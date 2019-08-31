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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Garmin güneş enerjisi ile çalışan Fenix 6 serisi akıllı saatini tanıttı

Teknoloji şirketi Garmin, güneş enerjisi ile çalışan modelin de dahil olduğu Fenix ??6 serisi yeni akıllı saat modellerini tanıttı. Cihazlar yüksek pil ömrü ve fiyat etiketleriyle dikkat çekiyor.
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Garmin yeni nesil akıllı saat modelleri olan Fenix 6 Serisi'ni duyurdu. GPS özellikli bu akıllı saatlerden biri güneş enerjisi ile şarj olabiliyorlar. Ancak fiyat etiketinin de buna bağlı olarak el yaktığını söylemek mümkün.

Güneş enerjisi ile şarj olan ilk model

Fenix ??6X Pro Solar Edition olarak adlandırılan bu model, şirketin güneş enerjili şarj özelliğine sahip ilk GPS saati. Akıllı saat modunde 24 gün kullanım sunabilen cihaz, GPS modunda ise 16 saate kadar pil ömrü vaat ediyor. Saatte Power Glass adlı şeffaf bir güneş şarj lensi kullanıldığını da belirtmeden geçmeyelim.
Fenix 5X modellerinden yüzde 36 daha büyük olan bu model güneş ışığında kolayca okunabilen 1.4 inçlik bir ekrana sahip. Saatin 51 mm'lik kasası ise titanyumdan üretilmiş ve havalandırmalı bir kordon ile geliyor. Fenix 6 ve Fenix 6S olmak üzere iki farklı akıllı saat modelini de duyuran şirket fiyat konusunda da bilgi verdi. Eğer güneş enerjili Fenix 6X Pro Solar Edition modeline sahip olmak istiyorsanız 1.149 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Diğer modeller ise sırasıyla 599 dolardan ve  799 dolardan satışa sunulacak.


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Çotanak I 49 dk.
51mm lik kasası yazıyor bu ekranın çapı mı, öyle ise çok büyük olur o daha küçük versiyonları var mı acaba?
Genel olarak tasarım ve özellikleri çok güzel olmuş biraz pahalı ama olsun kaliteli.
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aytek66 54 dk.
Fiyatı baya şişik gelecek olsa da çok kaliteli bir marka ve ürün.
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