GearBest’ten Türkiye’ye özel yüzde 50’ye varan indirim

İndirimlere baktığımızda normalde 85 TL civarına satılan Xiaomi Mi IV Hybrid kulaklığın 57 TL'ye satıldığını, Utorch BL08A akıllı led ampülün 90 TL’den 48 TL’ye düştüğünü, 4K XIAOMI Mi Drone’un ise 2 bin liraya düştüğünü görüyoruz.
İndirimdeki tüm ürünlerin listesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Özellikle Xiaomi ürünlerinde olmak üzere pek çok ürün, piyasa fiyatının altına satılıyor.
GearBest alışveriş fırsatları forum konusu
GearBest, 6-10 Haziran tarihleri arasında Games Week İstanbul’da stant açacak. Bu stantta Xiaomi’nin dikkat çeken ürünleri sergilenecek. GearBest, ürünlerinin en az yüzde 50’sini İstanbul’da konumlandırdığı depodan tüketiciye ulaştıracak. Böylelikle Çin’den 30-40 günde gelmesini beklemek yerine 3 günde gönderim sağlanacak.
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Mi kettle I 180 liraya aldıysanız kesin ülkeye kacak girmiştir o urun, çünkü ufak elektrikli ev aletlerinde öyle gümrük vergileri varki akliniz durur. Turkiye deki üreticiyi korumak icin koyulan vergiler gözetim vs.
Gearbest.donanimhaber.com oldu burası
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