Nvidia GeForce RTX 5080, 5070 ve 5060 sızdırıldı: İşte beklenenler

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Tam Boyutta Gör NVIDIA’nın son haftalarda yeni Blackwell GPU mimarisinin tamamlanmasıyla beraber, önemli söylentiler ve iddialar gündeme gelmeye başladı. Bildiğiniz gibi Nvidia RTX 50 serisinin bu yılın sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde de RTX 50 masaüstü GPU’lara dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Nvidia'ya yönelik doğru sızıntıları ile tanınan Kopite7kimi, X üzerinden yaptığı son paylaşımda RTX 50 Blackwell GPU'ların özelliklerine değindi. Bu sayede artık, RTX 5090, 5080, 5070, 5060 Ti, 5060 ve 5050 modellerine güç verecek yeni nesil GB2xx GPU'lara göz atabiliyoruz. Uzatmadan gelin detaylara hep birlikte göz atalım...

GB202 - RTX 5090 ve daha fazlası

Model: GeForce RTX 5090 ve üst modeller

GeForce RTX 5090 ve üst modeller Özellikler: 12 GPC, her biri 8 TPC; toplamda 96 TPC ve 192 SM (TPC başına 2)

12 GPC, her biri 8 TPC; toplamda 96 TPC ve 192 SM (TPC başına 2) Bellek arayüzü: 512-bit, 448-bit, 384-bit, 320-bit gibi çeşitli konfigürasyonlar

512-bit, 448-bit, 384-bit, 320-bit gibi çeşitli konfigürasyonlar GB202 = 24,576 Çekirdek (512-bit G7) / AD102'ye kıyasla +33%

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın yeni amiral gemisi GB202, GeForce RTX 50 "Blackwell" serisinin en üst düzey GPU olacak. Bu da, GeForce RTX 5090 ve daha üst modellerde kullanılacağı anlamına geliyor. GPU, her biri toplam 12 TPC olmak üzere toplam 8 SM'ye sahip olacak ve her TPC, toplam 96 SM için 2 SM barındıracak. Bu da 192 SM demek. Ayrıca, 512-bit'e kadar bellek arayüzünü destekleyecek ve 448-bit, 384-bit, 320-bit gibi konfigürasyonlara sahip olabilecek. Selefinden ise yüzde 33 daha fazla, 24,576 çekirdekle geliyor.

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GB203 - RTX 5080

Model: GeForce RTX 5080

GeForce RTX 5080 Özellikler: 7 GPC, her biri 6 TPC; toplamda 42 TPC ve 84 SM (TPC başına 2)

7 GPC, her biri 6 TPC; toplamda 42 TPC ve 84 SM (TPC başına 2) Bellek arayüzü: 256-bit

256-bit GB203 = 10,752 Çekirdek (256-bit G7) / AD103'e kıyasla +5%

AD103'ün yerini alması beklenmen GB203 GPU, GeForce RTX 50 "Blackwell" ailesinin diğer bir yüksek seviye modeli olacak. Bu yonga, her biri toplam 7 GPC için 6 TPC'ye sahip 42 TPC ve 84SM içeriyor. Ayrıca 256-bit arayüzüne sahip ve GeForce RTX 5080 sürümlerinde kullanılacak. AD103 ile karşılaştırıldığında ise yüzde 5 daha fazla çekirdeğe sahip.

GB205 - RTX 5070 ve RTX 5070 Ti

Model: GeForce RTX 5070 ve RTX 5070 Ti

GeForce RTX 5070 ve RTX 5070 Ti Özellikler: 5 GPC, her biri 5 TPC; toplamda 25 TPC ve 50 SM (TPC başına 2)

5 GPC, her biri 5 TPC; toplamda 25 TPC ve 50 SM (TPC başına 2) Bellek arayüzü: 192-bit

192-bit GB205 = 6,400 Çekirdek (192-bit G7) / AD104'e kıyasla -16.6%

Blackwell serisinin orta seviye modellerinden GB205' gelirsek, bu GPU RTX 5070 ve RTX 5070 Ti kartlarını hedefliyor. Yonga, her biri 5 TPC içeren 5 GPC'ye sahip olacak ve toplamda 25 TPC ve 50 SM sunacak. Üstelik 192-bit bellek veri yolu ile eşleştirilen GPU, selefinden %16.6 daha düşük 6,400 çekirdeğe sahip.

GB206 - RTX 5060 Ti

Model: GeForce RTX 5060 (Ti)

GeForce RTX 5060 (Ti) Özellikler: 3 GPC, her biri 6 TPC; toplamda 18 TPC ve 36 SM (TPC başına 2)

3 GPC, her biri 6 TPC; toplamda 18 TPC ve 36 SM (TPC başına 2) Bellek arayüzü: 128-bit, bellek sıkıştırma algoritmaları ve büyük L2 önbellekleri ile desteklenmiş

128-bit, bellek sıkıştırma algoritmaları ve büyük L2 önbellekleri ile desteklenmiş GB206 = 4,608 Çekirdek (128-bit G7) / AD106 ile benzer

Tam Boyutta Gör Ana akım kullanıcılar için tasarlanan Nvidia GB206 GPU, 3 GPC'ye sahip olacak ve her biri 6 TPC içerecek. Yani toplamda 18 TPC ve 36 SM bulunacak. GeForce RTX 5060 (Ti) ailesinde kullanılacak GPU, 128-bit arayüzüne sahip olup, bellek sıkıştırma algoritmaları ve daha büyük L2 önbellek sayesinde öne çıkacak. Üstelik selefi ile benzer 4,608 çekirdek sayısı ile geliyor.

GB207 - RTX 5060 veya RTX 5050

Son olarak giriş seviyesi GB207'ye gelirsek, RTX 5060 veya RTX 5050 modellerine güç verecek GPU, 2 GPC'ye sahip olacak ve her biri 5 TPC içerecek. Bu da toplamda 10 TPC ve 20 SM yapıyor. GPU, 128-bit bellek arayüzüne sahip olacak ve GDDR7 ile GDDR6 bellek desteği sunacak. Ayrıca selefinden %16.6 daha düşük 2,560 çekirdek sayısı sunuyor.

Model: GeForce RTX 5060 veya RTX 5050

GeForce RTX 5060 veya RTX 5050 Özellikler: 2 GPC, her biri 5 TPC; toplamda 10 TPC ve 20 SM (TPC başına 2)

2 GPC, her biri 5 TPC; toplamda 10 TPC ve 20 SM (TPC başına 2) Bellek arayüzü: 128-bit, GDDR7 ve GDDR6 bellek desteği

128-bit, GDDR7 ve GDDR6 bellek desteği GB207 = 2,560 Çekirdek (128-bit G6) / AD107'ye kıyasla -16.6%

Nvidia RTX 50 serisi ne zaman çıkacak?

GeForce RTX 50 masaüstü ekran kartlarının 2024'ün sonlarında veya 2025'in başlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Mobil sürümler ise muhtemel olarak Ocak ayı tarihli CES 2025'te tanıtılacak.

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