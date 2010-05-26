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GeForce GTX 465'in özel tasarımlı ilk temsilcisi göründü

Resmi lansmanına sayılı günler kalan GeForce GTX 465'in özel tasarımlı ilk tesmcilsi göründü.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,3b
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57
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzun süredir merakla beklenen GeForce GTX 465 modelini 1 Haziran'da başlayacak Computex fuarıyla lanse etmeye hazırlanan Nvidia cephesinde geri sayım başladı. Fermi mimarisinin temel alan üçüncü yeni model olarak GeForce GTX 470 modelinin altına konumlandırılacak GeForce GTX 465'in fiyat anlamında ATi Radeon HD 5850'den bir miktar daha ucuz olması beklenirken, performansının Radeon HD 5850'ye yakın olacağı ve GeForce 256 sürücü ailesinin yenilikçi özellikleri sayesinde özellikle SLI performansıyla öne çıkacağı belirtiliyor. Yaklaşan lansman öncesinde üretici firmaların GeForce GTX 465 modelleri de arka arkaya gün ışığına çıkmaya devame diyor. Detaylarını dünyada ilk defa paylaştığımız Asus'un GeForce GTX 465 modelinden sonra Gigabyte'ın hazırladığı ekran kartı da detaylarıyla birlikte ortaya çıktı.

GeForce GTX 465'in özel tasarımlı ilk temsilcisi göründü
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Nvidia tarafından hazırlanan referans tasarımı GeForce GTX 470 ile büyük benzerlikler taşıyan GeForce GTX 465 için detayları netleşen özel tasarımlı ilk çözüm, Gigabyte'ın modeli oldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 352x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 607MHz'de, bellekleri 3206MHz'de, paralel işlemcileri de 1215MHz'de görev yapıyor. CUDA, PhysX, SLI ve 3DVision desteği sunan yeni nesil ekran kartında, görüntü aktarımı için iki adet DVI ve bir adet Mini HDMI portuna yer verildiğini görüyoruz. İhtiyaç duyduğu gücü, üzerinde yer alan iki adet 6-pin PCIe slotundan sağlayan ekran kartı, hem soğutucusu hem de üzerine inşa edildiği baskılı devre tasarımıyla referans tasarımlı GeForce GTX 465'lerden ayrılmayı başarıyor.

GeForce GTX 465'in özel tasarımlı ilk temsilcisi göründü
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Yeni nesil Gigabyte anakartlarda görmeye alışık olduğumuz, içerisinde 57 gram bakır bulunan 2oz baskılı devre kullanan ekran kartında, daha önce Radeon HD 5870 SuperOverclock modelinde gördüğümüz, iki adet Bakır ısı borusuna sahip,çift fanlı (her biri 80mm çapında) soğutucu kullanılıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre, referans modele kıyasla kartın %25'e kadar daha serin çalışmasını sağlayan soğutucu, hız aşırtma ile çıkılacak daha yüksek frekans değerlerinde kartın serin çalışmasına olanak tanırken, genel görünümü itibariyle karta kaslı bir görünüm kazandırdığını da söyleyebiliriz. Gigabyte tarafından hazırlanan teknik özellik tablosuna göre GeForce GTX 465, 3DMark Vantage Extreme'de 5734, 3DMark Vantage Performance'da ise 13513 puan almayı başarıyor.

GeForce GTX 465'in özel tasarımlı ilk temsilcisi göründü
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Haziran ayı içerisinde satışa sunulması beklenen Gigabyte GeForce GTX 465'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

GeForce GTX 465'in özel tasarımlı ilk temsilcisi göründü
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DH Misafiri 9 yıl
Valla o paraya bulaşık makinesi alın mantıklı bir iş yapın.
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DH Misafiri 9 yıl
öncelikle şunu söylemek isterim gtx480 tek gpu dur ama 5970 2 gpu ludur yani 5970=5870x2 dir bu yüzden gtx480 5970 e rakip olamaz ayrıca fiyatlarıda aynı değildir gtx480 ati 5870 den daha %5-%15 arası daha fazla performans sunsada çok fazla güç tüketir çok ısınır ve çok ses çıkartır. lütfen bilmediğiniz şeyler hakkında saçmalamayın
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Mete Can Karahasan 9 yıl
sen o kadar para ver oyunları düşük fps de oyna olacak iş değil. arkadaşlar köşe yumşatmayı son seviyeye getir takılmaları görüyorsun. ne o bide 800 tl para veriyosun bu kartlara. herkes köşe yumuşatmayı 4x te kullanıyo bir sorun yok.
Eğer supersampling ayarını kullanırsan, 4 değil 24 antialiasing iş yüküyle ekran kartını boğarsan illaki takılmalar yaşarsın. Kullanmasını bilmeyen sıkıntıdan kurtulamaz maalesef. Nvidia kartlarda dene belki umduğundan iyi çıkar
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dafydak 9 yıl
ati 5870 vardı bende elden çıkardım. diretx 11 performansı o kadar para yatırmama rağmen kötüydü. ati yazılım sorunu da yaşadı diretx 11 e uyum konusunda. sanki biraz aceleyle çıkardı 5800 serisini. nvidia bekleyerek diretx 11 e tam uyumlu kartlar sürdü piyasaya. ama onlarında ısınma sorunları var. nvidianın yeni gf100 gpu su diretx 11 de daha başarılı. birde physx yazılımının avantajını düşünürsek bu kartlar bence atinin eşdeğer kartlarından daha performanslı. köşe yumuşatma özelliğini fullemiş durumdalar nvidia kartlar. atiler çok başarısız performansları yüzde 40-50 gibi düşüyor. sen o kadar para ver oyunları düşük fps de oyna olacak iş değil. arkadaşlar köşe yumşatmayı son seviyeye getir takılmaları görüyorsun. ne o bide 800 tl para veriyosun bu kartlara. herkes köşe yumuşatmayı 4x te kullanıyo bir sorun yok. 16x e taşı 22'' monitörde rezilliği izle atilerde. ama diretx 10 da mükemmel çalışıyolar. o zaman diretx 11 ati ekran kartı almanın ne mantığı var. nvidia kartlar diretx 11 de çok stabil ve performanslılar. rakamlara takılı kalmamak lazım.
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siLahsz 9 yıl
benim kartta rakip çıkmadı daha bekliyorum hd 3650 :D
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huseyincarnege 9 yıl

