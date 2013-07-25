Gameloft, CocoaChina ile olan işbirliğinin devamını açıkladı

Yerelleştirme alanında attığı adımlarla takdiri hak eden Gameloft, bu alandaki girişimlerini devam ettiriyor. Çin pazarındaki faaliyetlerini güçlendirmek isteyen şirket, CocoaChina/Chukong adlı Çinli yayıncıyla stratejik beraberliğinin devamını açıkladı.





Söz konusu beraberlik kapsamında Gameloft, CocoaChia/Chukong'a oyun tasarımı, oyun içi para yönetimi, dağıtım ve korsanlık faaliyetlerinin önlenmesi alanlarında destek verecek. Ayrıca, geçtiğimiz aylarda yayınlanan Dungeon Hunter 4 ve gelecek oyunlar arasında yer alan Asphalt 8: Airborne iş birliği kapsamında Çinli oyuncular ile buluşturulacak. İlk olarak E3'te gün yüzüne çıkan Asphalt 8: Airborne'nin yayın tarihi hakkında henüz kesin bir bilgi paylaşılmış olmasa da, beta sürümünün China Joy konferansında sergileneceğini belirtiliyor. Bu arada Asphalt 8'in yaz bitmeden Appstore ve Google Play'deki yerini alacağını belirtelim.