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Gelecek bu projede: NASA'dan uzay seyahatleri için dev yatırım

Derin uzay keşif programlarında günümüz teknolojisi artık yeterli değil. Roscosmos, ESA ve NASA başta olmak üzere birçok uzay ajansı yeni itki sistemlerinin geliştirilmesi için yatırımlar yapıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünya genelinde birçok uzay ajansının derin uzay araştırmalarının geleceği için yeni itki sistemleri üzerinde çalıştıklarını daha önce birçok kez duymuştuk. Uzun zamandır kimyasal itiş gücü yerine başka bir yol arayan NASA da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla elektrikli itki sistemlerinin dizaynı için 67 milyon dolarlık yeni bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Ruslardan çılgın plan: Mars yolculuğunda nükleer destek"
NASA'nın geliştirme çalışmaları için Aerojet Rocketdyne isimli bir firmayla anlaştığı yeni sistem kısaca kimyasal yakıt yerine elektrik kullanmayı hedefliyor. Elektrikli itiş sistemleri hali hazırda kullanılıyor olsa da uzun süreli yolculuklar için yeterli görülmüyorlardı. NASA'nın önümüzdeki asteroit ve Mars görevleri için planlandığı, Aerojet Rocketdyne tarafından geliştirilecek olan bu yeni sistemse öncekilere oranla hem çok daha verimli hem de çok daha güçlü olacak.

Güneş panelleri kullanılacak

İtiş gücü için ihtiyaç duyulan elektrik yükü güneş panellerinden elde edilecek. Güneş panelleri yardımıyla depolanmış olan elektrik daha sonra itiş takımını iyonize etmek için kullanılacak. Manyetik alanda toplanmış elektronlar yardımıyla oluşturulan bu pozitif yüklü iyonlar daha sonra geminin dışına doğru hızlandırılacak ve böylece uzay aracının itiş gücü de oluşturulmuş olacak. İtiş gücü için elektrikle hızlandırılmış iyon kullanan bu sisteme Ion Thruster (İyon iticisi) ismi veriliyor.

Uzay araçlarının yakıt verimliliğini 10 kat artıracak

Uzun süreli uzay yolculuklarının en büyük problemlerinden birisi de yakıt yetersizliği. Örneğin NASA'nın şu anki planlarına göre Mars'a ayak basacak olan ilk insan Dünya'ya geri dönüş için yeterli yakıt bulamayacak ve dolayısıyla hayatının geri kalanını Kızıl Gezegen'de yaşamak zorunda kalacak.

Kimyasal sistemlerin bu alandaki yetersizliğinin farkında olan NASA da resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamalarda"Yeni çalışma bugünkü kimyasal itiş sistemlerinden 10 kat daha verimli yakıt performansı sunacak." ifadelerini kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk'ın Hyperloop'tan sonraki yeni gizli projesi"
"Derin uzay çalışmalarının geleceği için büyük öneme sahip"

2020 yılına kadar elektrikli itki sistemleri kullanan bir uzay aracıyla önemli bir görev planladılarını belirten NASA yöneticisi Steve Jurczyk ise,"Bu teknolojinin geliştirilmesi insanlı ve robotik keşif programlarımızın geleceği için çok önemli. Uzay yolculuklarında büyük bir kapasite artışı elde etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

http://www.redorbit.com/news/space/1113413752/nasa-electric-engine-space-042216/ Yorum Yaz
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bydvd 3 yıl en beğenilen
Bakan Veysel Eroğlu NASA da kim oluyor; bizim teknolojimiz daha ileri!
bizim akp.li bakanımızdan ders alsınlar ozaman nasa ileri derecede geleğin teknolojisine kavuşurlar.... :) :) :)
Bakan Veysel Eroğlu NASA da kim oluyor; bizim teknolojimiz daha ileri!bizim akp.li bakanımızdan ders alsınlar ozaman nasa ileri derecede geleğin teknolojisi...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Glitz 3 yıl
Aslında bilimkurguya konu olmuş teknolojiler teorik anlamda üzerinde çalışılmış ancak o günün teknolojisiyle futuristik görünen, gerçekleşebilmesi için teknolojik imkanlarda iyileşme sağlanması gereken buluşlar yıllar sonra gerçek oluyor.
Birileri bunları yaparken biz doğmamış çocuklarımızın geleceğini imam hatiplerle şeyhlerin mucizleriyle öldürüyoruz malesef.
Aslında bilimkurguya konu olmuş teknolojiler teorik anlamda üzerinde çalışılmış ancak o günün teknolojisiyle futuristik görünen, gerçekleşebilmesi için teknoloj...
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serafon 3 yıl
kadirirdem
nasa kafaya taktı bu işleri hayırlısı bakalım...

