Gameloft'un gelecek nesil mobil oyunları daha küçük boyutlara sahip olacak

Haber Editörü
Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, ilerleyen dönemlerde yayınlayacağı oyunları daha küçük boyutlarla oyuncuların beğenisine sunacak.
Konuyla ilgili gelen açıklamaya göre, yeni oyunların boyutları ortalama 15 MB civarında olacak. Böylece mobil veri paketleri üzerinden oyun indirmek isteyen mobil oyuncular 3G bağlantısıyla 10 saniyeden daha kısa bir sürede oyunlara ulaşabilecek.
Boyutlardaki bu düşüş oyunların grafik kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek. Geliştiricinin boyut düşürme konusunda atmış olduğu ilk adım ise, eylül ayında yayınlanan 13.5 MB boyutundaki Green Farm 3 olmuştu.
Dipnot: Söz konusu durum Vegas Gangsteri vb. karmaşık oyunlar için geçerli değildir.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
25 mbps gördüm bende vodafone ile
ankara ankamall
Turkcell kullanıyorum 15mblık veriyi indirmesi 10 saniyeden bile kısa sürüyor buna karşın kotalar keşke daha geniş ve cazip fiyatlarda olsaydı demekten alamıyorum kendimi.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
473 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve gameloft