Gameloft, Android için kendi mağazasında bir alana bir bedava indirimlerine başladı

Mobil oyun sektörünün başarılı geliştiricilerinden Gameloft, kendi çevrimiçi mağazasında bir alana bir bedava indirimlerini başlattı.





Gameloft, Android platformu için geliştirilen Wild Blood, The Dark Knight Rises ve Order and Chaos Online gibi yapımlardan birini alan mobil oyunculara, aldıkları bu yapıma ek olarak ücretsiz bir oyun daha sunuluyor. Gameloft'un ABD'deki çevrimiçi mağazasında uygulanan bir alana bir bedava sistemi şu an için Türkiye mağazasında uygulanmıyor. Ancak, Gameloft'un Türkiye mağazasında Android platformu için geliştirilen yapımları indirimli olarak sunulduğunu belirtmekte fayda var.





Yapımcının ABD'deki çevrimiçi mağazasında kısa bir süre için geçerli olacak olan bir alana bir bedava uygulamasının ilerleyen günlerde ülkemizde de devreye girip girmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Gameloft'un çevrimiçi mağazasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/android-game-news/4977-gameloft-quietly-launches-a-buy-1-get-1-free-sale-on-certain-android-games