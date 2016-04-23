Gelecek bu projede: NASA'dan uzay seyahatleri için dev yatırım

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Dünya genelinde birçok uzay ajansının derin uzay araştırmalarının geleceği için yeni itki sistemleri üzerinde çalıştıklarını daha önce birçok kez duymuştuk. Uzun zamandır kimyasal itiş gücü yerine başka bir yol arayan NASA da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla elektrikli itki sistemlerinin dizaynı için 67 milyon dolarlık yeni bir anlaşma yaptığını duyurdu.NASA'nın geliştirme çalışmaları için Aerojet Rocketdyne isimli bir firmayla anlaştığı yeni sistem kısaca kimyasal yakıt yerine elektrik kullanmayı hedefliyor. Elektrikli itiş sistemleri hali hazırda kullanılıyor olsa da uzun süreli yolculuklar için yeterli görülmüyorlardı. NASA'nın önümüzdeki asteroit ve Mars görevleri için planlandığı, Aerojet Rocketdyne tarafından geliştirilecek olan bu yeni sistemse öncekilere oranla hem çok daha verimli hem de çok daha güçlü olacak.İtiş gücü için ihtiyaç duyulan elektrik yükü güneş panellerinden elde edilecek. Güneş panelleri yardımıyla depolanmış olan elektrik daha sonra itiş takımını iyonize etmek için kullanılacak. Manyetik alanda toplanmış elektronlar yardımıyla oluşturulan bu pozitif yüklü iyonlar daha sonra geminin dışına doğru hızlandırılacak ve böylece uzay aracının itiş gücü de oluşturulmuş olacak. İtiş gücü için elektrikle hızlandırılmış iyon kullanan bu sisteme Ion Thruster (İyon iticisi) ismi veriliyor.Uzun süreli uzay yolculuklarının en büyük problemlerinden birisi de yakıt yetersizliği. Örneğin NASA'nın şu anki planlarına göre Mars'a ayak basacak olan ilk insan Dünya'ya geri dönüş için yeterli yakıt bulamayacak ve dolayısıyla hayatının geri kalanını Kızıl Gezegen'de yaşamak zorunda kalacak.Kimyasal sistemlerin bu alandaki yetersizliğinin farkında olan NASA da resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamalarda"Yeni çalışma bugünkü kimyasal itiş sistemlerinden 10 kat daha verimli yakıt performansı sunacak." ifadelerini kullanıyor.2020 yılına kadar elektrikli itki sistemleri kullanan bir uzay aracıyla önemli bir görev planladılarını belirten NASA yöneticisi Steve Jurczyk ise,"Bu teknolojinin geliştirilmesi insanlı ve robotik keşif programlarımızın geleceği için çok önemli. Uzay yolculuklarında büyük bir kapasite artışı elde etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.