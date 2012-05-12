Gameloft'un mobil oyun gelirleri ilk çeyrekte %59 oranında arttı





Gameloft 2012 yılı ilk çeyreği için mali kazanç raporunu yayımladı ve şirket mükemmel bir büyüme grafiği çizerek mobil oyun pazarındaki büyümenin ne kadar hızlı olduğunu da gösterdi.

Gameloft 2000’li yıllarda mobil oyun piyasasına ilk adımlarını atan ve son zamanlarda akıllı telefon, tablet pazarında başarılı işleri ile adından sıkça söz ettiren bir oyun geliştiricisi. Gameloft yayımladığı 2012 yılı ilk çeyrek mali raporlarına göre gelirlerini %14 oranında arttırarak 58.9 milyon dolara çıkardı. Bu mali raporda ayrıca bölgelere göre gelir dağılımları da şu şekilde: %44 Asya-Pasifik-Latin Amerika bölgeleri, %30 Kuzey Amerika bölgeleri ve %25 Avrupa-Ortadoğu-Kuzey Afrika bölgeleri olarak belirtildi. Gameloft’un mali raporunda bu bilgilerin dışında en çok dikkat çeken kısım ise firmanın %40’lık satışını oluşturan mobil oyunlardaki gelirin geçen yıla oranla %59 artmış olması. Son zamanlardaki bu gelir artışının nedeninin firmanın yeni iş mantığı olan Free to Play oyunlarının artmasından kaynaklandığını söylemek pek yanlış olmaz.

Akıllı telefon ve tabletlerin hızlı bir şekilde gelişmesi ile birlikte mobil oyun pazarında büyük bir çıkış yakalayan firma ilerleyen günlerde de bu çıkışını sürdürerek adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

http://www.slidetoplay.com/story/gamelofts-tablet-and-smartphone-sales-grow-59-year-over-year