Gameloft'un mobil oyun gelirleri ilk çeyrekte %59 oranında arttı

Haber Editörü
Gameloft 2012 yılı ilk çeyreği için mali kazanç raporunu yayımladı ve şirket mükemmel bir büyüme grafiği çizerek mobil oyun pazarındaki büyümenin ne kadar hızlı olduğunu da gösterdi.
Gameloft 2000’li yıllarda mobil oyun piyasasına ilk adımlarını atan ve son zamanlarda akıllı telefon, tablet pazarında başarılı işleri ile adından sıkça söz ettiren bir oyun geliştiricisi. Gameloft yayımladığı 2012 yılı ilk çeyrek mali raporlarına göre gelirlerini %14 oranında arttırarak 58.9 milyon dolara çıkardı. Bu mali raporda ayrıca bölgelere göre gelir dağılımları da şu şekilde: %44 Asya-Pasifik-Latin Amerika bölgeleri, %30 Kuzey Amerika bölgeleri ve %25 Avrupa-Ortadoğu-Kuzey Afrika bölgeleri olarak belirtildi. Gameloft’un mali raporunda bu bilgilerin dışında en çok dikkat çeken kısım ise firmanın %40’lık satışını oluşturan mobil oyunlardaki gelirin geçen yıla oranla %59 artmış olması. Son zamanlardaki bu gelir artışının nedeninin firmanın yeni iş mantığı olan Free to Play oyunlarının artmasından kaynaklandığını söylemek pek yanlış olmaz.
Akıllı telefon ve tabletlerin hızlı bir şekilde gelişmesi ile birlikte mobil oyun pazarında büyük bir çıkış yakalayan firma ilerleyen günlerde de bu çıkışını sürdürerek adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.
http://www.slidetoplay.com/story/gamelofts-tablet-and-smartphone-sales-grow-59-year-over-year Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ee zevkle oynamiyor musun
ayni oyunlar ios platformundada mevcut
bu yorumun art niyetten baska bisey değil
ne diyon birader?
Ios cihazim vardi ,cihaz menu gecisinde bile kasiyordu ios 5 gelmedi hatta 4.3 bile gelmedi cihazi aldiktan 3 ay sonra ios 4 gelmisti eskiden oynayabildigim oyunlari oynayamaz oldum ios4 cihazimi oldurdu,bana 3. Nesil diye sattiklari ipod 2. Nesil cikti meger 8 gb 3. Nesilin donanimi yenilenmemis ,cihazi ilk aldigimda icinden sarj aleti bile cikmadi 2 tane mp3 atmak icin bile ituunes te neler cekiyordum ,baska pclere baglayinca ipodu siliyordu icindekilerini :@ bluetoth vardi ama kullanamiyordum,sarji nette 3 saat oyunda 1 saat gidiyordu,o siralardan en iyi fiyata aldigim (432 tl) tr garantili cihaz birde ariza yapti icinden cikan sozde apple kulaklik 6 ayda dagildi hicte kaluteli degildi,cihazin arkasi selpakla bile ciziliyordu ,soylesene 430 tl vermistim bu cihaza 2 sene once ben nye bir daha apple alayim ,ne kaliteli ne stabil nede durust bir firma benim icin ,ama duur kutunun icinden 2 tane apple sticker i cikmisti ayip olmasin simdi soylemeden olmaz
Apple bircok ureticiden daha adi bir firma benim icin