Çünkü geri planda anlaştılar. Birbirlerine yardım ediyorlar ve dünyayı birilerine yamamaya çalışıyorlar. amerikan halkı da marsa gönderilecek. Plan bu ne kadar saçma görünse de!
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Glitz 3 yıl
Aslında bilimkurguya konu olmuş teknolojiler teorik anlamda üzerinde çalışılmış ancak o günün teknolojisiyle futuristik görünen, gerçekleşebilmesi için teknolojik imkanlarda iyileşme sağlanması gereken buluşlar yıllar sonra gerçek oluyor.
Birileri bunları yaparken biz doğmamış çocuklarımızın geleceğini imam hatiplerle şeyhlerin mucizleriyle öldürüyoruz malesef.
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teramit 3 yıl
Haberde adı geçen teknoloji yalaşık 10 yıldır aktif olarak kullanılıyor öyle çok yeni birşey değil.pluto ya giden new horizon da vardı. Mars a son giden Orbiter da ve jupitere giden Juno dada bulunuyor bu ion motorlar.Gelişsin güzel tabi ama haber yapılacaksa EM drive yapılmalı esas devrim odur...
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teramit 3 yıl
TIGERSHARK
İyide zaten roketler atmosferden çıkarken yakıtlarının neredeyse tamamını kullanıyorlar yanı boşlukta çalışmıyorlar.Uzay boşluğunda hızlanıp ilerlemek sorun değil zaten gezegenlerin çekim güçlerini kullanarak sapan etkisi ile gönderdikleri araçlara hız kazandırabiliyorlar önemli olan atmosferden çıkma kısmı o motor atmosfer içinde işe yarayacak mı üstelik marstan geri gelmek içinde kimsayal yakıta ihtiyacınız var sonucta orada da zayıfta olsa bir atmosfer ve gezegenin çekim gücü var.

roketler konusunu google dan araştırmanı tavsiye ederim.
uzay araçlarını yavaşlatan tek şey atmosfer değil yerçekimidir.Hiç hava olmasa bile kütleçekim yüzünden roketleri çalıştırmaları gerekir.hatta şöyle diyelim yakıtlarının %90 ı yerçekimi için gider.Aya gidip gelen roketler ayda hiç atmosfer ile karşılaşmadı ama yine de sağlam roketler ile kalkıp geri gelebildiler.
haberde bahsi geçen ion motorları zaten kimyasal yakıtlardan sonra kullanılıyor kimyasalın 10binde biri kadar ancak itiş gücü olur sadece uzun süre itki sağlaması ciddi avantaj.
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kadirirdem 3 yıl
nasa kafaya taktı bu işleri hayırlısı bakalım...
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TIGERSHARK 3 yıl
İyide zaten roketler atmosferden çıkarken yakıtlarının neredeyse tamamını kullanıyorlar yanı boşlukta çalışmıyorlar.Uzay boşluğunda hızlanıp ilerlemek sorun değil zaten gezegenlerin çekim güçlerini kullanarak sapan etkisi ile gönderdikleri araçlara hız kazandırabiliyorlar önemli olan atmosferden çıkma kısmı o motor atmosfer içinde işe yarayacak mı üstelik marstan geri gelmek içinde kimsayal yakıta ihtiyacınız var sonucta orada da zayıfta olsa bir atmosfer ve gezegenin çekim gücü var.
Yanıtla
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bydvd 3 yıl en beğenilen
Bakan Veysel Eroğlu NASA da kim oluyor; bizim teknolojimiz daha ileri!
bizim akp.li bakanımızdan ders alsınlar ozaman nasa ileri derecede geleğin teknolojisine kavuşurlar.... :) :) :)
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Prometheus filmindeki uzay gemisi de iyon itkisi ile çalışıyordu. Herifler Nasadan önce olayı çözmüş.
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