GeForce GTX 465'in özel tasarımlı ilk temsilcisi göründü

Uzun süredir merakla beklenen GeForce GTX 465 modelini 1 Haziran'da başlayacak Computex fuarıyla lanse etmeye hazırlanan Nvidia cephesinde geri sayım başladı. Fermi mimarisinin temel alan üçüncü yeni model olarak GeForce GTX 470 modelinin altına konumlandırılacak GeForce GTX 465'in fiyat anlamında ATi Radeon HD 5850'den bir miktar daha ucuz olması beklenirken, performansının Radeon HD 5850'ye yakın olacağı ve GeForce 256 sürücü ailesinin yenilikçi özellikleri sayesinde özellikle SLI performansıyla öne çıkacağı belirtiliyor. Yaklaşan lansman öncesinde üretici firmaların GeForce GTX 465 modelleri de arka arkaya gün ışığına çıkmaya devame diyor. Detaylarını dünyada ilk defa paylaştığımız Asus'un GeForce GTX 465 modelinden sonra Gigabyte'ın hazırladığı ekran kartı da detaylarıyla birlikte ortaya çıktı.

Nvidia tarafından hazırlanan referans tasarımı GeForce GTX 470 ile büyük benzerlikler taşıyan GeForce GTX 465 için detayları netleşen özel tasarımlı ilk çözüm, Gigabyte'ın modeli oldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 352x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 607MHz'de, bellekleri 3206MHz'de, paralel işlemcileri de 1215MHz'de görev yapıyor. CUDA, PhysX, SLI ve 3DVision desteği sunan yeni nesil ekran kartında, görüntü aktarımı için iki adet DVI ve bir adet Mini HDMI portuna yer verildiğini görüyoruz. İhtiyaç duyduğu gücü, üzerinde yer alan iki adet 6-pin PCIe slotundan sağlayan ekran kartı, hem soğutucusu hem de üzerine inşa edildiği baskılı devre tasarımıyla referans tasarımlı GeForce GTX 465'lerden ayrılmayı başarıyor.

Yeni nesil Gigabyte anakartlarda görmeye alışık olduğumuz, içerisinde 57 gram bakır bulunan 2oz baskılı devre kullanan ekran kartında, daha önce Radeon HD 5870 SuperOverclock modelinde gördüğümüz, iki adet Bakır ısı borusuna sahip,çift fanlı (her biri 80mm çapında) soğutucu kullanılıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre, referans modele kıyasla kartın %25'e kadar daha serin çalışmasını sağlayan soğutucu, hız aşırtma ile çıkılacak daha yüksek frekans değerlerinde kartın serin çalışmasına olanak tanırken, genel görünümü itibariyle karta kaslı bir görünüm kazandırdığını da söyleyebiliriz. Gigabyte tarafından hazırlanan teknik özellik tablosuna göre GeForce GTX 465, 3DMark Vantage Extreme'de 5734, 3DMark Vantage Performance'da ise 13513 puan almayı başarıyor.

Haziran ayı içerisinde satışa sunulması beklenen Gigabyte GeForce GTX 465'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.