GeForce GTX 590'ın final özellikleri yayınlandı ?

Nvidia'nın 22 Mart'ta lanse etmeye hazırlandığı GeForce GTX 590 için final özellikleri olduğu iddialı yeni detaylar yayınlandı. VR-Zone sitesinin haberine göre, D13U-50 GF110/P1020 kod adıyla anılan GeForce GTX 590'ın grafik işlemcileri 612MHz'de görev yapıyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi GF110 GPU'sunun çiftine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, her GPU için 512x olmak üzere 1024x paralel işlem birimine ve yine her GPU için 1,5GB olmak üzere 3GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Paralel işlemcilerinin (CUDA çekirdekleri) 1224MHz'de çalıştığı belirtilen GeForce GTX 590 için bellek hızları ise 3420MHz olarak ifade ediliyor.

2x 384-bit bellek veri yolu desteği ile gelen GeForce GTX 590 üzerinde iki adet 8pin güç konnektörü yer alıyor ve 360 Watt güç çekeceği belirtiliyor. 11" x 4.5" boyutlarında olan ve çift slot soğutucu kullanan GeForce GTX 590, giriş çıkış birimi açısından da farklılık gösteriyor ve üç DVI ile Mini DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. 20 fazlı güç tasarımına ve 12 katmanlı, bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımına sahip olan GeForce GTX 590'ın tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

Kaynak; http://vr-zone.com/articles/nvidia-geforce-gtx-590-final-specs-unveiled/11604.html