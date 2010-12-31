GeForce GTX 560 gün ışığına çıktı

Nvidia'nın merakla beklenen yeni modeli GeForce GTX 560 modeli için ilk görsel yayınlandı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 kodlu yeni grafik yongasının güç verdiği ekran kartının 25 Ocak'ta lanse edilmesi bekleniyor. Tasarımı itibariyle yerini alacağı GeForce GTX 460 ile önemli benzerlikler taşıyan ekran kartında, yakından bakıldığında bazı farklılıklar olduğu görülüyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 560, 384x paralel işlemci ve 32x ROP birimi ile geliyor.
Saat hızları henüz kesinlik kazanmasa da grafik biriminin 820MHz, paralel işlemcilerinin 1640MHz ve belleklerinin de 4000MHz seviyesinde görev yapacağı bildirilen ekran kartının tek hassasiyetli işlem gücünün, yine daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz üzere 1.26 TeraFLOP seviyesinde olması bekleniyor. Isıl güç tasarımının 180 Watt civarında olacağı bildirilen GeForce GTX 560, hem soğutucusu hem de baskılı devre tasarımı itibariyle GTX 460 ile benzerlikler taşısa da özellikle PWM bölümünde güncellemeler olduğunu görüyoruz.
GeForce 500 serisinin üçüncü yeni modeli olarak piyasaya adım atacak ekran kartının aynı zamanda yüksek hız aşırtma potansiyeli sunması da bekleniyor. Gelen bilgilere göre, sahip olduğu standart soğutucusu ile 900MHz'in üzerine çıkabilen ekran kartı için EVGA ve POV/TGT gibi bazı üreticilerin daha agresif hızlara sahip özel çözümler hazırladığı bildiriliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kaldıki tek gtx580 en ucuz 1020/1150tl arası iken vatan indirimi ile 1050tl vererek 6950 c/f yapan kişiler şu zaman şartlarında oyun konusunda erkenden nirvanaya ulaşmışlardır
Bunu gtx480 kullanıcısı ve marka fanatiği olmayan ben söylüyorum (28nm fabrika üretim süreci gerçekleşmeden kesinlikle kart değişimi yapmayacağım )
performans liderliğinde bir ilerleme sağlayacağını bir Nvidia kullanıcısı olarak mevcut GPU'ların güç tüketim değerleri dolayısıyla düşünmüyorum. Çoklu Gpu
kullanımında da şu anda AMD kartlar oldukça fazla başarılı. Özellikle Geçen hafta yapılan indirimlerde 500 TL fiyat seviyelerinde tedarik edilebilen AMD HD6950 kartların fiyatları ve DH'de geçen gün verilen haberdeki bios mod olayı açıkçası başlangıçta 6900 serisinin beklentilerini boşa çıkarmış gibi olsada süpriz bir gelişme olarak HD6950'nin GTX460'tan sonra yeni bir f/p kartı olmasını sağlamış gibi görünüyor. Aslında başarılı bulmadığım sadece piyasada tek DX11 ürün olarak kaldığı için hakettiği fiyatlardan pahalı satılan 5800 ve fermi sonrası beklentileri fazla karşılayamayan 6800 serisinden sonra bu süpriz gelişmelerle dikkat çeken ve yeni sürücü desteği ile daha iyi bir seviyeyeye geleceğini beklediğim AMD 6900 serisine karşı Nvida sadece GTX460'ın üzerine performans ilave etmekle kalmayıp geçmişte başarılı olan ancak şu anda 6900CF
karşısında geride kalan GTX460 SLI'ın da üzerinde bir GTX560 SLI performansı sağlamalıdır. Bu arada Bios mod olayında ister istemez AMD'nin kartların lansmanında geciklemeler yaşadığını da hatırlatarak şu düşüncemi belirteyim: Sanki yetersiz olan 6970'ler 6950 olarak sunulmuş gibi bir izlenim yarattı bende. Yani hatalı x4'lerin X3 olarak verilip çekirdek açıp çitlenmesi gibi. İntelin ve Nvidanın da üretimden sonra kalanları yeniymiş gibi piyasa sürdüğü olmuştur tabi. AMD boy dostlarımız yanlış anlamasınlar tabi ki. Testlerden sonra firmaların performansı daha düşük ürünleri ayırarak yeni ürün gibi satmaları zaten ticaretin doğasında mevcut bir durum. Hatta bazen de tam tersi daha iyilerini son anda çıkardıkları da görülebilir. E8400 ve E8500'den sonra E8600'ın çıkması gibi.
şakacı =D
nvidia atsın ozaman kendini boğaz köprüsünden
dh nin bu hesabına hayranım valla
Doğmamış çocuğa don biçmişsin.Daha kartın fiyatı belli değil.Bi çıksın o zaman belli olur ak mı kara kı?
Modlu HD6950 ödenilen 520TL para kadar bir f/p oranı başarısı yakalayabilecek mi acaba?
Çıkarılması planlanan GTX560 kartlar HD 6950 ve 6970 karşısına konumlandırılmıyacak..
Karıştırmayalım. Hedef 6850 ve 6870 dir. onlarında fiyatı belli.
Dediğim gibi. 600 TL görmez.
İyi forumlar...
Abartmayalım.. Neresinden anlaşılıyor??
570 varken bu karta ne gerek var o zaman 600 TL ye satılsın..
520-550 ilk giriş fiyatı tahmin ediyorum. 1 ay içinde 450-470 seviyelerine geriler ki tam alınası olur..
Bu arada piyasadaki kartlarında fiyatı düşer..