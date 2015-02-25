Geliştirilen yeni teknoloji ile insansız hava araçlarını zihin üzerinden kontrol etmenin önü açılıyor

Son dönemin en çok dikkat çeken teknolojileri arasında yer alan insansız hava araçları, bildiğiniz üzere alışılagelmiş kontrolcüler ile yönetiliyor. Ancak Portekiz merkezli Tekever firmasının geliştirdiği yeni teknoloji, bu gelişmiş hava araçlarının zihin üzerinden kontrol edilmesine imkan tanıyor.

Elektroensefalografi ya da kısaca EEG adı verilen beyin dalga aktivitesinin elektriksel yöntemle ölçülmesinde kullanılan kafa bandı ile çalışan sistem, zihinsel aktiviteyi takip ederek bir insanın hiçbir fiziksel harekette bulunmadan sadece düşünerek insansız hava araçlarını kontrol etmesine izin veriyor. Hazırlanan özel algoritmasıyla nöbet gibi zihinsel travmalara karşı da otomatik koruma sağlayabilen teknoloji, Tekever'in açıklamalarına göre kısa vadede hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin insansız hava araçlarını kontrol etmesine dayanırken, uzun vadedeki amaç olaraksa yolcu ya da kargo uçaklarının uçak içerisinde bir pilot olmadan yerden yönetilmesi olarak gösteriliyor. Zihin kontrolü ile uçak kullanımı için birkaç aylık eğitimin gerektiğini belirten şirket yetkilileri, bu eğitimler sonucunda pilotların beyinlerini eğitebildiğini ve bu sayede de yönetimin mümkün hale gelebildiğini söylüyorlar.

Şimdilik yaygın kullanımı çok mümkün görünmeyen sistemin denemelerinden çekilen videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

http://tekevernews.blogspot.com.tr/2015/02/using-just-your-brain-to-control-drone.html