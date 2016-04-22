Elon Musk'ın Hyperloop'tan sonraki yeni gizli projesi

SpaceX, Tesla ve SolarCity şirketleriyle birçok alanda inanılmaz işlerin altına imzasını atmayı başaran ABD'li deha ve mucit Elon Musk, Perşembe günü Norveç'te gerçekleştirdiği bir konferans sırasında gelecek planlarına ilişkin bazı ipuçları verdi. Fazla detay vermekten kaçınan Musk, trafik sıkışıklıklarına çözüm getirebilecek otobüs benzeri otonom araçlar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Özellikle SpaceX ve Tesla ile şu ana kadar "imkansız" denilen birçok şeyi başaran Elon Musk'ın tüm gelecek projeleri de bizleri epey heyecanlandırıyor. Bakalım Musk'ın detay vermekten kaçındığı bu fikri ne tür bir şey çıkacak.

http://www.stuff.tv/news/teslas-next-feat-solving-public-transport-woes-self-driving-buses

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Norveç hükümeti tarafından düzenlenen etkinlikte Elon Musk,"Tam olarak bir otobüs olmasa da şehir içerisindeki yoğunluk problemini çözebilecek yeni bir fikrimiz var. Toplu taşıma kavramını yeniden düşünüp insanların çok daha fazla hoşuna gidecek şekilde tekrar düzenlememiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Otonom araçların anahtar rol oynayacağını söyleyen Musk son olarak,"Bu fikir hakkında şu an için çok fazla konuşmak da istemiyorum. Yanlış bir şeyler söyleyebilirim." sözlerini de ekledi.Muhabirlerden birisinin "Bu teknoloji Hyperloop olabilir mi?" sorusuna Musk,"Hayır Hyperloop değil. Çok etkileyici olacağını düşündüğüm yepyeni bir araç tipi. Günümüzdeki otobüsler gibi duraklar arasında ilerlemeyecek, doğrudan varış noktasına götürecek bir fikir." şeklinde cevap verdi.Elon Musk ve ekibinin üzerinde çalıştıkları bu yenilikçi fikir şu an için büyük bir sır olarak saklanıyor; ancak fikrin ileriki aşamalara gelebilmesi için öncelikle Tesla'nın otonom teknolojilerinde de aşama kaydetmesi gerek. Şu ana kadar 400.000'den fazla ön sipariş alan Model 3, Tesla'nın en gelişmiş otonom teknolojilerine sahip olsa da henüz kusursuz bir yapıya bürünmekten uzak.