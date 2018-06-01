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GearBest’ten Türkiye’ye özel yüzde 50’ye varan indirim

Türkiye'ye resmi olarak giriş yapan GearBest, önümüzdeki hafta İstanbul'da düzenlenecek Games Week İstanbul etkinliğine özel olarak seçili ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim düzenledi.
11 ay
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40
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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GearBest’ten Türkiye’ye özel yüzde 50’ye varan indirim
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Türkiye pazarına resmen giriş yapan GearBest, önümüzdeki hafta İstanbul’da düzenlenecek Games Week etkinliğine katılacak. Games Week İstanbul'a özel olarak sadece Türkiye sayfasındaki belirli ürünlerde yüzde 50’ye varan indirim yapıldı.

İndirimlere baktığımızda normalde 85 TL civarına satılan Xiaomi Mi IV Hybrid kulaklığın 57 TL'ye satıldığını, Utorch BL08A akıllı led ampülün 90 TL’den 48 TL’ye düştüğünü, 4K XIAOMI Mi Drone’un ise 2 bin liraya düştüğünü görüyoruz.

İndirimdeki tüm ürünlerin listesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Özellikle Xiaomi ürünlerinde olmak üzere pek çok ürün, piyasa fiyatının altına satılıyor.

GearBest alışveriş fırsatları forum konusu

GearBest, 6-10 Haziran tarihleri arasında Games Week İstanbul’da stant açacak. Bu stantta Xiaomi’nin dikkat çeken ürünleri sergilenecek. GearBest, ürünlerinin en az yüzde 50’sini İstanbul’da konumlandırdığı depodan tüketiciye ulaştıracak. Böylelikle Çin’den 30-40 günde gelmesini beklemek yerine 3 günde gönderim sağlanacak.



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muroooo19 11 ay en beğenilen
yalan haber yapmayın. %50 indirimmiş. Adam gibi yaz oraya gearbest indirim yapmış diye. Kimi kandırıyorsunuz siz. Mi band zaten 95 100 liradan satılıyor. Hayatınız yalan dolan.
yalan haber yapmayın. %50 indirimmiş. Adam gibi yaz oraya gearbest indirim yapmış diye. Kimi kandırıyorsunuz siz. Mi band zaten 95 100 liradan satılıyor. Hayatı...
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1 Yanıt Yanıtla +170
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hareketliperde 11 ay
donanımhabere mi giriş yapıyoruz, gearbesthaber'e mi belli değil.
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Bluedn 11 ay
şimdi reklamlar
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DH Misafiri 11 ay
Yalnız bunların hiçbiri tr depo değil ne 3 günü uyduydurma
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DH Misafiri 11 ay
Yurt disından satin aldiginiz ürünler 22 euro dan fazla ise %20 gümrük vergisi odersiniz.
Mi kettle I 180 liraya aldıysanız kesin ülkeye kacak girmiştir o urun, çünkü ufak elektrikli ev aletlerinde öyle gümrük vergileri varki akliniz durur. Turkiye deki üreticiyi korumak icin koyulan vergiler gözetim vs.
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DH Misafiri 11 ay
Telefonlar niçin yok, bu bir aksesuar sitesi! Türkiye için bir anlamı olamaz.
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oguzhantezel92 11 ay
Forumdaki gearbest reklamlarından gına geldi artık
Gearbest.donanimhaber.com oldu burası
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Johny Constantine 11 ay
Pek bir indirim olmamış sanki.
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herectos95 11 ay
türkiye pazarına giriş yapan geçirmeye başlıyor valla. amazon ne yapacak bakalım.
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EknCn 11 ay
Çantayı çok istiyordum fiyatı düşmüş yanında da kalem hediye ediyorlar, bence gayet uygun piyasaya göre.
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imset 11 ay
Niçin Telefonlar Satılmaz, bu bir aksesuar sitesi Türkiye için bir anlamı olamaz.
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El_domingo 11 ay
Turk tukecisini bu sekilde enayi yerine koymaya devam ederlerse geldiği gibi giderler..
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tugares 11 ay
İndirim falan yok, diğer online alışveriş sitelerinin fiyatları ne ise burası da onu veriyor. Tek farkı xiaomi ürünlerinin daha geniş bir yelpazeye sahip olması, biraz araştırıp o şekilde haber yapın lütfen.
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