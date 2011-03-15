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GeForce GTX 590'ın final özellikleri yayınlandı ?

8 yıl
5,1b
1
38
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 590'ın final özellikleri yayınlandı ?
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Nvidia'nın 22 Mart'ta lanse etmeye hazırlandığı GeForce GTX 590 için final özellikleri olduğu iddialı yeni detaylar yayınlandı. VR-Zone sitesinin haberine göre, D13U-50 GF110/P1020 kod adıyla anılan GeForce GTX 590'ın grafik işlemcileri 612MHz'de görev yapıyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi GF110 GPU'sunun çiftine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, her GPU için 512x olmak üzere 1024x paralel işlem birimine ve yine her GPU için 1,5GB olmak üzere 3GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Paralel işlemcilerinin (CUDA çekirdekleri) 1224MHz'de çalıştığı belirtilen GeForce GTX 590 için bellek hızları ise 3420MHz olarak ifade ediliyor.

2x 384-bit bellek veri yolu desteği ile gelen GeForce GTX 590 üzerinde iki adet 8pin güç konnektörü yer alıyor ve 360 Watt güç çekeceği belirtiliyor. 11" x 4.5" boyutlarında olan ve çift slot soğutucu kullanan GeForce GTX 590, giriş çıkış birimi açısından da farklılık gösteriyor ve üç DVI ile Mini DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. 20 fazlı güç tasarımına ve 12 katmanlı, bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımına sahip olan GeForce GTX 590'ın tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

Kaynak; http://vr-zone.com/articles/nvidia-geforce-gtx-590-final-specs-unveiled/11604.html

GeForce GTX 590'ın final özellikleri yayınlandı ?
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Bu fotoğrafın Ocak ayı tarihli olduğu belirtiliyor.


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OverClocK1ng 8 yıl
El Mukteda. Koyduğum resime baksana. Anlamamışsın sanırım. GTX560 ın zar alanı 360mm2. Yani GTX580 den %44 daha az. Ben dedim ki 2 yerine 4 değil ama 3 grafik kümesi koysunlar ama her grafik kümesinin içerisindeki SM nin içinde GTX560 ta olduğu gibi daha çok SM içindeki çekirdek sayısı fazla olsun. Bak GTX580 de bile SM içindeki çekirdek sayısı 32 ama GTX460 ve GTX560 ta 48. İşte böyle yapsın ve 3 tane grafik kümesi koyarsa 4 yerine daha az zar alanı kaplamış olur. Ama grafik işleme kümelerinin içindeki SM çekirdek sayısı 48 veya daha fazla olursa o zaman 520 değil de ama 360 da değil ikisinin arası yani 440mm2 de GTX580 den çok daha güçlü bir GPU yapabilirler. Dikkat edersen GTX460 ve 560 da dedim. İkisi de çok yüksek saat hızlarına çıkabiliyorlar ve sorunsuz o hızlarda çalışabiliyorlar. Ve die size ları 330 ve 360 tı sanırım. Yani GTX580 gibi 520 değil. İşte bunu yapmaları lazım. Isının artmasına neden olmaz. Adam gibi soğutma kullansınlar onlar da. Arctic Cooling'in fanları büyük 9cm, çift fanlı olan soğutma sistemini Accelero x2 mi nedir onu kullansınlar. Gigabye GTX560SOC modelinde 1Ghz de çalışıyor ama sorun çıkmıyor. Bunlar da o tip soğutucu kullansınlar. AMD ye bakıyorum takoz gibi soğutma kullanıyor. Keza nVidia da öyle tek fandan vazgeçsinler artık. Dertleri nedir anlamadım ki. 10$ fazla yapsınlar 20$ fazla yapsınlar ama milleti bu gürültü ve ısıya mahkum etmesinler. Sonradan alınan soğutmalar da biz tek tek aldığımız için çok pahalı oluyor. Ama AMD veya nVidia baştan tüm kartların soğutmasını öyle yaparlarsa çok ucuza mâl olur. Yapsınlar abi.. İşleri ne?...
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charcharodon carcharias 8 yıl
OverClocKing;

