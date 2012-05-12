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Gameloft'un mobil oyun gelirleri ilk çeyrekte %59 oranında arttı

7 yıl
4,5b
1
38
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Gameloft 2012 yılı ilk çeyreği için mali kazanç raporunu yayımladı ve şirket mükemmel bir büyüme grafiği çizerek mobil oyun pazarındaki büyümenin ne kadar hızlı olduğunu da gösterdi.

Gameloft 2000’li yıllarda mobil oyun piyasasına ilk adımlarını atan ve son zamanlarda akıllı telefon, tablet pazarında başarılı işleri ile adından sıkça söz ettiren bir oyun geliştiricisi. Gameloft yayımladığı 2012 yılı ilk çeyrek mali raporlarına göre gelirlerini %14 oranında arttırarak 58.9 milyon dolara çıkardı. Bu mali raporda ayrıca bölgelere göre gelir dağılımları da şu şekilde: %44 Asya-Pasifik-Latin Amerika bölgeleri, %30 Kuzey Amerika bölgeleri ve %25 Avrupa-Ortadoğu-Kuzey Afrika bölgeleri olarak belirtildi. Gameloft’un mali raporunda bu bilgilerin dışında en çok dikkat çeken kısım ise firmanın %40’lık satışını oluşturan mobil oyunlardaki gelirin geçen yıla oranla %59 artmış olması. Son zamanlardaki bu gelir artışının nedeninin firmanın yeni iş mantığı olan Free to Play oyunlarının artmasından kaynaklandığını söylemek pek yanlış olmaz.
Akıllı telefon ve tabletlerin hızlı bir şekilde gelişmesi ile birlikte mobil oyun pazarında büyük bir çıkış yakalayan firma ilerleyen günlerde de bu çıkışını sürdürerek adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

http://www.slidetoplay.com/story/gamelofts-tablet-and-smartphone-sales-grow-59-year-over-year Yorum Yaz
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emiLL 7 yıl Djalma Feitosa Dias
FaruK_26

Oyunların adını değiştirip mobil e portluyor...
Çıkardığı tüm oyunlarda bir oyundan esinlenme var.(Araklamış)

Androidteki oyunlar bu çakma oyunlarla dolu...

ee zevkle oynamiyor musun

ayni oyunlar ios platformundada mevcut

bu yorumun art niyetten baska bisey değil
FaruK_26Oyunların adını değiştirip mobil e portluyor...Çıkardığı tüm oyunlarda bir oyundan esinlenme var.(Araklamış)...
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nty35 7 yıl en beğenilen magandalar18
magandalar18

nokia 3510i ile gameloftun oyunlarını zamanında az oynamadım.

(ilahi türkçe sen adamı öldürürsün olumsuz gibi görünen cümle nasıl olumlu oluyor.
aa 2 olumsuzluk olumlu oluyor "aslında cümleyi nasıl kursam diye az düşünmedim değil")

nokia 3510i ile gameloftun oyunlarını zamanında çok oynadım.

ne diyon birader?
magandalar18nokia 3510i ile gameloftun oyunlarını zamanında az oynamadım.(ilahi türkçe sen adamı öldürürsün olumsuz gibi gö...
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napolyon94 7 yıl Djalma Feitosa Dias
FaruK_26
napolyon94

FaruK_26

napolyon94

FaruK_26

AIainPROST
FaruK_26 Oyunların adını değiştirip mobil e portluyor... Çıkardığı tüm oyunlarda bir oyundan esinlenme var.(Araklamış) Androidteki oyunlar bu çakma oyunlarla dolu...
ee zevkle oynamiyor musun ayni oyunlar ios platformundada mevcut bu yorumun art niyetten baska bisey değil
Android tek oyun kaynağı nerdeyse gameloft
(Grafik kalitesi yüksek oyunlar çıkartıyor.Fakat bir çoğu çakma.) Niye art niyetle yazayım.Gerçekler acıdır.
Gameloft=Çakma


Shadowgun,Grand Theft Auto 3,Max Payne ,Pocket Legends ???, görende İOS ta God of war,metal gear solid,gears of war var sanıcak

Abarmadan yazamıyormusunuz siz.İOS un oyun kalitesi ile android in oyun kalitesi arasında baya bir fark var.NOKTA..


