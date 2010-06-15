GeForce GTX 460 detaylandı

Computex 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak GeForce GTX 465 modelini satışa sunan Nvidia, dördüncü Fermi modeli için hazırlıklarına devam ediyor. İlk detaylarını Mayıs ayında açıkladığımız GeForce GTX 460 modeline ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. GeForce GTX 465, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinden farklı olarak GF100 yerine GF104 kodlu yeni grafik yongasından güç alacağı belirtilen yeni modeli ile Nvidia'nın hedefinde ATi Radeon HD 5830'un olacağı belirtiliyor.

Açıklanan bilgilere göre GeForce GTX 460, 336x paralel işlem birimine sahip olacak. 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının, 675MHz GPU, 1350MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarına sahip olması bekleniyor. GeForce GTX 465 ile kıyaslandığında paralel işlemci sayısı oldukça yakın olan GeForce GTX 460 için belirleyici olan asıl faktörün bellek veri yolu olduğunu söyleyebiliriz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi GF104 GPU'sundan güç alacağı öne sürülen GeForce GTX 460 modelinde, ısıl güç tasarımının 150 Watt seviyesinde olacağı ve kartın 230$ seviyesinden pazara sürüleceği yani ATi Radeon HD 5830 ile kafa kafaya bir mücadele içerisine gireceği belirtiliyor. Referans modelinde, GeForce GTX 400 serisinin diğer üyeleriyle benzer bir görünüme sahip olması beklenen GeForce GTX 460'ın özel tasarımlı versiyonları için üreticilere herhangi bir sınır getirilmesi beklenmiyor.

Bu arada önde gelen bazı donanım üreticileri, GeForce GTX 460'la ilgili farklı çalışmalara imza atabilir. Elimize ulaşan bazı bilgilere göre, 1GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 hazırlığında olan firmalar da var. Referans tasarıma kıyasla teknik bazı farklılıklar içeren bu modellerin ne derece başarılı olacağını ise zamanla göreceğiz. Üçüncü çeyrekte (muhtemelen Temmuz sonu veya Ağustos ayında) lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 460'ın, yurt dışında 230$ seviyesinde bir fiyatlandırma ile satışa sunulacak.