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Gameloft'un gelecek nesil mobil oyunları daha küçük boyutlara sahip olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gameloft'un gelecek nesil mobil oyunları daha küçük boyutlara sahip olacak
Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, ilerleyen dönemlerde yayınlayacağı oyunları daha küçük boyutlarla oyuncuların beğenisine sunacak.

Konuyla ilgili gelen açıklamaya göre, yeni oyunların boyutları ortalama 15 MB civarında olacak. Böylece mobil veri paketleri üzerinden oyun indirmek isteyen mobil oyuncular 3G bağlantısıyla 10 saniyeden daha kısa bir sürede oyunlara ulaşabilecek. 

Boyutlardaki bu düşüş oyunların grafik kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek. Geliştiricinin boyut düşürme konusunda atmış olduğu ilk adım ise, eylül ayında yayınlanan 13.5 MB boyutundaki Green Farm 3 olmuştu. 
Dipnot: Söz konusu durum Vegas Gangsteri vb. karmaşık oyunlar için geçerli değildir.  

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sarjaleti 6 yıl en beğenilen
Ortalamanın 15 MB olması için Asphalt, Nova, Modern Combat gibi serileri çöpe atmaları gerekir ki kimse altın yumurtlayan tavuğu çöpe atmaz bence.
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Redunay 6 yıl
15 mb olmasında 2 gb de olmasın
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SEO-Uzmanı 6 yıl
SDK standartları olmadığı sürece bu kaliteli oyunlar için bu söz konusu olamaz !
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ToisAndro 6 yıl
Yanlış anlamadıysam apk dosyalarının boyutunu düşürecek ve telefon hafızasında daha az yer kaplayacak ve data dosyaları SD karta yüklenmeye devam edecek. Sonuçta data dosyalarını indirmek için wifi kullanıyor 3G değil.
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Firaristt 6 yıl
onur01651
hangi operatör 10 saniyede 15MB indirebiliyor?
Vodafone ile 19Mbps gördüm
30MB dosyayı 10-15 saniyede falan indirmiştim. Ama bizdeki bu kotalarla oyun falan indiremeyiz o ayrı mesele. Şimdiki 1GB fiyatına 2GB vermeleri lazım...
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swat882 6 yıl Firaristt
Firaristt

onur01651
hangi operatör 10 saniyede 15MB indirebiliyor?
Vodafone ile 19Mbps gördüm
30MB dosyayı 10-15 saniyede falan indirmiştim. Ama bizdeki bu kotalarla oyun falan indiremeyiz o ayrı mesele. Şimdiki 1GB fiyatına 2GB vermeleri lazım...

25 mbps gördüm bende vodafone ile

ankara ankamall
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Şeker Hapı 6 yıl
onur01651
hangi operatör 10 saniyede 15MB indirebiliyor?

Turkcell kullanıyorum 15mblık veriyi indirmesi 10 saniyeden bile kısa sürüyor buna karşın kotalar keşke daha geniş ve cazip fiyatlarda olsaydı demekten alamıyorum kendimi.
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onur01651 6 yıl
hangi operatör 10 saniyede 15MB indirebiliyor?

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sarjaleti 6 yıl en beğenilen
Ortalamanın 15 MB olması için Asphalt, Nova, Modern Combat gibi serileri çöpe atmaları gerekir ki kimse altın yumurtlayan tavuğu çöpe atmaz bence.
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