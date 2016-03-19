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Ruslardan çılgın plan: Mars yolculuğunda nükleer destek

Rusya uzay yolculuklarının süresini azalmak için planlar yapıyor. Rusya ulusal nükleer kurumu Rosatom Mars'a 45 günde ulaşmayı mümkün kılacak yeni bir roket sistemi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,4b
1
28
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay seyahatlerinin önündeki en büyük engel şüphesiz uzun yolculuk süreleri. İnsansız araçlarda dahi yolculuk süreleri çok fazlayken eğer insanlı bir uçuş planlıyorsanız bu süreler daha da uzayabiliyor. Bu nedenle özellikle NASA, ESA ve Roscosmos gibi uzay ajansları gelecekte yapmayı planladıkları gezegenler arası yolculukların sürelerini kısaltmak için her yolu deniyorlar.

Mars'a ayak basacak ilk insan hayatının geri kalanını orada yaşamak zorunda

NASA'nın 2030'lu yıllarda Kızıl Gezegen'e ilk insanı gönderme planlarının olduğunu hepimiz biliyoruz. Çoğumuzun bilmediğiyse NASA'nın planlarına göre Mars'a ayak basacak olan insan hayatının geri kalanını orada yaşamak zorunda kalacak. Yaklaşık 18 ay sürmesi planlanan Mars yolculuğunun ardından Kızıl Gezegen'e varacak olan astronotlar geri dönüş için herhangi bir yakıta sahip olmayacaklar. Astronotların ikmal maddeleriyse düzenli olarak Dünya'dan gönderilecek.
Ayrıca Bkz. "Mars'ta yaşam arayacak olan ExoMars'ın yolculuğu başladı"
Ruslardan nükleer enerjiyle çalışan roketlerle 45 günde Mars planı

Rusya'nın ulusal nükleer kurumu Rosatom yolculukları hızlandırmak için nükleer güçle çalışan uzay araçlarının planlarını yapıyor. Yeni uzay aracı konseptiyle beraber gelecekte 45 günde Mars'a ulaşabileceklerini belirten Rosatom aynı zamanda giden astronotların geri dönebileceğini de açıkladı.

Kimyasal itki sistemlerinin çok fazla yakıta ihtiyaç duyması ve uzay aracının barındırdığı yakıtla orantılı olarak artan ağırlık seviyesi nedeniyle bu alanda nükleer güç kullanmanın birçok problemi çözeceği düşünülüyor.

Nükleer motorla donatılmış bir uzay aracının günümüz uzay araçlarına oranla 30 kat daha fazla yakıt rezervinin olacağını söyleyen Rosatom yetkilileri,"Geliştirdiğimiz bu yeni dizaynla beraber kargo taşımacılığı, uzay çöplüğünün temizlenmesi ve asteroitlerden korunma gibi 21.yüzyılın tüm uzay sıkıntılarını da çözüm getirebilecek bir uzay aracı yapabileceğiz." ifadelerini kullanıyor.

Rosatom sistemin nasıl çalışacağı konusunda detay vermekten kaçınıyor olsa da itici güç olarak bir çeşit fisyon reaktörü kullanılacağı düşünülüyor. İlk prototiplerin 2018'de denenebileceğini söyleyen Rosatom, bütçe problemlerinin kendilerine engel olabileceğini de ekliyor.

Rusya'nın ekonomik sıkıntılar yaşıyor olması nedeniyle Rosatom'un bütçesi yalnızca 700 milyon dolar olarak belirlenmiş. NASA'nın roket sistemleri için ayırdığı bütçenin 10 milyar dolar olduğunu hatırlatan WIRED yazarı Nick Stockton da 700 milyon doların 15 yıllık uzun bir uzay projesi için çok az olduğunu belirtiyor.

Nükleer itki sistemleri daha önce de denenmişti

Nükleerden güç alan uzay araçları konsepti Soğuk Savaş sırasında hem Rusya hem de ABD tarafından denenmişti. Fisyonla çalışan 30'dan fazla uyduyu yörüngeye yollayan Sovyet bilim adamları aynı zamanda Rusya'nın bugünkü planlarının önündeki birçok sıkıntıyı da o zamanlardan çözmüşlerdi.

Rosatom'un duyurduğu yeni konseptin aksine o zamanlar yalnızca yörünge içinde planlar yapıldığı için yine de Rusya'nın önünde büyük engeller bulunuyor. Nükleerle çalışan bir uzay aracının geliştirilmesi elbette çok pahalıya mal olacağı için en büyük sorunlardan birisi tabii ki de bütçe olacak. 

http://www.wired.com/2016/03/russia-thinks-can-use-nukes-fly-mars-90-days-can-find-rubles/ Yorum Yaz
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MPT-76 3 yıl en beğenilen OverClocK1ng
OverClocK1ng

"Fisyonla çalışan 30'dan fazla uyduyu yörüngeye yollayan Sovyet bilim adamları"

Fisyon?





