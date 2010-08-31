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GeForce GTS 450 test edildi: İşte HD 5770 karşılaştırmalı ilk sonuçlar!

8 yıl
51,4b
1
68
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTS 450 test edildi: İşte HD 5770 karşılaştırmalı ilk sonuçlar!
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Nvidia'nın 13 Eylül'de duyurmaya hazırlandığı GeForce GTS 450 için ilk test sonuçları yayınlandı. GF106 kodlu grafik yongasından güç alan yeni ekran kartı, 130$ civarındaki fiyatlandırması ile ATi Radeon HD 5700 serisine karşı konumlandırılacak. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi 128-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTS 450'nin grafik işlem birimi 789MHz'de, paralel işlemcileri 1566MHz'de ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapıyor. GF106 GPU'sunun yüksek hız aşırtma potansiyeli sayesinde 900MHz'in üzerinde çalışan ekran kartlarının geleceği belirtirken, test sonuçları ortaya çıkan Asus'un GeForce GTS 450 TOP modeli, 925MHz GPU, 1850MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Yayınlanan test sonuçları dikkate alındığında referans tasarımlı GeForce GTS 450'nin, ATi Radeon HD 5770'in gerisinde olduğunu, hız aşırtmalı olarak gelen Asus GeForce GTS 450 TOP Edition modelinin ise bir miktar farkla Radeon HD 5770'i geride bıraktığını görüyoruz. Referans tasarımlı modelle eş zamanlı olarak pek çok üreticinin fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen özel tasarımlı GeForce GTS 450 modellerini pazara sunması beklenirken, Ekim ayında çıkacak Radeon HD 6700 serisi öncesinde karşı atak olarak AMD'nin fiyat indirimine gitmesi de beklenebilir. GeForce GTS 450 modeline ek olarak Nvidia'nın GeForce GTS 455 modelini de pazara sunması bekleniyor ancak bu model hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor.

GeForce GTS 450 test edildi: İşte HD 5770 karşılaştırmalı ilk sonuçlar!
Tam Boyutta Gör

GeForce GTS 450 test edildi: İşte HD 5770 karşılaştırmalı ilk sonuçlar!
Tam Boyutta Gör

GeForce GTS 450 test edildi: İşte HD 5770 karşılaştırmalı ilk sonuçlar!
Tam Boyutta Gör

GeForce GTS 450 test edildi: İşte HD 5770 karşılaştırmalı ilk sonuçlar!
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Detaylı test sonuçları için buraya tıklayabilirsiniz.


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MÜŞAVİR 8 yıl
Tam beklediğim performans. HD5750 nin önünde, HD5770 in ensesinde. HD5750 fiyatına yada az altına satılırsa HD5750 yi bitirir, HD5770 e büyük darbe vurur. (Hoş ATI alan üsküdarı geçti artık
)
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kovadogs 8 yıl

MÜŞAVİR

Tam beklediğim performans. HD5750 nin önünde, HD5770 in ensesinde. HD5750 fiyatına yada az altına satılırsa HD5750 yi bitirir, HD5770 e büyük darbe vurur. (Hoş ATI alan üsküdarı geçti artık
)


Aynende öyle oldu
, 5770 den 30-40 TL Daha ucuz şuan
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DH Misafiri 8 yıl
4870 daha güçlü ufak bi farkla ama eski teknoloji yeni pcye 5770 ideal
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erdemdu 8 yıl
saolun
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erdemdu 8 yıl
beyler 4870 mi 5770 mi radeonun daha ii lutfen yardımınızı bekliom
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demircibu 8 yıl
5770daha iyidir onu al her yönden
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Source 8 yıl

erdemdu

beyler 4870 mi 5770 mi radeonun daha ii lutfen yardımınızı bekliom


5770
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erdemdu 8 yıl
byler lutfen cevap atın soruma
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erdemdu 8 yıl
merhaba radeon 4870 almıstım 2 ay önce bozuldu ve ellerinde olmadıgı için radeon5770 verdiler onceki 256 bitti bu 128 bit yani daha mı kotu 1 ay degiştirme surem var lutfen cevap yazın)=
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mavizaman 8 yıl
gtx460 400ün altına inmeye başlamış 350 civarı pekala tercih edilebilir gts455 yada 5770 yerine..
gts455 5770i geçer ama 6770 ne iş yapar bilemem.
fiyatlandırma satışlarda ana etkeni oluşturacaktır.
bende 1.5 senedir bekliyorum.:D
gt455, gtx460, 6770 yada 250 civarına inmiş 5770 tecih edeceğim gibi.
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heatblast 8 yıl
fiyat olarak hd5750 ile aynır civar olacakata benim merak ettiğim gts455 hangi gpu'yu kullanacak gf104'ü kullanırsa iyi iş yapar bu civarda kart alacakların gts455'i beklemesi iyi olur
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Master_Evil 8 yıl
bir an önce çıkmalı fiyatını sonra düşürürler
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alphanos 8 yıl
Merhabalar farcry2 de bu 5770 in bu kadar geride kalmasının sebebi kartın özellikleri bakımından mıdır. Yoksa farcry2 nin nvidea kartlarla daha iyi çalışmasından mıdır? Bir hd5770 kullanıcısı olarak üzüleyim mi yani :). Bir bilen arkadaş cevap yazarsa sevinirim.
Teşekkürler
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Saw_ 8 yıl

alphanos

Merhabalar farcry2 de bu 5770 in bu kadar geride kalmasının sebebi kartın özellikleri bakımından mıdır. Yoksa farcry2 nin nvidea kartlarla daha iyi çalışmasından mıdır? Bir hd5770 kullanıcısı olarak üzüleyim mi yani :). Bir bilen arkadaş cevap yazarsa sevinirim.



Teşekkürler

O oyunu kafana takma nvidia o oyunu hep kullanıyor nvidia kartlarda atı ye göre daha iyi performans veren bir oyun fazla takma.
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buraoca2 8 yıl
@LAVMAN
Hocam test sonuçlarına ve diğer arkadaşların yorumlarına dikkat ederseniz, ne demek istediğimi anlarsınız :)
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