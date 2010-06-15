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GeForce GTX 460 detaylandı

Nvidia'nın, dördüncü Fermi modeli olan GeForce GTX 460 detaylandı. İşte teknik özellikleri ve olası fiyat bilgisi ile GeForce GTX 460...
8 yıl
7,1b
1
25
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak GeForce GTX 465 modelini satışa sunan Nvidia, dördüncü Fermi modeli için hazırlıklarına devam ediyor. İlk detaylarını Mayıs ayında açıkladığımız GeForce GTX 460 modeline ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. GeForce GTX 465, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinden farklı olarak GF100 yerine GF104 kodlu yeni grafik yongasından güç alacağı belirtilen yeni modeli ile Nvidia'nın hedefinde ATi Radeon HD 5830'un olacağı belirtiliyor.

Açıklanan bilgilere göre GeForce GTX 460, 336x paralel işlem birimine sahip olacak. 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının, 675MHz GPU, 1350MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarına sahip olması bekleniyor. GeForce GTX 465 ile kıyaslandığında paralel işlemci sayısı oldukça yakın olan GeForce GTX 460 için belirleyici olan asıl faktörün bellek veri yolu olduğunu söyleyebiliriz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi GF104 GPU'sundan güç alacağı öne sürülen GeForce GTX 460 modelinde, ısıl güç tasarımının 150 Watt seviyesinde olacağı ve kartın 230$ seviyesinden pazara sürüleceği yani ATi Radeon HD 5830 ile kafa kafaya bir mücadele içerisine gireceği belirtiliyor. Referans modelinde, GeForce GTX 400 serisinin diğer üyeleriyle benzer bir görünüme sahip olması beklenen GeForce GTX 460'ın özel tasarımlı versiyonları için üreticilere herhangi bir sınır getirilmesi beklenmiyor.

Bu arada önde gelen bazı donanım üreticileri, GeForce GTX 460'la ilgili farklı çalışmalara imza atabilir. Elimize ulaşan bazı bilgilere göre, 1GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 hazırlığında olan firmalar da var. Referans tasarıma kıyasla teknik bazı farklılıklar içeren bu modellerin ne derece başarılı olacağını ise zamanla göreceğiz. Üçüncü çeyrekte (muhtemelen Temmuz sonu veya Ağustos ayında) lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 460'ın, yurt dışında 230$ seviyesinde bir fiyatlandırma ile satışa sunulacak.


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lj94 8 yıl
ahahah daha kart cıkmamıs ati fanboyları simdiden begenmemiş kartı :D::D
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ilgezer 8 yıl

fx57


Bu arada önde gelen bazı donanım üreticileri, GeForce GTX 460'la ilgili farklı çalışmalara imza atabilir. Elimize ulaşan bazı bilgilere göre, 1GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 hazırlığında olan firmalar da var. Referans tasarıma kıyasla teknik bazı farklılıklar içeren bu modellerin ne derece başarılı olacağını ise zamanla göreceğiz. Üçüncü çeyrekte (muhtemelen Temmuz sonu veya Ağustos ayında) lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 460'ın, yurt dışında 230$ seviyesinde bir fiyatlandırma ile satışa sunulacak.


bu durumda veriyolunun 192'den 256 bit'e çıkarılması gerekmeyecek mi?
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cengiz_vga 8 yıl
kafa kafaya olcak gibi görünüyor
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ilhdmr 8 yıl
bi gelsin bakalım
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al-ozaria 8 yıl
Kartın performansını görmeden çokta kesin yargılarla eleştirmemek lazım. (ati kullanıcısı olarak bunun anası neydi ki danası ne olsun diyesi geliyor insanın ama öyle işte bekleyelim görelim)
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ENIGMA 8 yıl
forever ATI diyesi geliyor insanin nedense...
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napolyon94 8 yıl
5850 nin bile dx11 performansı hiç de içaçıcı değil,zira Metro 2033 testlerinde dx9 dan dx 11 moduna geçince performans%33 e düşüyor ne anladım dx 11 den
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Rainbow6 8 yıl
nvidia da cozuttu gtx465 neyi hedefliyo o zaman ben onu anlamadim gtx465 hd5830 a fark mi atiyo da bunlar bu karti rakip yapmislar birde fiyatlari perfornans her iki firnadan da beklenmeyecek kadar berbat bazi durumlarda eski kartlar mensei yeni model kartlari geciyo mimariler farkli oldugu halde adamlar bizden bu kartlardan cok para istiyolar bana gore 5770 gtx460 gibi modeller hakedecegi fiyar 140 dolar 5830 da 160-170 anca olur sebebi ise eski oyunlarda zaten iyiler ama yeni oyunlarda pekte ic acici degil bi kac ay sonra dx11 de cikacak iyi oyularda ne hale gelecek bu kartlar cope atip yenisini mi alacagiz
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mavizaman 8 yıl
180$+kdv 5770
230$ yurtdışı satışı buda 4890a rakip olacağı anlamına geliyor.
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muvaZaa xD 8 yıl

mavizaman

180$+kdv 5770

230$ yurtdışı satışı buda 4890a rakip olacağı anlamına geliyor.


fiyat olarak evet ama performans olarak yanlış cevap
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TiRaNTx 8 yıl
bu adamlarda akıl yok herhalde yahu bunları yapmalarının amacı nedir acaba?
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Mete Can Karahasan 8 yıl
Nvidia bu, hd5830 hedefler hd5770'i tutturamaz bana kalırsa.
1gb belleği bile yok bir kere buradan kaybediyor. Fullhd açarken rasgele.
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KANUNI61 8 yıl
bun lar hala detaylarda kalmışlar yazık cok yazık
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