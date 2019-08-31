Garmin güneş enerjisi ile çalışan Fenix 6 serisi akıllı saatini tanıttı

Teknoloji Editörü
Garmin yeni nesil akıllı saat modelleri olan Fenix 6 Serisi'ni duyurdu. GPS özellikli bu akıllı saatlerden biri güneş enerjisi ile şarj olabiliyorlar. Ancak fiyat etiketinin de buna bağlı olarak el yaktığını söylemek mümkün.
Güneş enerjisi ile şarj olan ilk model
Fenix ??6X Pro Solar Edition olarak adlandırılan bu model, şirketin güneş enerjili şarj özelliğine sahip ilk GPS saati. Akıllı saat modunde 24 gün kullanım sunabilen cihaz, GPS modunda ise 16 saate kadar pil ömrü vaat ediyor. Saatte Power Glass adlı şeffaf bir güneş şarj lensi kullanıldığını da belirtmeden geçmeyelim.Fenix 5X modellerinden yüzde 36 daha büyük olan bu model güneş ışığında kolayca okunabilen 1.4 inçlik bir ekrana sahip. Saatin 51 mm'lik kasası ise titanyumdan üretilmiş ve havalandırmalı bir kordon ile geliyor. Fenix 6 ve Fenix 6S olmak üzere iki farklı akıllı saat modelini de duyuran şirket fiyat konusunda da bilgi verdi. Eğer güneş enerjili Fenix 6X Pro Solar Edition modeline sahip olmak istiyorsanız 1.149 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Diğer modeller ise sırasıyla 599 dolardan ve 799 dolardan satışa sunulacak.
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