NOT:Fazla uçmayın.

iyi farkları say


İOS cihaz alıp farkları tek tek say..

Ios cihazim vardi ,cihaz menu gecisinde bile kasiyordu ios 5 gelmedi hatta 4.3 bile gelmedi cihazi aldiktan 3 ay sonra ios 4 gelmisti eskiden oynayabildigim oyunlari oynayamaz oldum ios4 cihazimi oldurdu,bana 3. Nesil diye sattiklari ipod 2. Nesil cikti meger 8 gb 3. Nesilin donanimi yenilenmemis ,cihazi ilk aldigimda icinden sarj aleti bile cikmadi 2 tane mp3 atmak icin bile ituunes te neler cekiyordum ,baska pclere baglayinca ipodu siliyordu icindekilerini :@ bluetoth vardi ama kullanamiyordum,sarji nette 3 saat oyunda 1 saat gidiyordu,o siralardan en iyi fiyata aldigim (432 tl) tr garantili cihaz birde ariza yapti icinden cikan sozde apple kulaklik 6 ayda dagildi hicte kaluteli degildi,cihazin arkasi selpakla bile ciziliyordu ,soylesene 430 tl vermistim bu cihaza 2 sene once ben nye bir daha apple alayim ,ne kaliteli ne stabil nede durust bir firma benim icin ,ama duur kutunun icinden 2 tane apple sticker i cikmisti ayip olmasin simdi soylemeden olmaz

Apple bircok ureticiden daha adi bir firma benim icin
FaruK_26napolyon94FaruK_26napolyon94FaruK_...
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Armin van Buuren* 7 yıl
FaruK_26
napolyon94
FaruK_26
napolyon94
FaruK_26
AIainPROST
FaruK_26 Oyunların adını değiştirip mobil e portluyor... Çıkardığı tüm oyunlarda bir oyundan esinlenme var.(Araklamış) Androidteki oyunlar bu çakma oyunlarla dolu...
ee zevkle oynamiyor musun ayni oyunlar ios platformundada mevcut bu yorumun art niyetten baska bisey değil
Android tek oyun kaynağı nerdeyse gameloft
(Grafik kalitesi yüksek oyunlar çıkartıyor.Fakat bir çoğu çakma.) Niye art niyetle yazayım.Gerçekler acıdır.
Gameloft=Çakma
Shadowgun,Grand Theft Auto 3,Max Payne ,Pocket Legends ???, görende İOS ta God of war,metal gear solid,gears of war var sanıcak
Abarmadan yazamıyormusunuz siz.İOS un oyun kalitesi ile android in oyun kalitesi arasında baya bir fark var.NOKTA.. NOT:Fazla uçmayın.
iyi farkları say
İOS cihaz alıp farkları tek tek say..

Faruk hoşgeldin ifanboy kardeşim, ee hayat nasıl? Android nasıl çakma oyunlardan bıktın herhalde değil mi? Neyse sen 2 güne iphone 4s alırsın bu konularda rahatlar.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl Armin van Buuren*
FilozofTR

FaruK_26

napolyon94
FaruK_26
napolyon94
FaruK_26
AIainPROST
FaruK_26 Oyunların adını değiştirip mobil e portluyor... Çıkardığı tüm oyunlarda bir oyundan esinlenme var.(Araklamış) Androidteki oyunlar bu çakma oyunlarla dolu...
ee zevkle oynamiyor musun ayni oyunlar ios platformundada mevcut bu yorumun art niyetten baska bisey değil
Android tek oyun kaynağı nerdeyse gameloft
(Grafik kalitesi yüksek oyunlar çıkartıyor.Fakat bir çoğu çakma.) Niye art niyetle yazayım.Gerçekler acıdır.
Gameloft=Çakma
Shadowgun,Grand Theft Auto 3,Max Payne ,Pocket Legends ???, görende İOS ta God of war,metal gear solid,gears of war var sanıcak
Abarmadan yazamıyormusunuz siz.İOS un oyun kalitesi ile android in oyun kalitesi arasında baya bir fark var.NOKTA.. NOT:Fazla uçmayın.
iyi farkları say
İOS cihaz alıp farkları tek tek say..