Dostum soğutma konusunda iyi hoş diyorsunda; zaten kartı ilk geldiğindeki haliyle almak zorunda değiliz ki... En geç bir ay içerisinde özel tasarımlar geliyor artık. Şu an GTX 580'i örnek aldığımızda Twin Frozr ll ve DirectCU'lar alınabilir vaziyette. Hemde MSI Twin Frozr ll şu an referans tasarım bir çok 580'den daha ucuz
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El Mukteda 8 yıl
hocam dediğinizi anladım da shader kümesini azaltsa da tek shader'daki çekirdeği artırınca, sm sayısı artacak ve dolayısı ile daha çok transistörü aynı zar alanına sıkıştırmak zorunda kalıcak, zar üzerinde hücreler arası boşluk azaldıkça ısıl kayıplar (güç tüketimi) artıyor.
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artenis 8 yıl
F İ N A L D E R K E N ???
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Emre Demirel 8 yıl
6990 590 dan daha hızlı olacak
590 iyi o/c olur ama nasıl soğuyacak
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erdemh 8 yıl
bence gtx590'ın iyi bir oc potansiyeli olsa zaten nvidia yüksek hızlarda çıkarırdı keyiflerinden düşürmüyorlar o hızları heralde. Bir miktar oc olur tabiki ama bence çok da birşey beklememek lazım. 600'den 900'a çıkacak hali yok sonuçta. Çıksada artık kaç derecede çalışır ve kaç W çeker orası da mühim.
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adilazimdegilx 8 yıl
Nvidia Prestij konusunda AMD"ye karşı resmen fail oldu. Ancak bunun bizim işimize yarayağını söylememek de olmaz. Eğer Nvidia 6990"ı ezecek şekilde direk 580SLI yapsaydı kartın fiyatı 999$ olurdu. Şimdi 700$"ı geçmemeleri lazım kartın satması için. Burada da biz devreye giriyoruz. 612Mhz demek %30 o/c yapıldığında 800Mhz 580SLI oluyor demek. GPUlar zaten safkan 580 GPUları, o/c konusunda sorun çıkartmayacaklardı. Bu haliyle de 6990"ın çok ötesine gider. 6990"ın o/c ile yakalama şansı da yok. Yani o/c yapacak birinin 590"ı seçmesi her türlü daha iyi. Tabi çok küçük bir kesime hitap ediyor ama yine de benim işime gelir...
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annihilator 8 yıl
6990 çok anlamsız bi karttı, denenler doğruysa Nvidia bundan bile daha anlamsız bi kart çıkarmayı başarmış tebrik ediyorum...
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RevivaL 8 yıl

adilazimdegilx

Nvidia Prestij konusunda AMD"ye karşı resmen fail oldu. Ancak bunun bizim işimize yarayağını söylememek de olmaz. Eğer Nvidia 6990"ı ezecek şekilde direk 580SLI yapsaydı kartın fiyatı 999$ olurdu. Şimdi 700$"ı geçmemeleri lazım kartın satması için. Burada da biz devreye giriyoruz. 612Mhz demek %30 o/c yapıldığında 800Mhz 580SLI oluyor demek. GPUlar zaten safkan 580 GPUları, o/c konusunda sorun çıkartmayacaklardı. Bu haliyle de 6990"ın çok ötesine gider. 6990"ın o/c ile yakalama şansı da yok. Yani o/c yapacak birinin 590"ı seçmesi her türlü daha iyi. Tabi çok küçük bir kesime hitap ediyor ama yine de benim işime gelir...

Yani sırf fiyat için mi böyle yaptıklarını söylüyorsunuz ?
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alito 8 yıl
fermi fermi dediler büyük teknolojik atılım dediler bumudur ferminin son getirisi. fermi nedir? hayvan gibi güç tüketip fırın gibi ısınmakmıdır fermi denen hede?
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bkadem 8 yıl
Bana göre Nvidia; Amd'nin 300 Wat'ı geçmeyeceğini hesaplayarak GTX 590 düşük hızlarda üretti. Ama Amd çalım atarak Nvidia'yı yanılttı.
Böyle yüksek kartlarda 300 Wat'ın bir önemi yok, çünkü 1000 TL ve üzeri kartı alıp'ta 600 wat ve üzeri psu'su olmayan birisi komik olur.
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theyapici 8 yıl
boş konuşmalar 590 da gayet yüksek performanslı olur malum bazı oyunlar nvidiayı çok sever her malın alıcısı vardır
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Tunyukuk 8 yıl
Onlar tepişedursunlar biz ancak seyrederiz
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KutlugKagan 8 yıl
Zenginin parası züğürtün çenesini yorarmış..
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setek01 8 yıl
fx57 Haber'den alıntı
GeForce GTX 590'ın tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ise şu an için bilinmiyor

Evet önemli detaylardan biri daha.
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esTFyz 8 yıl
Bu değerler ile 590'ı zorlanacak gibi. Ancak ve ancak oyunsal olarak destek kimseyde o önde olur kimse kimsen oyununda birbirinize geçemez ama önemli olan geleneksel test programları ve benim merakım tesselation sonuçları. Sıcaklık ve TPD W değerleri de kartların birbirlerinize nazaran seçim şanslarını belirleyici unsur olarak. İkisi de harika kart zorlanacakları hiç bir oyun olmamak ile beraber Crysis’ta ikiside ortalama 59 ile 61 kare arasında getirir. Parasal olarak nVIDIA’nın daha masraflı olacağını kanaatimdeyim. 6990 şu anda ideal gibi gözüküyor eğer sürpriz bir gelişme olmazsa. Her şeyin açığa çıkmasına sadece bir hafta kaldı :) biraz daha bekleyelim.
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highgen 8 yıl
benm anlamdığım gersinde kalacak madem niye avaz avaz dünyanın en hızlı kartı diye açıklamalarda bulundular. resmen epic fail oldu. yeni kral 6990 vatana millete hayırlı olsun
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