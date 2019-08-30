Samsung, Galaxy Fold'u 6 Eylül'de satışa sunmak istiyor

Piyasaya sürülmesi adeta yılan hikayesine dönen Galaxy Fold ile ilgili yeni bir gelişme var. Güney Koreli kaynaklara göre Samsung, hatalardan arındırdığı ilk katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold'u düşündüğümüzden erken raflara çıkarabilir.

Tarih özellikle seçilmiş olabilir

Şirket şimdiye kadar Galaxy Fold'u Eylül ayında tekrar piyasaya süreceğini doğrulamıştı. Pazara yakın kaynaklara göre Samsung bu tarihi 6 Eylül olarak belirlemiş durumda. Zira Güney Kore'deki GSM şirketleriyle yapılan görüşmeler bu tarihe işaret ediyor ve cihazın ilk olarak Güney Kore'de raflara çıkması planlanıyor.

https://www.androidcentral.com/samsung-galaxy-fold-launch-korea-september-6

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6 Eylül tarihininda konuşulan bir başka konu. Çünkü aynı tarihte Berlin'de düzenlenenfuarı başlıyor ve Samsung'un zamanlamayı buna göre yaptığı düşünülüyor. Güney Koreli şirketin IFA'da yeni ürünlerini ve hizmetlerini sergileyecek olan rakiplerindenve Galaxy Fold'u IFA'da tekrar su yüzüne çıkarabileceği de bir başka iddia. Cihazın Güney Kore'nin ardındanveülkelerine dağıtılacağı da sızan bilgiler arasında.