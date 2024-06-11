Nvidia GeForce RTX 5080, 5070 ve 5060 sızdırıldı: İşte beklenenler

- GB202 - RTX 5090 ve daha fazlası
- GB203 - RTX 5080
- GB205 - RTX 5070 ve RTX 5070 Ti
- GB206 - RTX 5060 Ti
- GB207 - RTX 5060 veya RTX 5050
- Nvidia RTX 50 serisi ne zaman çıkacak?
- Yorumlar
Nvidia'ya yönelik doğru sızıntıları ile tanınan Kopite7kimi, X üzerinden yaptığı son paylaşımda RTX 50 Blackwell GPU'ların özelliklerine değindi. Bu sayede artık, RTX 5090, 5080, 5070, 5060 Ti, 5060 ve 5050 modellerine güç verecek yeni nesil GB2xx GPU'lara göz atabiliyoruz. Uzatmadan gelin detaylara hep birlikte göz atalım...
GB202 - RTX 5090 ve daha fazlası
- Model: GeForce RTX 5090 ve üst modeller
- Özellikler: 12 GPC, her biri 8 TPC; toplamda 96 TPC ve 192 SM (TPC başına 2)
- Bellek arayüzü: 512-bit, 448-bit, 384-bit, 320-bit gibi çeşitli konfigürasyonlar
- GB202 = 24,576 Çekirdek (512-bit G7) / AD102'ye kıyasla +33%
GB203 - RTX 5080
- Model: GeForce RTX 5080
- Özellikler: 7 GPC, her biri 6 TPC; toplamda 42 TPC ve 84 SM (TPC başına 2)
- Bellek arayüzü: 256-bit
- GB203 = 10,752 Çekirdek (256-bit G7) / AD103'e kıyasla +5%
AD103'ün yerini alması beklenmen GB203 GPU, GeForce RTX 50 "Blackwell" ailesinin diğer bir yüksek seviye modeli olacak. Bu yonga, her biri toplam 7 GPC için 6 TPC'ye sahip 42 TPC ve 84SM içeriyor. Ayrıca 256-bit arayüzüne sahip ve GeForce RTX 5080 sürümlerinde kullanılacak. AD103 ile karşılaştırıldığında ise yüzde 5 daha fazla çekirdeğe sahip.
GB205 - RTX 5070 ve RTX 5070 Ti
- Model: GeForce RTX 5070 ve RTX 5070 Ti
- Özellikler: 5 GPC, her biri 5 TPC; toplamda 25 TPC ve 50 SM (TPC başına 2)
- Bellek arayüzü: 192-bit
- GB205 = 6,400 Çekirdek (192-bit G7) / AD104'e kıyasla -16.6%
Blackwell serisinin orta seviye modellerinden GB205' gelirsek, bu GPU RTX 5070 ve RTX 5070 Ti kartlarını hedefliyor. Yonga, her biri 5 TPC içeren 5 GPC'ye sahip olacak ve toplamda 25 TPC ve 50 SM sunacak. Üstelik 192-bit bellek veri yolu ile eşleştirilen GPU, selefinden %16.6 daha düşük 6,400 çekirdeğe sahip.
GB206 - RTX 5060 Ti
- Model: GeForce RTX 5060 (Ti)
- Özellikler: 3 GPC, her biri 6 TPC; toplamda 18 TPC ve 36 SM (TPC başına 2)
- Bellek arayüzü: 128-bit, bellek sıkıştırma algoritmaları ve büyük L2 önbellekleri ile desteklenmiş
- GB206 = 4,608 Çekirdek (128-bit G7) / AD106 ile benzer
GB207 - RTX 5060 veya RTX 5050
Son olarak giriş seviyesi GB207'ye gelirsek, RTX 5060 veya RTX 5050 modellerine güç verecek GPU, 2 GPC'ye sahip olacak ve her biri 5 TPC içerecek. Bu da toplamda 10 TPC ve 20 SM yapıyor. GPU, 128-bit bellek arayüzüne sahip olacak ve GDDR7 ile GDDR6 bellek desteği sunacak. Ayrıca selefinden %16.6 daha düşük 2,560 çekirdek sayısı sunuyor.
- Model: GeForce RTX 5060 veya RTX 5050
- Özellikler: 2 GPC, her biri 5 TPC; toplamda 10 TPC ve 20 SM (TPC başına 2)
- Bellek arayüzü: 128-bit, GDDR7 ve GDDR6 bellek desteği
- GB207 = 2,560 Çekirdek (128-bit G6) / AD107'ye kıyasla -16.6%
Nvidia RTX 50 serisi ne zaman çıkacak?
GeForce RTX 50 masaüstü ekran kartlarının 2024'ün sonlarında veya 2025'in başlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Mobil sürümler ise muhtemel olarak Ocak ayı tarihli CES 2025'te tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.