GearBest’ten Türkiye’ye özel yüzde 50’ye varan indirim

Tam Boyutta Gör

Türkiye pazarına resmen giriş yapan GearBest, önümüzdeki hafta İstanbul’da düzenlenecek Games Week etkinliğine katılacak. Games Week İstanbul'a özel olarak sadece Türkiye sayfasındaki belirli ürünlerde yüzde 50’ye varan indirim yapıldı.

İndirimlere baktığımızda normalde 85 TL civarına satılan Xiaomi Mi IV Hybrid kulaklığın 57 TL'ye satıldığını, Utorch BL08A akıllı led ampülün 90 TL’den 48 TL’ye düştüğünü, 4K XIAOMI Mi Drone’un ise 2 bin liraya düştüğünü görüyoruz.

İndirimdeki tüm ürünlerin listesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Özellikle Xiaomi ürünlerinde olmak üzere pek çok ürün, piyasa fiyatının altına satılıyor.

GearBest alışveriş fırsatları forum konusu



GearBest, 6-10 Haziran tarihleri arasında Games Week İstanbul’da stant açacak. Bu stantta Xiaomi’nin dikkat çeken ürünleri sergilenecek. GearBest, ürünlerinin en az yüzde 50’sini İstanbul’da konumlandırdığı depodan tüketiciye ulaştıracak. Böylelikle Çin’den 30-40 günde gelmesini beklemek yerine 3 günde gönderim sağlanacak.