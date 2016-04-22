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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk'ın Hyperloop'tan sonraki yeni gizli projesi

Elon Musk Norveç'te katıldığı bir etkinlik sırasında kalabalık şehirlerin trafik problemlerine çözüm sunabilecek ilginç bir konsept üzerinde çalıştıklarını belirtti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,2b
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18
Otomobil Teknolojileri
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX, Tesla ve SolarCity şirketleriyle birçok alanda inanılmaz işlerin altına imzasını atmayı başaran ABD'li deha ve mucit Elon Musk, Perşembe günü Norveç'te gerçekleştirdiği bir konferans sırasında gelecek planlarına ilişkin bazı ipuçları verdi. Fazla detay vermekten kaçınan Musk, trafik sıkışıklıklarına çözüm getirebilecek otobüs benzeri otonom araçlar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Norveç hükümeti tarafından düzenlenen etkinlikte Elon Musk,"Tam olarak bir otobüs olmasa da şehir içerisindeki yoğunluk problemini çözebilecek yeni bir fikrimiz var. Toplu taşıma kavramını yeniden düşünüp insanların çok daha fazla hoşuna gidecek şekilde tekrar düzenlememiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Otonom araçların anahtar rol oynayacağını söyleyen Musk son olarak,"Bu fikir hakkında şu an için çok fazla konuşmak da istemiyorum. Yanlış bir şeyler söyleyebilirim." sözlerini de ekledi.

"Hyperloop değil, yepyeni bir fikir."

Muhabirlerden birisinin "Bu teknoloji Hyperloop olabilir mi?" sorusuna Musk,"Hayır Hyperloop değil. Çok etkileyici olacağını düşündüğüm yepyeni bir araç tipi. Günümüzdeki otobüsler gibi duraklar arasında ilerlemeyecek, doğrudan varış noktasına götürecek bir fikir." şeklinde cevap verdi.

Elon Musk ve ekibinin üzerinde çalıştıkları bu yenilikçi fikir şu an için büyük bir sır olarak saklanıyor; ancak fikrin ileriki aşamalara gelebilmesi için öncelikle Tesla'nın otonom teknolojilerinde de aşama kaydetmesi gerek. Şu ana kadar 400.000'den fazla ön sipariş alan Model 3, Tesla'nın en gelişmiş otonom teknolojilerine sahip olsa da henüz kusursuz bir yapıya bürünmekten uzak.

Özellikle SpaceX ve Tesla ile şu ana kadar "imkansız" denilen birçok şeyi başaran Elon Musk'ın tüm gelecek projeleri de bizleri epey heyecanlandırıyor. Bakalım Musk'ın detay vermekten kaçındığı bu fikri ne tür bir şey çıkacak.

http://www.stuff.tv/news/teslas-next-feat-solving-public-transport-woes-self-driving-buses Yorum Yaz
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clb12 3 yıl en beğenilen
şu adama hayranım.Dünya bunun gibi kişiler sayesinde hala yaşamını sürdürüyor.
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General. 3 yıl
Helal olsun, biz hırsız, adamlar mucit yetiştiriyor. Kur'an bize ilim emretti ama biz tembelliği seçtik.
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Basteryus 3 yıl
"Günümüzdeki otobüsler gibi duraklar arasında ilerlemeyecek, doğrudan varış noktasına götürecek bir fikir"

Ne yaptın, ışınlanmayı mı buldun sayın Musk
"Günümüzdeki otobüsler gibi duraklar arasında ilerlemeyecek, doğrudan varış noktasına götürecek bir fikir"Ne yaptın, ışınlanmayı mı buldun sayın Mu...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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1BilimAdamı 3 yıl
"Abd li deha ve mucit" bu adam fena abartılıyor
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kadirirdem 3 yıl
adam efsane şöyle bir adam tr den çıksa neler olur hiç tahmin edemiyorum...
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MALTHAEL 3 yıl
Adam felaket yahu ALLAH uzun ömürler versin böyle adamlar milyonda 1 geliyor .
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gs09gs09 3 yıl MALTHAEL
MALTHAEL
Adam felaket yahu ALLAH uzun ömürler versin böyle adamlar milyonda 1 geliyor .

Turkiyedeki 70 tanesi nerde milyonda bi geliosa xD
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mokinto 3 yıl
Tesla taksi otonom.
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H34RTL3SS 3 yıl
Basteryus
Günümüzdeki otobüsler gibi duraklar arasında ilerlemeyecek, doğrudan varış noktasına götürecek bir fikir Ne yaptın, ışınlanmayı mı buldun sayın Musk

vagon sistemi olabilir durağına geldikçe arka vagon ayrılır ön vagonlar durmadan ilerleyebilir bir diğer bloğa eklenebilir biraz fikir yürütmek lazım ;)
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Sasaki Kojiro 3 yıl
Sizin dediğiniz sistemi yıllar önce Çin'liler hızlı tren için tasarlamışlardı ancak üretime geçirmemişlerdi. Otobüs olarak böyle bir sistem tasarlayabileceklerini sanmam.

m.youtube.com/...
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Sasaki Kojiro 3 yıl H34RTL3SS
Sizin dediğiniz sistemi yıllar önce Çin'liler hızlı tren için tasarlamışlardı ancak üretime geçirmemişlerdi. Otobüs olarak böyle bir sistem tasarlayabileceklerini sanmam.

m.youtube.com/...
2 Yanıt Yanıtla
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General. 3 yıl
Helal olsun, biz hırsız, adamlar mucit yetiştiriyor. Kur'an bize ilim emretti ama biz tembelliği seçtik.
1 Yanıt Yanıtla +20
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arel.gr 3 yıl General.
General.

Helal olsun, biz hırsız, adamlar mucit yetiştiriyor. Kur'an bize ilim emretti ama biz tembelliği seçtik.

he ya, biz hariç diğerleriyse çaşılırken yırttırıyorlar
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irish 3 yıl
Açıklama beni heyecanlandırdı açıkçası.
Beklentim yüksek...
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Hasan07-36 3 yıl
Elon Musk yapar da yapar belli olmaz ama ben yine de aşırı uçuk bir şey beklemiyorum ışınlanma tarzı. Bence otonom bir otobüs yapacaklar. Mesela bir yolcu bindi otobüse. O yolcu gideceği yeri seçecek. Başka yolucular da aynı şekilde. Araç belli bir rota hazırlayıp, en yakından en uzağa göre yolcuları gidecekleri yere dağıtarak gidecek.

Yanarım da Elon Musk'ın yaptıklarının binde birini yapamadığım için yanarım. Maalesef başarılarını anca izliyorum/izliyoruz...
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ShadowofDeath06 3 yıl
Adam gözümüzün önünde tarih yazıyor, helal olsun.
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clb12 3 yıl en beğenilen
şu adama hayranım.Dünya bunun gibi kişiler sayesinde hala yaşamını sürdürüyor.
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Basteryus 3 yıl
"Günümüzdeki otobüsler gibi duraklar arasında ilerlemeyecek, doğrudan varış noktasına götürecek bir fikir"

Ne yaptın, ışınlanmayı mı buldun sayın Musk
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tesla, elon musk ve
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