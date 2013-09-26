Gelişmiş arazi robotu LS3, 10 milyon dolar yatırım ile kurşun geçirmez bir yapıya kavuşacak

ABD savunma ajansı DARPA ve Boston Dynamics isimli robot teknolojileri firması tarafından üretilen gelişmiş arazi robotu LS3 (Legged Squad Support System), DARPA’nın yapacağı yatırım sayesinde çok daha gelişmiş özelliklere kavuşacak.

Zorlu arazilerde yapılan askeri operasyonlarda görev yapmak üzere yük taşıma amacıyla geliştirilen LS3, ortalama 180 KG ağırlığı tek depo yakıt ile 32 KM mesafe boyunca rahatlıkla götürebiliyor. Özel sensörleri yardımıyla belirlenen askeri unsuları takip edebilen ve yine sensörlerinden güç alarak her türlü darbeye karşı dengeli şekilde ayakta kalabilen robot, bu başarılı özellikleri yanında gizli askeri operasyonlar için sorun teşkil edebilecek düzeyde ses çıkartıyor ve korunaksız bir yapıyla geliyor. Bu sorunları çözmek, robotun özellikle kafa bölgesinde bulunan elektronik cihazları korumak ve çok daha hızlı hale getirmek için DARPA tarafından projeye 10 milyon dolarlık bir yatırım yapılmış durumda. Bu yatırım sonucunda LS3 çok daha sessiz bir şekilde hareket edebilecek ve gövdesinin birçok bölümü özel kurşun geçirmez malzemeler ile kaplanacak. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda robotun çok daha rahat ve hızlı şekilde hareket edeceği de belirtiliyor.

DARPA ve Boston Dynamics ortaklığında geliştirilen LS3 gelişmiş arazi robotunun mevcut yapısıyla yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.





http://www.smartplanet.com/blog/bulletin/darpa-invests-10m-towards-bulletproof-robotic-mules/30285