Fisyon denen bir şey olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Bilmiyorsanız fisyon çekirdek ayrışmasıdır. Füzyonun tersidir. İnternetten araştırarak daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Yorum yazmadan önce biraz araştırasaydınız da böyle cahilce yorum yapmasaydınız keşke. Bilmeyipte dalga geçmek; resmen kendiniz dalga geçilecek konuma düşüyorsunuz.
OverClocK1ng"Fisyonla çalışan 30'dan fazla uyduyu yörüngeye yollayan Sovyet bilim adamları"Fisyon?
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2 Yanıt Yanıtla +85
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GAMBIT 3 yıl
fisyon diye bir şeyin varlığından haberdar olmayan insanların olması çok garip.
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OverClocK1ng 3 yıl
"Fisyonla çalışan 30'dan fazla uyduyu yörüngeye yollayan Sovyet bilim adamları"

Fisyon?



5 Yanıt Yanıtla +9
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freshwind 3 yıl
Ruslar 45 günde astronotları marsa götürür ama mikrodalganda fırında pişmiş astronotlar marsa vardığında ne halde olur kimbilir
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Guest-B2B7A0AF7 3 yıl
Daha atmosferden çıkmadan bu roket patlarsa bırakın marsa gitmeyi evimizin önüne bile çıkamayız sığnaklarda fare gibi yaşarız...
Nükleer güç bana göre çok tehlikeli daha nükleer enerjiyi ve radyasyonu nötralize edecek teknolojiye sahip değiliz bunu yapmak resmen delilik.
Çernobil , fukuşima , hiroşima ve nagazaki olaylarını hatırlayın. Bu nükleer olaylar dünya çapında sorunlara yol açtı kanser vakaları arttı.
Fukuşimadan ve çernobilden hala radyasyon yayılmaya devam ediyor. Fukuşimada denize sürekli nükleer atıklar akıyor. Şimdi size soruyorum hala mı ders almadık mı ?
Ülkemiz deprem bölgesi ve nükleer santral kurulması amaçlanmakta. Bir çernobil faciası daha mı yaşamak istiyorsunuz ?
Tamam uzayı keşif etmek güzel olabilir ama bunu farklı enerji kaynakları ile yapmak gerekir veya ilk önce nükleer gücü nötralize edecek bir teknoloji çıkarılıp bu planın uygulanması daha mantıklı olur söz konusu dünyanın geleceği söz konusu.
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A.F.Y.D 3 yıl
ruslar uzay konusunda çok başarılı bence, bence yakın gelecekte üretecekler.
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Tensi 3 yıl
CooL_ROMEO
Arkadaşlar uzayda atmosfer olmadığı için radyasyon u engelleyecek bir şey yok , yörüngedeki en ufak bir sızıntı da hızla yayılıp zararı kat be kat daha büyük olabilir.

Radyasyou engelleyen atmosger degil de manyetik alan olmasin sakin. Gerci ikisi de Mars'ta olmadigi icin engelleyen bir sey yok tabii.
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DH Misafiri 3 yıl
OverClocK1ng kendin bilmiyon bari adamlar yanlış yazmış gibi yorum atma.
Fisyon tabiki git araştır yorum yapmadan önce
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DH Misafiri 3 yıl
Füzyon reaktörü mü? Ne yani bu teknolojiyi geliştirdiler de uzay için mi kullanacaklar? tamamiyle yalan dolan. Sanki yıllardır nasa nükleer roket motoru tasarlamak istemiyor. bir de direk füzyona geçiş yapmaları çok komik ondan önceki bütün adımları hallettiler de daha gerçeğe dönüşüp dönüşmemesi bile belli olmayan füzyon teknolojisiyle itici güce sahip roket tasarladılar.
He Rusya he...
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DH Misafiri 3 yıl
Rus nükleeri bol bulunca...
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underlater 3 yıl
Fisyon'u fısssyonla karıştırmayın gençlik. Türkiye Atom Enerjisi kurumu anlatmış. Buyrun okuyunda birşeyler öğrenin :)
taek.gov.tr/...
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CooL_ROMEO 3 yıl
Arkadaşlar uzayda atmosfer olmadığı için radyasyon u engelleyecek bir şey yok , yörüngedeki en ufak bir sızıntı da hızla yayılıp zararı kat be kat daha büyük olabilir.
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Virinom 3 yıl
OverClocK1ng
Fisyonla çalışan 30dan fazla uyduyu yörüngeye yollayan Sovyet bilim adamları Fisyon?




Hocam yorumlarınızı düzenli takip ediyorum her sefer de lafı ağzımdan almış diyorum fakat bu sefer olmamış :)
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V4LKyR 3 yıl
Füzyon fisyon
O yüzden ismi fisyon... fıs yani.
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