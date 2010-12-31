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GeForce GTX 560 gün ışığına çıktı

8 yıl
23,3b
1
45
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 560 gün ışığına çıktı
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Nvidia'nın merakla beklenen yeni modeli GeForce GTX 560 modeli için ilk görsel yayınlandı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 kodlu yeni grafik yongasının güç verdiği ekran kartının 25 Ocak'ta lanse edilmesi bekleniyor. Tasarımı itibariyle yerini alacağı GeForce GTX 460 ile önemli benzerlikler taşıyan ekran kartında, yakından bakıldığında bazı farklılıklar olduğu görülüyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 560, 384x paralel işlemci ve 32x ROP birimi ile geliyor.

Saat hızları henüz kesinlik kazanmasa da grafik biriminin 820MHz, paralel işlemcilerinin 1640MHz ve belleklerinin de 4000MHz seviyesinde görev yapacağı bildirilen ekran kartının tek hassasiyetli işlem gücünün, yine daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz üzere 1.26 TeraFLOP seviyesinde olması bekleniyor. Isıl güç tasarımının 180 Watt civarında olacağı bildirilen GeForce GTX 560, hem soğutucusu hem de baskılı devre tasarımı itibariyle GTX 460 ile benzerlikler taşısa da özellikle PWM bölümünde güncellemeler olduğunu görüyoruz.

GeForce 500 serisinin üçüncü yeni modeli olarak piyasaya adım atacak ekran kartının aynı zamanda yüksek hız aşırtma potansiyeli sunması da bekleniyor. Gelen bilgilere göre, sahip olduğu standart soğutucusu ile 900MHz'in üzerine çıkabilen ekran kartı için EVGA ve POV/TGT gibi bazı üreticilerin daha agresif hızlara sahip özel çözümler hazırladığı bildiriliyor.

GeForce GTX 560 gün ışığına çıktı
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Agababangida 8 yıl
Şu saatten sonra 6950 fiatları 450/500tl arası dengeye oturur ise (bakınız vatan anlık %25 indirim ile 6950'leri distrübütörleri vasıtası ile sattı) ne gtx560 ne gtx570 nede gtx580 kalır

Kaldıki tek gtx580 en ucuz 1020/1150tl arası iken vatan indirimi ile 1050tl vererek 6950 c/f yapan kişiler şu zaman şartlarında oyun konusunda erkenden nirvanaya ulaşmışlardır


Bunu gtx480 kullanıcısı ve marka fanatiği olmayan ben söylüyorum (28nm fabrika üretim süreci gerçekleşmeden kesinlikle kart değişimi yapmayacağım
)
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setek01 8 yıl
Tek Gpu bazında liderliği yeniden elde eden Nvidia'nın AMD karşısında geri kaldığı
performans liderliğinde bir ilerleme sağlayacağını bir Nvidia kullanıcısı olarak mevcut GPU'ların güç tüketim değerleri dolayısıyla düşünmüyorum. Çoklu Gpu
kullanımında da şu anda AMD kartlar oldukça fazla başarılı. Özellikle Geçen hafta yapılan indirimlerde 500 TL fiyat seviyelerinde tedarik edilebilen AMD HD6950 kartların fiyatları ve DH'de geçen gün verilen haberdeki bios mod olayı açıkçası başlangıçta 6900 serisinin beklentilerini boşa çıkarmış gibi olsada süpriz bir gelişme olarak HD6950'nin GTX460'tan sonra yeni bir f/p kartı olmasını sağlamış gibi görünüyor. Aslında başarılı bulmadığım sadece piyasada tek DX11 ürün olarak kaldığı için hakettiği fiyatlardan pahalı satılan 5800 ve fermi sonrası beklentileri fazla karşılayamayan 6800 serisinden sonra bu süpriz gelişmelerle dikkat çeken ve yeni sürücü desteği ile daha iyi bir seviyeyeye geleceğini beklediğim AMD 6900 serisine karşı Nvida sadece GTX460'ın üzerine performans ilave etmekle kalmayıp geçmişte başarılı olan ancak şu anda 6900CF
karşısında geride kalan GTX460 SLI'ın da üzerinde bir GTX560 SLI performansı sağlamalıdır. Bu arada Bios mod olayında ister istemez AMD'nin kartların lansmanında geciklemeler yaşadığını da hatırlatarak şu düşüncemi belirteyim: Sanki yetersiz olan 6970'ler 6950 olarak sunulmuş gibi bir izlenim yarattı bende. Yani hatalı x4'lerin X3 olarak verilip çekirdek açıp çitlenmesi gibi. İntelin ve Nvidanın da üretimden sonra kalanları yeniymiş gibi piyasa sürdüğü olmuştur tabi. AMD boy dostlarımız yanlış anlamasınlar tabi ki. Testlerden sonra firmaların performansı daha düşük ürünleri ayırarak yeni ürün gibi satmaları zaten ticaretin doğasında mevcut bir durum. Hatta bazen de tam tersi daha iyilerini son anda çıkardıkları da görülebilir. E8400 ve E8500'den sonra E8600'ın çıkması gibi.
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maverick72 8 yıl
Artık piyasaya oyundan çok ekran kartı çıkmaya başladı.
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Agababangida 8 yıl
AMD 6950 > (modlu 6970) varken tam bir epic fail kart olur gtx560
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dJ_bLoW 8 yıl

