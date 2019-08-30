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Samsung, Galaxy Fold'u 6 Eylül'de satışa sunmak istiyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ilk katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Fold'u hatalarından arınmış bir şekilde 6 Eylül tarihinde piyasaya sunmayı planlıyor.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Piyasaya sürülmesi adeta yılan hikayesine dönen Galaxy Fold ile ilgili yeni bir gelişme var. Güney Koreli kaynaklara göre Samsung, hatalardan arındırdığı ilk katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold'u düşündüğümüzden erken raflara çıkarabilir.

Tarih özellikle seçilmiş olabilir

Şirket şimdiye kadar Galaxy Fold'u Eylül ayında tekrar piyasaya süreceğini doğrulamıştı. Pazara yakın kaynaklara göre Samsung bu tarihi 6 Eylül olarak belirlemiş durumda. Zira Güney Kore'deki GSM şirketleriyle yapılan görüşmeler bu tarihe işaret ediyor ve cihazın ilk olarak Güney Kore'de raflara çıkması planlanıyor.
6 Eylül tarihinin tesadüf olmadığı da konuşulan bir başka konu. Çünkü aynı tarihte Berlin'de düzenlenen IFA 2019 fuarı başlıyor ve Samsung'un zamanlamayı buna göre yaptığı düşünülüyor. Güney Koreli şirketin IFA'da yeni ürünlerini ve hizmetlerini sergileyecek olan rakiplerinden rol çalacağı ve Galaxy Fold'u IFA'da tekrar su yüzüne çıkarabileceği de bir başka iddia. Cihazın Güney Kore'nin ardından ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerine dağıtılacağı da sızan bilgiler arasında.


https://www.androidcentral.com/samsung-galaxy-fold-launch-korea-september-6 Yorum Yaz
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12 Angry Men 1 sa.
Tutmaz. Hele boyle ılk seriler her zaman sorunlu olur.
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khytr89 2 sa.
Yine acele ediyorlar....
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