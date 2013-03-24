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Gelecekte mobil cihazlarda dayanıklı safir ekranlar görebileceğiz

6 yıl
945
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31
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecekte mobil cihazlarda dayanıklı safir ekranlar görebileceğiz

Mobil cihazlarda dayanıklılık denince akla ABD'li Corning firmasının Gorilla Glass ekranları geliyor. 3. nesli ilk kez Galaxy S4 akıllı telefonunda karşımıza çıkan Gorilla Glass, çizilmelere karşı dayanıklı paneller sunuyor. Çok ince bir yapıda olduğu için de cihazlarda gereksiz bir kalınlığa neden olmuyor. 

Elbette bu panellerin yüzde 100 koruma sağlamadığı bilinirken, daha dayanıklı paneller için de çalışmalar devam ediyor.

GT Advanced Technologies, dayanıklı ekranlar için safir maddesi üzerinde çalışıyor. Bilindiği gibi yeryüzünde en sert materyal elmas iken ikinci sırada safir yer alıyor. 2000 derecede erime noktası olan safir, kendisine çarpan her türlü nesneden de etkilenmiyor. Bazı önemli kişilerin makam otolarının camları ve bazı Rolex modelleri gibi örneklerde safir tabanlı yapılara rastlanıyor.

GT Advanced Technologies, dayanıklılık ve çizilme konusunda normal camlara göre 10 kat, Gorilla Glass camlara göre yine 3 kat daha iyi olan safir cam prototiplerini test etmeye başladı. Şu an kullanımda bir ürün olmadığı için elbette dayanıklılık karşılaştırması net olarak yapılamıyor.

Kristal bir yapıya sahip olan safir elbette tamamen kırılmaz değil. Ancak kırabilmek oldukça zor.

İşin bir de maliyet boyutu bulunuyor. Bir Gorilla Glass filmi 3$ maliyet çıkarırken, safir cam ise 30$ maliyete yaklaşıyor. Bu da rekabette geri kalmasına neden oluyor.

Ancak uzmanlar gelecekte safir camların maliyetinin düşeceğini ve kolaylıkla bir mobil cihazda yerini alabileceğini düşünüyor.



http://www.androidauthority.com/sapphire-crystal-next-gen-smartphones-tablets-175936/ Yorum Yaz
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talsuv61 6 yıl en beğenilen onbeskarakterli
onbeskarakterli
Ekranı kırılmayan cihazı 27 dolar daha pahalı satacaklar da 600-700 dolar ödeyen adam laf edecek öyle mi? Ben hazırım 27 dolar fazla ödemeye.

O 27 doları, senden 270 dolar olarak alacaklardır.
onbeskarakterliEkranı kırılmayan cihazı 27 dolar daha pahalı satacaklar da 600-700 dolar ödeyen adam laf edecek öyle mi? Ben hazırım 27 dolar ...
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Yanıtla +18
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Umutcan 6 yıl
Yıl olmuş 2013 artık normal kullanımda full çizilmez, yıpranmaz materyaller kullanılan cihazlar üretilmeli.
2000 liraya telefon alıyoruz, sonra o güzelim tasarımının canına okuyan abuk subuk kılıfların, ekran jelatinlerinin içine tıkıyoruz cihazı.
Ben o tasarımı göremeyeceksem, sürekli kılıfla koruyacaksam ne zevk alacağım ki ben cihazdan ?
Yıl olmuş 2013 artık normal kullanımda full çizilmez, yıpranmaz materyaller kullanılan cihazlar üretilmeli.2000 liraya telefon alıyoruz, sonra o güzelim ...
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Yanıtla +15
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Rouvax 6 yıl
Arkadaş bir Rolex de mi var safir camlar yapmayın yahu
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darkaura 6 yıl
isin ilginc yani saphire dedigimiz sey aluminyumun pasi :)) aluminyum oksit, Al2O3
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saltooo 6 yıl
Kırılmaz olsa çok iyi olur umarım olur gelecekte
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Witchblade* 6 yıl
pek uzak bir gelecek değil gibime geliyor yakındır. 5-10 sene sonrasında çocuklarınıza anlatırsınız artık eskiden çiziliyor/kırılıyordu bunlar diye ^^
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Vay be corning firmasını tebrik ettim. ellerinde ki malzemeyi nasıl bir teknoloji ile buluşturdularsa artık safir bile ancak 3 kat daha iyi olabiliyor. Bu teknolojiyi safire uygulasalar gene tekel olacaklardır büyük ihtimalle.
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DH Misafiri 6 yıl
Benq-siemens ef81 de vardı safir cam.Tabi millet o zaman nokia diye ölüyordu.Şimdi aynısı sonye yapılıyor millet plastung diye yanıp tutuşurken.
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shadow93 6 yıl
Hala Gorilla Glass olmayan ekranla çıkıyorken telefonlar safir ekran kullanımına gelene kadar...
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akgun2347 6 yıl
hocam bende seiko sportura var cam safir tmm telefon ekran daha buyuk ama emın olun safır olmasına ragmen masanın ustune bile cam yuzeyı ile saati koymuyorum çok narin görünüyor ve hissiyat cam yani safirde yapsalar millet yine JELATİN alır.ve bu safir camı premium diye ayrı bir modede satarlar örnek diyelim:
İPHONE 6 64GB SAPPHİRE bunu görürürüz :D
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teramit 6 yıl
en sert malzeme elmas ve safir denmiş bunlar e sert doğal malzemelerdir ama en sert malzemeler değiller artık.
suni üretilen elmaslar ve bazı malzemeler doğal elmastan daha sertler ve onlara göre çok daha ucuzlar.Maliyet açısından mobil cihazlarda kullanımları yakındır.
şimdilik binlerce dolara mal oluyorlar.on yıl öncesinde olmayan bir malzeme yakında seri üretimle bu camlarda görebilirsek çok faydalı olurlar.Elmastan daha sert ve telefonun üzerinde.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Telefon fiyatları uçar artık
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Şeker Hapı 6 yıl
Rouvax
Arkadaş bir Rolex de mi var safir camlar yapmayın yahu

breitling olur rolex olur patek philippe olur ulysse nardin olur var oğlu var neredeyse yer yüzündeki tüm mekanik saatlerde safir cam var :)
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zekstekalkmayancuk 6 yıl
face1tr
Bence ekran çok sert degil, gelen darbenin seklını alacak sekılde olmalı. Vısco elastik malzemeler gıbı bir yapısı olan bir ekran hayal edin?

Sende o içine göçeen ekranda oyun oynadığını hayal et :D
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Dexstz 6 yıl
Çok iyi olur bence
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osmanefeozkan 6 yıl
Safir üretiminde de elementler kullanılıyor ? where is einstein'lar :)
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V4LKyR 6 yıl osmanefeozkan
osmanefeozkan

Safir üretiminde de elementler kullanılıyor ? where is einstein'lar :)

Safir üretimi?
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wustti 6 yıl
teknoloji yeni değil ki isteseler yaparlar:) bunu bırakın şu an nokia dan nefret ediyorum ama samsung lumia 920 deki ekran sağlamlığını galaxy ve note serilerine koysa ekranı kırılanların en az %50 si kurtulmuştu:) bu arada arkadaşın biri yazmış sadece rolexde yok bu 4-5 yıl önce aldığım casio saatte de aynı cam var ilk aldığımda camı yanlışlıkla duvara bi 20 cm kadar sürttürdüm ödüm kopmuştu ama ekranda çizik yoktu:) hala şu an bile küçük kılcal çizikler dışında ciddi bi hasarı yok.
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