NVİDİANIN sıcaklık proplemi ise işlemcini karda göre büyük olması ve yapısı okadar büyük bir işlemciyi

kare şeklinde tasarlamak doru dehil


kartın enıne yerine boyune tasarlasaydilar yani eyalra darı yayarak yapılsa soğutmsı kolay olurdu



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CeFurkan 9 yıl
arkadaslar gtx 480 hd 5970 rakibi dediysek daha guclu demedik

biraz gozunuzu acar dx11 testlerine bakarsaniz kartın hd 5970 e yakın performans sergileyebildigini gorursunuz





Poyri!!!


CeFurkan



şu anda gtx 480 hd 5970 in rakibi

gtx 470 hd 5870 in rakibi

ve bu kartta hd 5850 rakibi konumundadir


uyarı : bu olay sadece oyunlardadir lan party vantage cilar icin gecelir degildir


şu anda gtx 480 hd 5970 in rakibi bu biraz saçma geldi diger 2i karsılastırman makulde bu biraz ucuk olmadımı [>:]
Bide millet yanında vantage testiylemi dolasıyor yaw hd5850nin adı gectigi yere yapıstırılıyor direk 1 2 tane



ben zaten geciyor demiyorum bunlar lafi sunduruyorlar

tabiki hd 5970 şu anda kral

fakat rakibi gtx 480 dir

sonucta nvidia nin en guclu karti gtx 480 ve hd 5870 den de bariz sekilde daha guclu

baskasini rakip gostermek sencede sacma olmaz mi ?


bu arada bazi arkadaslar 7/24 vantage oynuyorlar galiba

her konuda vantage resmi mutlaka var hakikaten


3d mark vantage dx11 kartlari ile işlevini kaybetti

artik 3d mark 2011 i beklicez yeni nesil kart karsilastirmasi icin

dx12 cikincada onun devri bitecek
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huseyincarnege 9 yıl
GTX465 İSE NVİDİA YE GÖRE HD5850İLEHD5830ARASINDA BİR KONUMDA BUNUN KARARINI TESTLER VERİCEK VARSA TEST ÖNE CIKARIN
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huseyincarnege 9 yıl
HD5970 GTX480 DEN DAHA İYİ BİR KART FİYATLERI AYNI OLABLİR AMA BİRİ PERFOMANSI DAH İYİ BİRİNİ BAZI ARTI TEKNOLOJİLERİ VAR FARK BU VE HD5970 ÇİFT İŞLEMCİLİ BİRKART UNUTMAYIN
RAKİP DEHİLLER GTX480LE HD5870 RAKİPLER
NVİDİA ÖLE CIKARDI YANİ
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TheMEA 9 yıl
Referans soğutucuda çok iyi olmuş , bir zamanlar almak için yanıp tutuştuğum Sparkle Calibre serisini andırdı bana (:
Ekstradan soğutucuyada ihtiyaç yok. Umarım hayal kırıklığına uğratmaz bizi.
(Flood için özür dilerim.)
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TheMEA 9 yıl
nVidia kartların OC performansının ATI'den bayağı üstün olduğunu biliyoruz.
Zaten 5850 ye taş çıkartacakken , çok az OC bilgisi olan biri bile OC yaparak 5850 den daha iyi performans alabilir.
Ama satması için önce 5850 den ucuz olması lazım bu oyuncagın.
Tamam genel performans olarak ATI kartlar daha iyi 5xxx ve 4xx serisinde ama DX11 performansı nedense nVidia kartlarda çok daha iyi. Ama Dx10 da ATI kartlar liderliğe sahip.
nVidia için gayet güzel bir adım , eğer 400 TL ve altında gelirse 5770 mi satıp , üstüne biraz para koyduktan sonra bunlardan bir adet almayı düşünebilirim.
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gunescan 9 yıl
Bu tasarımı sanırım cebit2010 da bi japon kız gigabaytın görevlisi alman bi spikere anlatıyodu. Anlatamıyodu daha doğrusu ama daha güzel olduğu söyledi :D
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Mete Can Karahasan 9 yıl
Yoksa hexus net'ten mi izledin?
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