Faruk hoşgeldin ifanboy kardeşim, ee hayat nasıl? Android nasıl çakma oyunlardan bıktın herhalde değil mi? Neyse sen 2 güne iphone 4s alırsın bu konularda rahatlar.


Galaxy SIII sipariş verdim(Ondan önceki cihazım S ve SII di.Bir çok HTC,Samsung,motorola nın android cihazlarıda kullandığımı belirteyim.Sizin gibi bir cihaz alıp tapanlardan değilim kısacası. ).İOS u en çok eleştirenlerdenim.Ama gerçekleri söyleyince fan oluyorum.

Peki siz NESİNİZ ACABA ? Forumda liseli ergen tayfası dolu...
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cceviz 7 yıl
telefonda az da olsa konsol tadını yaşatan en iyi firmalardan.
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Sands 7 yıl
Cogu ise yaramaz... real football 2012 indirdim 500 mb grafikler super ama kontroller b*k gibi. kontrol edemedikten sonra ne yapayim oyunu.
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oytunn 7 yıl
Yeni iPad de Modern Combat 3 te hata var ve 1 aydır düzeltmek için bir update yayınlamadılar. 7 dolar verdik oynayamiyoruz 11. Bölümden sonra
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emregök 7 yıl
gameloft diye aratın bazıları FREE diye üzerine basılmış coğu uygulama böyleymiş gözden kacmış.Bence gelişmesi o kadar ilginç deil.
on oyunlarını pek denemedim.
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-Pisagor- 7 yıl
Gameloft'un oyunlarını ben gerçekten beğeniyorum ama biraz kusurları oluyor oyunlarda. Ayrıca kazandığı paranın hakkını veren bir firma.
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simaros 7 yıl
zftt
yöneticiler bu boş mesaj yazanlara müdahele etsinler artık. buraya konu ile ilgili yorumları okumaya giriyor insanlar ama bir sayfa dolusu anlamsız mesaj var.

dostum bunu buraya yazmak yerine şikayet butonuna basıp şikayetini dile getirebilirsin
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ErdemZen 7 yıl
Gameloft hala oyunlarını Tegra HD cihazlara uyarlamıyor. One X'te de oynamak istiyoruz artık!!
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unicornek 7 yıl
gameloft un oyunları olmasa piyasa büyük sıkıntı çeker çakma falan diyorsunuz ama olmasa daha kötü
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MrDj 7 yıl
6300 kullanirken bile gameloft oyunlari oynardim.bu arada google play de block breaker 3+free diye oyunlari var.boyut 4 mb ye yakin indirdikten sonra ilk kurulumda 22 mb istiyor.oyun ortasinda yine baglanti istiyor.kotali paket kullananlar dikkat etsin.ses efekt olarak oyun guzel.gameloft ilk kurulum sirasinda internet isteyen oyunlardan vazgecmiyor.asphalt 5 te bu rakam 286 mb felandi.
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simaros 7 yıl
gelirin artmasının sebebi freeplay oyunlar oyunu bedava diye indiriyoruz sonra bi bakıyoruz oyuna para yatırmadan birşey yapamıyoruz sonra hileleri yapıyoruz o zamnda oyunun keyfi kalmıyor ama malesef kar artığı için oyunlar freeplay olacak :(
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ozspina1107 7 yıl
İOS cihaz alıp farkları tek tek say..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Certhas 7 yıl
yöneticiler bu boş mesaj yazanlara müdahele etsinler artık. buraya konu ile ilgili yorumları okumaya giriyor insanlar ama bir sayfa dolusu anlamsız mesaj var.
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