Kitapları okuyanlar yazmasın, öğrenmek istemiyorum :)
Dark side diyosun yani? Sith Stark mı olacak?