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GeForce GTX 550 Ti için ilk test sonuçları gelmeye başladı

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 550 Ti için ilk test sonuçları gelmeye başladı
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Nvidia tarafından 15 Mart'ta lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 550 Ti için ilk test sonuçları gelmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF116-400 GPU'sundan güç alacağı ve GeForce GTS 450'nin yerine konumlandırılacağı belirtilen ekran kartı, 192x paralel işlem birimine ve 192-bit bellek veri yoluna sahip olacak.

Elde edilen bilgilere göre 32x doku ünitesine, 24x ROPB birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olması beklenen GeForce GTX 550 Ti'de, grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekler ise 4100MHz'de görev yapacak. Isıl tasarım gücünün 116 Watt olması beklenen GeForce GTX 550 Ti, GTS 450'den %25 civarında hızlı olacak.

3DMark 11 ve Lost Planet 2 ile yapılan testlerde, GeForce GTX 550 Ti'nin, GeForce GTS 450'den ciddi oranda daha hızlı olduğunu, AMD Radeon HD 5770'ten daha yavaş ya da daha hızlı olduğunu görüyoruz. 3DMark 11'de, Radeon HD 5770'den 200 puan düşük alan ekran kartı, Lost Planet 2'de ise 5 kare/saniye fark atmayı başarıyor.

Lansman günüyle eş zamanlı olarak özel tasarımlı ve hız aşırtmalı modellerinin de çıkması beklenen GeForce GTX 550 Ti henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

GeForce GTX 550 Ti için ilk test sonuçları gelmeye başladı
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hsyn2802 8 yıl
oyunları eh işte seviyesinde oynamak için neden illa 250tl ve 300tl üzeri vermek zorundayız yahu! nvidia ile amd sanki anlaşmışlar fiyatlara baksanıza. indirimler sadece yeni modeller çıkınca oluyor oda hiç tatmin edici değil. uygun fiyata uygun sistem cebimi fazla yakmasın lakin hiç olmazsa oynadığım oyun yada yaptığım çalışmlardan zevk alayım görsel olarak neden hep tonlarca para akıtmak gerekir.
gerçi nedeni belli de, neyse polemik oluşturmayalım. Velhasıl fiyatı uygun olursa alınabilecek bir kart.
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erdekuru 8 yıl
rakibi 5770 kendisine bir dünya zaman farkı atmış olsa bile ve bu zamanda 5770 e rakip çıkıyor olsa bile sırf adı yüzünden 5770 in satış rakamlarını çok kısa bir süre içerisinde geçecektir. %30 luk kısım için performans %70 lik kısım içinse isim ve imaj olduğuna göre 5770 e fark bile atar.
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damn2u 8 yıl
HD5770 var, Gtx460 768mb var, HD6850 var, onca kartın arasında buna ne hacet? Hele hele fiyatı bu denli olacaksa gereksiz bir atılım olmuş. Tabi yine bilinçsiz kullanıcılar için 192bit rakamı cezbedici olabilir.
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DH Misafiri 8 yıl
Söylenen bütün eleştirileri doğru olsa bile satış konusunda yanılıyorsunuz. Elbette ki bilinçli kullanıcı almayacaktır ama ismini vermek istemediğim markalar Oyuncu bilgisayarı diye sattıkları üst segmentteki sistemlerine koyarlar sonrada kazık fiyattan satarlar. Herkes ekran kartı özelliklerinden veya fiyatlarından anlamaz. "Yav işte böyle marka bilgisayar aldım çok güzel oynuyorum oyunları"
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sadtneverdie 8 yıl
gts450 yerine çıkıyorsa 210 dolar olmaz.
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MMX 166 8 yıl
192 bıt bır kart 1 gb olmaz oyle degılmı?
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dhsacit 8 yıl
daha kart oratada yok belkide f\p ürünü olucak
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl

dhsacit

daha kart oratada yok belkide f\p ürünü olucak


Zaten yukardaki testlere ve fiyata göre konuşmuşlar.
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DH Misafiri 8 yıl
210$ değil, 199$ olsa bile alınmaz. türkiyeye gelişi, gümrükden geçişi, kdv'si, kârı, toplam masraflarla birlikte satış fiyatı : 350 375Lira civarında olucaktır.
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FightF0RFreedom 8 yıl
2009 da cikan karta dx11 testinde eziliyorsa ve fiyati 210 dolar ise kimse yuzune bakmaz. Turkiyede 10 tane satsa iyidir. Ayni fiyata Gtx 460 768 mb alinip bu kart yerden yere vurulur. Birde adini utanmadan gtx koymuslar.
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yelkowan 8 yıl
Nvidia'nın ölü kartı fiyatı ilk açıklandığında da söylemiştik bunu.
Bu karta bu para hayatta verilmez.
Birde merak ettiğim nvidia ram sorununu nasıl çözdü acaba her zaman ram miktarı bit değüerinin katı olmak zorundaydı.
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hapocod 8 yıl
240 TL civarına hd5770-gts450 sonic varken alınmaz.
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TURK SITH 8 yıl
...3DMark 11'de, Radeon HD 5770'den 200 puan düşük alan ekran kartı...


Fail

...belirtildiği gibi 210$ istiyorlarsa...


Epic Fail olur
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Man From Atlantis 8 yıl
bu performansa önceki haberlerde belirtildiği gibi 210$ istiyorlarsa rezalettir benim için..
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ahmetkep 8 yıl
210 dolarsa hakkaten albenisi olmaz.
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