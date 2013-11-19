Geliştirilen ROBINSPECT projesi kapsamında tünel içi güvenlik taramaları otomatik olarak yapılabilecek

Dünyanın her yerinde kara ya da demir yolu için kullanılan tüneller, deprem gibi doğal güçler nedeniyle bazı çatlaklar ya da benzer sorunlar ile karşılaşabiliyorlar. Düzenli olarak yapılan incelemeler için de tünellerin kapatılması ve insan temelli bazı hataların oluşması nedeniyle geliştirilen ROBINSPECT projesi ise, tünel içi güvenlik taramalarının otomatik olarak yapılabilmesine imkan tanıyor.

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir proje olan ROBINSPECT, temel olarak tünel içi güvenlik taramalarının robot desteğiyle sorunsuz bir şekilde yapılmasına dayanıyor. Bu amaç için geliştirilen yarı otomatik robot ünitesi üzerinde özel bir kol yer alıyor ve bu sayede tünelin duvarlarına yaklaştırılan özel sensörler vasıtasıyla oldukça ayrıntılı ve milimetrik hassaslığa sahip hasar bilgileri elde edilebiliyor. Bünyesinde kullanılan bilgisayar sistemi sayesinde 2 boyutlu, derin bir çatlak tespit ederse ise lazer ve sonar cihazlarıyla üç boyutlu olarak tarama yapabilen ROBINSPECT, prototip olarak Londra, Yunanistan ve İsviçre'de bulunan birçok farklı tünel içerisinde de aktif olarak test ediliyor.

Üç yıllık geliştirme sürecine ulaştığı belirtilen ROBINSPECT sistemi, tam olarak hayata geçtiği zaman hem tünellerin kapatılmadan incelenmesi, hem daha az para harcanması hem de çok daha yüksek doğruluğa sahip çalışmaların yapılmasının önünü açmış olacak.

http://www.robinspect.com