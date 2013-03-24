Gelecekte mobil cihazlarda dayanıklı safir ekranlar görebileceğiz





Mobil cihazlarda dayanıklılık denince akla ABD'li Corning firmasının Gorilla Glass ekranları geliyor. 3. nesli ilk kez Galaxy S4 akıllı telefonunda karşımıza çıkan Gorilla Glass, çizilmelere karşı dayanıklı paneller sunuyor. Çok ince bir yapıda olduğu için de cihazlarda gereksiz bir kalınlığa neden olmuyor.





Elbette bu panellerin yüzde 100 koruma sağlamadığı bilinirken, daha dayanıklı paneller için de çalışmalar devam ediyor.





GT Advanced Technologies, dayanıklı ekranlar için safir maddesi üzerinde çalışıyor. Bilindiği gibi yeryüzünde en sert materyal elmas iken ikinci sırada safir yer alıyor. 2000 derecede erime noktası olan safir, kendisine çarpan her türlü nesneden de etkilenmiyor. Bazı önemli kişilerin makam otolarının camları ve bazı Rolex modelleri gibi örneklerde safir tabanlı yapılara rastlanıyor.





GT Advanced Technologies, dayanıklılık ve çizilme konusunda normal camlara göre 10 kat, Gorilla Glass camlara göre yine 3 kat daha iyi olan safir cam prototiplerini test etmeye başladı. Şu an kullanımda bir ürün olmadığı için elbette dayanıklılık karşılaştırması net olarak yapılamıyor.





Kristal bir yapıya sahip olan safir elbette tamamen kırılmaz değil. Ancak kırabilmek oldukça zor.





İşin bir de maliyet boyutu bulunuyor. Bir Gorilla Glass filmi 3$ maliyet çıkarırken, safir cam ise 30$ maliyete yaklaşıyor. Bu da rekabette geri kalmasına neden oluyor.





Ancak uzmanlar gelecekte safir camların maliyetinin düşeceğini ve kolaylıkla bir mobil cihazda yerini alabileceğini düşünüyor.









http://www.androidauthority.com/sapphire-crystal-next-gen-smartphones-tablets-175936/