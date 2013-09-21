Gameloft'un gelecek nesil mobil oyunları daha küçük boyutlara sahip olacak

Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, ilerleyen dönemlerde yayınlayacağı oyunları daha küçük boyutlarla oyuncuların beğenisine sunacak.





Konuyla ilgili gelen açıklamaya göre, yeni oyunların boyutları ortalama 15 MB civarında olacak. Böylece mobil veri paketleri üzerinden oyun indirmek isteyen mobil oyuncular 3G bağlantısıyla 10 saniyeden daha kısa bir sürede oyunlara ulaşabilecek.





Green Farm 3 olmuştu. Boyutlardaki bu düşüş oyunların grafik kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek. Geliştiricinin boyut düşürme konusunda atmış olduğu ilk adım ise, eylül ayında yayınlanan 13.5 MB boyutundakiolmuştu.

Dipnot: Söz konusu durum Vegas Gangsteri vb. karmaşık oyunlar için geçerli değildir.