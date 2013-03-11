Gameloft, Dungeon Hunter 4'ü duyurdu









Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, aksiyon/RPG serisi Dungeon Hunter'ın yeni oyunu Dungeon Hunter 4'ü duyurdu.





Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla oyunun yeni bir hikaye, yeni zindanlar ve yeni birçok şeyle geleceğini belirten geliştirici, yapım hakkında detaylı bilgi vermedi. Henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmayan yapımın yakın bir zamanda çıkış yapacağı belirtildi. Fiyatlandırma konusunda da net bir bilgi bulunmasa da, Gameloft'un serinin üçüncü oyununda olduğu gibi yapımı Free to Play olarak sunmasını bekliyoruz.





Mobil oyuncuları yeni zindanlar ile tanıştırarak farklı bir maceraya sürükleyecek olan Dungeon Hunter 4 hakkında yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://twitter.com/gameloft/status/311160094257713152