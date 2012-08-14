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Gartner : 2. çeyrek global mobil telefon satışlarında düşüş var, Samsung lider

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz şirketi Gartner, 2012 yılı ikinci çeyrek mobil telefon satışlarını mercek altına aldığı raporunu yayınladı. 

Global pazar mobil telefon satışları yılın ikinci üç ayında 419 milyon ulaşırken, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 2.3 düşüş gösterdi. 

Mobil telefon segmentinde Samsung 90.4 milyon ünite satışı ile lider durumda. Pazar payı yüzde 21.6. Ardından 83.4 milyon mobil telefon satışı ile Nokia geliyor. Pazar payı ise yüzde 19.9. Geçen yıl aynı dönemde bu ikili tam ters sırada bulunuyordu. Apple sadece iPhone satışı yapsa da 28.9 milyon ünite ile üçüncü sırada. Pazar payı yüzde 6.9. ZTE 17.9 milyon ünite, LG 14 milyon, Huawei 10.8 milyon ünite mobil telefon satışı gerçekleştirdi.

Sonraki iki çeyrekte de sıralama bozulmadığı takdirde Samsung 2012 yılını mobil telefon pazarında lider olarak tamamlayacak. Geçen yılın lideri Nokia ise ikinci sırada kalacak. Gerek Galaxy serisinin satış başarısı gerek standart işletim sistemli telefonların satış başarısı Samsung'u liderliğe taşıdı.

İşletim sistemi bazında ise Android 98.5 milyon ünite satış rakamına ulaşarak yüzde 64.1 pazar payını elde etti. iPhone ise 28.9 milyon ünite ile ikinci sırada ve pazar payı yüzde 18.1. Symbian 9 milyon satış rakamı ile yüzde 5.9 ile üçüncü sıraya geriledi. RIM'in 7.9 milyon, Bada'nın ise 4.2 milyon satış yaptığı görülüyor.

Yılın üçüncü üç aylık döneminde de tablonun bozulmayacağı tahmin ediliyor. Ancak Windows Phone 8 ile birlikte hem işletim sistemi paylarında hem de marka satışlarında sıralama değişimleri yaşanabilir.

http://www.engadget.com/2012/08/14/gartner-q2-2012/ Yorum Yaz
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darkaura 6 yıl en beğenilen
Nokia akilli telefon pazarini kaybederken bazi arkadaslar cep telefonlari sadece akilli telefondan ibaret degil diyordu. Kendilerine bir turlu amiral gemisi etkisini anlatamadik. En guclu modele sahip markanin alakasiz alt segment modelleride satiyor. Amiral gemisi hic satmasa bile prestij demektir. Netekim toplam satislarda bunu ortaya koymus.
Nokia akilli telefon pazarini kaybederken bazi arkadaslar cep telefonlari sadece akilli telefondan ibaret degil diyordu. Kendilerine bir turlu amiral gemisi etk...
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DH Misafiri 6 yıl
Garibim Sony...
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OverClocK1ng 6 yıl
HAAltuntas
Sizce kısa zaman önce ilk 5 e giremeyen Nokia, bu yükselişini Pureview 808e mi borçlu?

O akıllı telefonda öyle. Normalde Nokia 1110 gibi giriş seviyesi cihazlar da ürettiği için bu tabloda o tip telefonlar da içinde.
Akıllı telefonlarda Zte veya Huawei ikisinden birisi de Nokia'yı geçmiş olabilir diye haber vardı hatırlarsan...
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danGerfuLL 6 yıl
HTC
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vahocan 6 yıl
Huawei ve Nokia şaşırdım
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gladiotor 6 yıl
Nokia nasil 1 milyar$ zarar ediyor anlamiyorum
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Prequel 6 yıl
HAAltuntas
Sizce kısa zaman önce ilk 5 e giremeyen Nokia, bu yükselişini Pureview 808e mi borçlu?

İlk 5'in dışına ne zaman çıktı? Karla karıştırıyorsunuzdur. Sayı ve pazar payında Samsung'a geçilene kadar hep liderdi.
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HAAltuntas 6 yıl
Sizce kısa zaman önce ilk 5 e giremeyen Nokia, bu yükselişini Pureview 808'e mi borçlu?
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 6 yıl HAAltuntas
HAAltuntas
Sizce kısa zaman önce ilk 5 e giremeyen Nokia, bu yükselişini Pureview 808'e mi borçlu?

Akilli telefon siralamasiyla toplam cep telefonu siralamasini karistiriyorsunuz.

Nokia akilli telefonlarda sonunculuga oynarken toplam telefon satisinda hala ikinci. 808in bunda bir etkisi yok. Etkisinin olmasi icinde bu kisa surede 20-30milyon satmasi gerekirdiki o durumda yer yerinden oynardi emin olun.

Bu siralamalar oyle kolay degismiyor. Nokianin bu duruma dusmek icin israrla 5sene boyunca hayal kirikligi modeller cikartmasi gerekti. Geri gelmeside ancak galaxy s - s2 ve s3 gibi bir seri yakalamasiyla mumkun olur.
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khaos 6 yıl
Kaynakta böyle bir yorum/bilgi yok "Apple sadece iPhone satışı yapsa da" (ki zaten heppimizin malumu) İnsan kendine ait olmayan bir şeye ne kadar sahip çıkabilir? Ekrem beyi kutluyorum muhtemelen apple hissedarları bile bu kadar "ince ve içten" sahiplenme duygusuna sahip değillerdir!
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darkaura 6 yıl en beğenilen
Nokia akilli telefon pazarini kaybederken bazi arkadaslar cep telefonlari sadece akilli telefondan ibaret degil diyordu. Kendilerine bir turlu amiral gemisi etkisini anlatamadik. En guclu modele sahip markanin alakasiz alt segment modelleride satiyor. Amiral gemisi hic satmasa bile prestij demektir. Netekim toplam satislarda bunu ortaya koymus.
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