GeForce GTX 560 gün ışığına çıktı

Nvidia'nın merakla beklenen yeni modeli GeForce GTX 560 modeli için ilk görsel yayınlandı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 kodlu yeni grafik yongasının güç verdiği ekran kartının 25 Ocak'ta lanse edilmesi bekleniyor. Tasarımı itibariyle yerini alacağı GeForce GTX 460 ile önemli benzerlikler taşıyan ekran kartında, yakından bakıldığında bazı farklılıklar olduğu görülüyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 560, 384x paralel işlemci ve 32x ROP birimi ile geliyor.

Saat hızları henüz kesinlik kazanmasa da grafik biriminin 820MHz, paralel işlemcilerinin 1640MHz ve belleklerinin de 4000MHz seviyesinde görev yapacağı bildirilen ekran kartının tek hassasiyetli işlem gücünün, yine daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz üzere 1.26 TeraFLOP seviyesinde olması bekleniyor. Isıl güç tasarımının 180 Watt civarında olacağı bildirilen GeForce GTX 560, hem soğutucusu hem de baskılı devre tasarımı itibariyle GTX 460 ile benzerlikler taşısa da özellikle PWM bölümünde güncellemeler olduğunu görüyoruz.

GeForce 500 serisinin üçüncü yeni modeli olarak piyasaya adım atacak ekran kartının aynı zamanda yüksek hız aşırtma potansiyeli sunması da bekleniyor. Gelen bilgilere göre, sahip olduğu standart soğutucusu ile 900MHz'in üzerine çıkabilen ekran kartı için EVGA ve POV/TGT gibi bazı üreticilerin daha agresif hızlara sahip özel çözümler hazırladığı bildiriliyor.