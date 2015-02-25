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Geliştirilen yeni teknoloji ile insansız hava araçlarını zihin üzerinden kontrol etmenin önü açılıyor

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Geliştirilen yeni teknoloji ile insansız hava araçlarını zihin üzerinden kontrol etmenin önü açılıyor
Son dönemin en çok dikkat çeken teknolojileri arasında yer alan insansız hava araçları, bildiğiniz üzere alışılagelmiş kontrolcüler ile yönetiliyor. Ancak Portekiz merkezli Tekever firmasının geliştirdiği yeni teknoloji, bu gelişmiş hava araçlarının zihin üzerinden kontrol edilmesine imkan tanıyor.
Elektroensefalografi ya da kısaca EEG adı verilen beyin dalga aktivitesinin elektriksel yöntemle ölçülmesinde kullanılan kafa bandı ile çalışan sistem, zihinsel aktiviteyi takip ederek bir insanın hiçbir fiziksel harekette bulunmadan sadece düşünerek insansız hava araçlarını kontrol etmesine izin veriyor. Hazırlanan özel algoritmasıyla nöbet gibi zihinsel travmalara karşı da otomatik koruma sağlayabilen teknoloji, Tekever'in açıklamalarına göre kısa vadede hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin insansız hava araçlarını kontrol etmesine dayanırken, uzun vadedeki amaç olaraksa yolcu ya da kargo uçaklarının uçak içerisinde bir pilot olmadan yerden yönetilmesi olarak gösteriliyor. Zihin kontrolü ile uçak kullanımı için birkaç aylık eğitimin gerektiğini belirten şirket yetkilileri, bu eğitimler sonucunda pilotların beyinlerini eğitebildiğini ve bu sayede de yönetimin mümkün hale gelebildiğini söylüyorlar.
Şimdilik yaygın kullanımı çok mümkün görünmeyen sistemin denemelerinden çekilen videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

http://tekevernews.blogspot.com.tr/2015/02/using-just-your-brain-to-control-drone.html Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Bununla içinde yüzlerce kişinin olduğu yolcu uçağını uçuruyoruz diyelim, birde o gün evde hanımla kavga ettik; birden aklımıza o geldi ve bir şeyler ters gitti, düştü uçak, o vicdan azabıyla yaşayabilir misiniz?


Drone'larda kalacaksa olur ama yolcu uçaklarında kullanılmasına sıcak bakmıyorum
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DH Misafiri 4 yıl
ODTÜ'de de birkaç arkadaş vardı, Minder diye bir start-up kurmuşlardı bu konu üzerine çalışan. E-tohum ilk 40'talardı 2-3 sene öncesinde ama sonra ne oldu bilmyorum.
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Guest423434424 4 yıl
Kontrol sırasında birisi şaka yapsa araya bişey girse dikkati dağılırsa ne olacak. sonuçları kötü olur.
Ciddi beceri gerekiyor.
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Themistokles 4 yıl Guest423434424
BSC Haber Editörü

Kontrol sırasında birisi şaka yapsa araya bişey girse dikkati dağılırsa ne olacak. sonuçları kötü olur.
Ciddi beceri gerekiyor.

Aynen oyle ama ozel odalarda olur buyuk ıhtımal bu kisiler onlara gore ozel odalar olur ve orda ucus yaparlar kendi gorusum gereksiz bir uygulama
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Themistokles 4 yıl
Zihin kontrolü cok ama cok beceri gerektiren bir sezidir, eğer boyle bir teknoloji kullanılacak ise secilmis ve pilot eğitiminde olan kisiler olacaktır, zaten makalede de bu belirtilmis fakat cok kaza gerektiren bir olay olur bana gore
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