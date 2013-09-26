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Gelişmiş arazi robotu LS3, 10 milyon dolar yatırım ile kurşun geçirmez bir yapıya kavuşacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gelişmiş arazi robotu LS3, 10 milyon dolar yatırım ile kurşun geçirmez bir yapıya kavuşacak
ABD savunma ajansı DARPA ve Boston Dynamics isimli robot teknolojileri firması tarafından üretilen gelişmiş arazi robotu LS3 (Legged Squad Support System), DARPA’nın yapacağı yatırım sayesinde çok daha gelişmiş özelliklere kavuşacak.
Zorlu arazilerde yapılan askeri operasyonlarda görev yapmak üzere yük taşıma amacıyla geliştirilen LS3, ortalama 180 KG ağırlığı tek depo yakıt ile 32 KM mesafe boyunca rahatlıkla götürebiliyor. Özel sensörleri yardımıyla belirlenen askeri unsuları takip edebilen ve yine sensörlerinden güç alarak her türlü darbeye karşı dengeli şekilde ayakta kalabilen robot, bu başarılı özellikleri yanında gizli askeri operasyonlar için sorun teşkil edebilecek düzeyde ses çıkartıyor ve korunaksız bir yapıyla geliyor. Bu sorunları çözmek, robotun özellikle kafa bölgesinde bulunan elektronik cihazları korumak ve çok daha hızlı hale getirmek için DARPA tarafından projeye 10 milyon dolarlık bir yatırım yapılmış durumda. Bu yatırım sonucunda LS3 çok daha sessiz bir şekilde hareket edebilecek ve gövdesinin birçok bölümü özel kurşun geçirmez malzemeler ile kaplanacak. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda robotun çok daha rahat ve hızlı şekilde hareket edeceği de belirtiliyor.
DARPA ve Boston Dynamics ortaklığında geliştirilen LS3 gelişmiş arazi robotunun mevcut yapısıyla yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.


http://www.smartplanet.com/blog/bulletin/darpa-invests-10m-towards-bulletproof-robotic-mules/30285 Yorum Yaz
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Foxbat 6 yıl en beğenilen
Daha neler eklenecek neler?
Arazi tarama sensörü, kızıl ötesi, lazer işaretleyici vs. Sonra da hafif makineli tüfekle başlayıp nihayetinde dağ bayır demeyip piyadeyi ağır silahlarla koruyacak, gerektiğinde bizzat saldıracak dev savaş robotuna gidecek bu iş.
ABD askerler dağda gezerken yorulmasın diye milyonlar gömmez bir eşeğe :) Daha bunlar sadece ön gösterim. LS3'ün tecrübesi, arttıkça bugün eşek diye dalga geçtiğiniz bu robot 20 sene sonra ölüm makinesine dönüşecek. Şimdiden söyleyeyim.
Daha neler eklenecek neler?Arazi tarama sensörü, kızıl ötesi, lazer işaretleyici vs. Sonra da hafif makineli tüfekle başlayıp nihayetinde dağ bayır demey...
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Nightmare70 6 yıl
Ben bunu ne zaman izlesem hep korkutucu geldi bana.Başı olmayan eşek gibi :D
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aspirin_00 6 yıl
aceleciburak
belli bir kesimin medeniyeti ve çağdaşlığı görmesi açısından en güzel örneklerden biri bu Boston Dynamics firması ... olay Bilimi ve Teknolojiyi yaşamakta bitiyor ... bizim ASELSAN ve OTOKAR nerelerde acaba ... önemli olan 6 ok ile slogan atmak değil önemli olan hedeflere giderken Bilim ve Teknolojiyi kullanmak ama biz bunları hiç takmayız ... bizim yaptığımız Taksimdeki Atatürk Anıtını Çekiçli oraklı flamalarla kapamaktan geçer medeniyet anlayışı bu ... adam Amwrika Irağa saldırmış yok başka şey yapmış yok suriye doğranmış ilgilenmiyor işini yani Bilimini teknolojisini icra ediyor ve en mantıklısını yapıyor ...

bu ülke zaten sen başını niye açtın yada senin başın niye kapalı kör zihniyet yüzünden yıllar boyu bir arpa boyu yol alamadık eğitim sistemimiz zaten ülke politikasına göre yöneltildiği için üretkenlikten yoksun nesiller çıkıyor ortaya
bu ülke eğitimde büyük reform geçirmeden biz çok daha bakarız elalemin icatlarına. ülkemiz üretkenliğe değil tüketime alıştırılmış amaçlarıda oydu o yolda da gidiyoruz. ÜNİVERSİTE açrak göz dolduruyor önemli olan orayı kazananları iyi donatıp işe yerleştirmek ama gel gör azımsanmayacak işsiz üniversiteliler var ülkemizde
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musa_unsal2005 6 yıl
Bu gördüğümüz bi teknolojinin başlangıcı. İleride dağ bayır gezen insan avlayan bir makine olacak bu. Terminator salvation'ın hayvan versiyonu.
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sweatcan 6 yıl
Başarılı olmuş tip cok ürkütücü. Japonlar Asimo yapar insanlara hizmet etsin diye bunlarda ls3 yapar insanları katletsin diye.
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aceleciburak 6 yıl
belli bir kesimin medeniyeti ve çağdaşlığı görmesi açısından en güzel örneklerden biri bu Boston Dynamics firması ...
olay Bilimi ve Teknolojiyi yaşamakta bitiyor ...
bizim ASELSAN ve OTOKAR nerelerde acaba ...
önemli olan 6 ok ile slogan atmak değil önemli olan hedeflere giderken Bilim ve Teknolojiyi kullanmak ama biz bunları hiç takmayız ...
bizim yaptığımız Taksimdeki Atatürk Anıtını Çekiçli oraklı flamalarla kapamaktan geçer medeniyet anlayışı bu ...
adam Amwrika Irağa saldırmış yok başka şey yapmış yok suriye doğranmış ilgilenmiyor işini yani Bilimini teknolojisini icra ediyor ve en mantıklısını yapıyor ...
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shimoda 6 yıl
Dizel sığır :P
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darknesss45 6 yıl
hic bi zaman balikesirin cilgin eseklerini gecemicek
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darknesss45 6 yıl
hic bi zaman balikesirin cilgin eseklerini gecemicek
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selcuk20 6 yıl
Foxbat
Daha neler eklenecek neler? Arazi tarama sensörü, kızıl ötesi, lazer işaretleyici vs. Sonra da hafif makineli tüfekle başlayıp nihayetinde dağ bayır demeyip piyadeyi ağır silahlarla koruyacak, gerektiğinde bizzat saldıracak dev savaş robotuna gidecek bu iş. ABD askerler dağda gezerken yorulmasın diye milyonlar gömmez bir eşeğe :) Daha bunlar sadece ön gösterim. LS3ün tecrübesi, arttıkça bugün eşek diye dalga geçtiğiniz bu robot 20 sene sonra ölüm makinesine dönüşecek. Şimdiden söyleyeyim.

Katılıyorum. Önümüzdeki yıllar otonom robotlar her alanda giderek artacak. İşlemcilerin gelişmesi sadece cep telefonları ve tabletlerin güçlenmesine yaramıyor. Özellikle askeri alanda birçok sistem otonom hale getirilmeye çalışılıyor.
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Hasan07-36 6 yıl
Tam eşeğe benziyor cidden. Ama kafası eksik. :D
Bence bu sistem çok fazla tutmaz. Kurşun geçirmez malzemeyle kaplansa bile işi bir RPG'ye bakar.
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ST4LK3R 6 yıl
Milyon dolarlık eşek.
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