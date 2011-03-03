Nvidia tarafından 15 Mart'ta lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 550 Ti için ilk test sonuçları gelmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF116-400 GPU'sundan güç alacağı ve GeForce GTS 450'nin yerine konumlandırılacağı belirtilen ekran kartı, 192x paralel işlem birimine ve 192-bit bellek veri yoluna sahip olacak.

Elde edilen bilgilere göre 32x doku ünitesine, 24x ROPB birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olması beklenen GeForce GTX 550 Ti'de, grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekler ise 4100MHz'de görev yapacak. Isıl tasarım gücünün 116 Watt olması beklenen GeForce GTX 550 Ti, GTS 450'den %25 civarında hızlı olacak.

3DMark 11 ve Lost Planet 2 ile yapılan testlerde, GeForce GTX 550 Ti'nin, GeForce GTS 450'den ciddi oranda daha hızlı olduğunu, AMD Radeon HD 5770'ten daha yavaş ya da daha hızlı olduğunu görüyoruz. 3DMark 11'de, Radeon HD 5770'den 200 puan düşük alan ekran kartı, Lost Planet 2'de ise 5 kare/saniye fark atmayı başarıyor.

Lansman günüyle eş zamanlı olarak özel tasarımlı ve hız aşırtmalı modellerinin de çıkması beklenen GeForce GTX 550 Ti henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.