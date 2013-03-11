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Gameloft, Dungeon Hunter 4'ü duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gameloft, Dungeon Hunter 4'ü duyurdu


Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, aksiyon/RPG serisi Dungeon Hunter'ın yeni oyunu Dungeon Hunter 4'ü duyurdu.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla oyunun yeni bir hikaye, yeni zindanlar ve yeni birçok şeyle geleceğini belirten geliştirici, yapım hakkında detaylı bilgi vermedi. Henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmayan yapımın yakın bir zamanda çıkış yapacağı belirtildi. Fiyatlandırma konusunda da net bir bilgi bulunmasa da, Gameloft'un serinin üçüncü oyununda olduğu gibi yapımı Free to Play olarak sunmasını bekliyoruz.

Mobil oyuncuları yeni zindanlar ile tanıştırarak farklı bir maceraya sürükleyecek olan Dungeon Hunter 4 hakkında yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 

https://twitter.com/gameloft/status/311160094257713152 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 6 yıl
Dungeon Hunter 4 1.0

Ücretsiz

2 Aralık

www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dungeon-hunter-4/8f8b4298-c9d9-4998-bf97-9d89e7c3e019
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e-Militarist 6 yıl
Fransız şirketi Gameloft, Windows Phone 8 ve Windows 8 üzerinden bazı oyunlarını yıl sonundan önce serbest bırakma sözünü yerine getirmeye devam ediyor.

Windows 8 için ücretsiz apps.microsoft.com/...
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cengizhan1903 6 yıl
F2p olmasinda
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geçmisi arayan adam 6 yıl
F2p olmaz umarım.
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K.can.tas 6 yıl
Güzel haber
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-Freedom- 6 yıl
Güzel
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