Gartner : 2. çeyrek global mobil telefon satışlarında düşüş var, Samsung lider

Analiz şirketi Gartner, 2012 yılı ikinci çeyrek mobil telefon satışlarını mercek altına aldığı raporunu yayınladı.





Global pazar mobil telefon satışları yılın ikinci üç ayında 419 milyon ulaşırken, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 2.3 düşüş gösterdi.





Mobil telefon segmentinde Samsung 90.4 milyon ünite satışı ile lider durumda. Pazar payı yüzde 21.6. Ardından 83.4 milyon mobil telefon satışı ile Nokia geliyor. Pazar payı ise yüzde 19.9. Geçen yıl aynı dönemde bu ikili tam ters sırada bulunuyordu. Apple sadece iPhone satışı yapsa da 28.9 milyon ünite ile üçüncü sırada. Pazar payı yüzde 6.9. ZTE 17.9 milyon ünite, LG 14 milyon, Huawei 10.8 milyon ünite mobil telefon satışı gerçekleştirdi.





Sonraki iki çeyrekte de sıralama bozulmadığı takdirde Samsung 2012 yılını mobil telefon pazarında lider olarak tamamlayacak. Geçen yılın lideri Nokia ise ikinci sırada kalacak. Gerek Galaxy serisinin satış başarısı gerek standart işletim sistemli telefonların satış başarısı Samsung'u liderliğe taşıdı.





İşletim sistemi bazında ise Android 98.5 milyon ünite satış rakamına ulaşarak yüzde 64.1 pazar payını elde etti. iPhone ise 28.9 milyon ünite ile ikinci sırada ve pazar payı yüzde 18.1. Symbian 9 milyon satış rakamı ile yüzde 5.9 ile üçüncü sıraya geriledi. RIM'in 7.9 milyon, Bada'nın ise 4.2 milyon satış yaptığı görülüyor.





Yılın üçüncü üç aylık döneminde de tablonun bozulmayacağı tahmin ediliyor. Ancak Windows Phone 8 ile birlikte hem işletim sistemi paylarında hem de marka satışlarında sıralama değişimleri yaşanabilir.