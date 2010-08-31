GeForce GTS 450 test edildi: İşte HD 5770 karşılaştırmalı ilk sonuçlar!

Nvidia'nın 13 Eylül'de duyurmaya hazırlandığı GeForce GTS 450 için ilk test sonuçları yayınlandı. GF106 kodlu grafik yongasından güç alan yeni ekran kartı, 130$ civarındaki fiyatlandırması ile ATi Radeon HD 5700 serisine karşı konumlandırılacak. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi 128-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTS 450'nin grafik işlem birimi 789MHz'de, paralel işlemcileri 1566MHz'de ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapıyor. GF106 GPU'sunun yüksek hız aşırtma potansiyeli sayesinde 900MHz'in üzerinde çalışan ekran kartlarının geleceği belirtirken, test sonuçları ortaya çıkan Asus'un GeForce GTS 450 TOP modeli, 925MHz GPU, 1850MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Yayınlanan test sonuçları dikkate alındığında referans tasarımlı GeForce GTS 450'nin, ATi Radeon HD 5770'in gerisinde olduğunu, hız aşırtmalı olarak gelen Asus GeForce GTS 450 TOP Edition modelinin ise bir miktar farkla Radeon HD 5770'i geride bıraktığını görüyoruz. Referans tasarımlı modelle eş zamanlı olarak pek çok üreticinin fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen özel tasarımlı GeForce GTS 450 modellerini pazara sunması beklenirken, Ekim ayında çıkacak Radeon HD 6700 serisi öncesinde karşı atak olarak AMD'nin fiyat indirimine gitmesi de beklenebilir. GeForce GTS 450 modeline ek olarak Nvidia'nın GeForce GTS 455 modelini de pazara sunması bekleniyor ancak bu model hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor.

Detaylı test sonuçları için buraya tıklayabilirsiniz.