El-Diablo
AMD 6950 > (modlu 6970) varken tam bir epic fail kart olur gtx560


şakacı =D
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marantz 8 yıl

El-Diablo

AMD 6950 > (modlu 6970) varken tam bir epic fail kart olur gtx560



nvidia atsın ozaman kendini boğaz köprüsünden


dh nin bu hesabına hayranım valla
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theyapici 8 yıl
bu kart ölü doğmuştur çünkü hangi fiyata satacak bunu gider indrimden 6950 alırım 6970 im olmuş olur 500 tl ye adam da bunu 300 liraya verecek değil eee ne hayrı var daha
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mertekin 8 yıl

theyapici

bu kart ölü doğmuştur çünkü hangi fiyata satacak bunu gider indrimden 6950 alırım 6970 im olmuş olur 500 tl ye adam da bunu 300 liraya verecek değil eee ne hayrı var daha


Doğmamış çocuğa don biçmişsin.Daha kartın fiyatı belli değil.Bi çıksın o zaman belli olur ak mı kara kı?
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ozkan_tpc 8 yıl
460 ın yerini başarılı bir şekilde alacağını umuyorum.
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Inalough 8 yıl
Fiyatını merak ettim kartın doğrusu.
Modlu HD6950 ödenilen 520TL para kadar bir f/p oranı başarısı yakalayabilecek mi acaba?
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hartim 8 yıl
Çıksın da gtx460 ların fiyatı düşsün....Allahtan teknolojiyi moda takip edenler gibi değilim :)
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demircibu 8 yıl
gelsin gelsin gtx 460peynir ekmek gibi satıyordu buda çerez olur sanırım
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NeloAngelo 8 yıl
en ucuz gtx570 765 tl ise gtx 560 600 tl gibi bi fiyata çıkar ati 6950 bile 651 tl ise nvidia asla atiden ucuza satmaz
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dJ_bLoW 8 yıl

NeloAngelo

en ucuz gtx570 765 tl ise gtx 560 600 tl gibi bi fiyata çıkar ati 6950 bile 651 tl ise nvidia asla atiden ucuza satmaz


Çıkarılması planlanan GTX560 kartlar HD 6950 ve 6970 karşısına konumlandırılmıyacak..
Karıştırmayalım. Hedef 6850 ve 6870 dir. onlarında fiyatı belli.
Dediğim gibi. 600 TL görmez.

İyi forumlar...
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NeloAngelo 8 yıl
bu kart 600 tl üstünde olacak ama genede herkes çıkmasını bekliyo
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dJ_bLoW 8 yıl

NeloAngelo

bu kart 600 tl üstünde olacak ama genede herkes çıkmasını bekliyo


Abartmayalım.. Neresinden anlaşılıyor??


570 varken bu karta ne gerek var o zaman 600 TL ye satılsın..

520-550 ilk giriş fiyatı tahmin ediyorum. 1 ay içinde 450-470 seviyelerine geriler ki tam alınası olur..


Bu arada piyasadaki kartlarında fiyatı düşer..
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saintroyo 8 yıl
ben de 570 sli düşünüyorum 560 sli a değişim gerçekleşebilir...
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MrKhAn o7 8 yıl
Hocam bu kart ati 6xxx geride bırakır gibime geliyor ama acele ediyorlar yine..
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aydogdu1453 8 yıl
Nvidia kısa sürede sadık kullanıcılarını üzüyor.gtx 480 gibi bir canavarı çok kısa sürede yedi.Şimdide gtx 460 sözde iyileştirme yapıyolar ama fıssss.Amd ve Nvidia'ya koskoca bannnnn
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apollonx 8 yıl
3 aylık gtx 460 kartım eski teknoloji olacak neredeyse. Eskiden daha düzgündü firmaların hızı, bu şekilde insanlar teknolojiyi takip etmekten yorulup firmalar sadece birbirlerine güç gösterisi için yeni kart üretecekler gibi.
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