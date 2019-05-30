Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte İtalyan üreticinin ilk hibrit süper otomobili

Ferrari SF90 Stradale, İtalyan üretici için pek çok açıdan bir ilk teşkil ediyor. Şimdiye kadarki en güçlü Ferrari olma ünvanı kazanan araç, hibrit motoru ve dört çeker sistemiyle dikkat çekiyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
7,9b
1
63
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte İtalyan üreticinin ilk hibrit süper otomobili
Tam Boyutta Gör

İtalyan süper otomobil üreticisi Ferrari’nin ilk plug-in hybrid otomobili resmi olarak tanıtıldı. Ferrari SF90 Stradale ismiyle lanse edilen süper otomobil, şirketin yol ve pist otomobilleri arasında sağlam bir köprü görevi görüyor. Ferrari SF90 Stradale, aynı zamanda motorsporları birimi Scuderia Ferrari’nin 90. yıl dönümünü kutlamak adına geliştirilmiş.

Hibrit motorlu Ferrari SF90 Stradale modelinin kaputu altında turboşarjlı 4.0 litre V8 ünite bulunuyor. Tek başına 769 beygir güç ve 800 Nm tork üreten bu motor, hibrit sistem sayesinde üç elektrik motoruyla destekleniyor. Bunlardan bir tanesi V8 ile 8 ileri çift kavramalı şanzıman arasına, diğer ikisi de ön aksa entegre edilmiş durumda. 7.9 kWh lityum iyon bataryadan güç alan motorlar toplamda 217 beygir güç üretiyor.

Söz konusu kombinasyonla birlikte dört tekerlekten çekiş özelliği kazanan Ferrari SF90 Stradale modelinin toplam gücü elektrik desteğiyle birlikte 986 beygire çıkıyor. Bu sayede araç, 0-100 km/s hızlanmasını 2.5 saniyede ve 0-200 km/s hızlanmasını 6.7 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızı 340 km/s olan Ferrari SF90 Stradale, saf elektrik modunda yalnızca 25 km ilerleyebiliyor. Elektrik motorları ön aksta olduğu için bu moddayken önden çekişli bir araç oluyor.

Hibrit sistemin en büyük dezavantajlarından biri ağırlık artışı. Fakat plug-in hybrid motorlu Ferrari SF90 Stradale’in ağırlığı sadece 1,570 kg olarak ölçülüyor ve bunun 270 kg’ı hibrit sisteme ait. Zira İtalyan üretici, aracın ağırlığını düşük tutmak adına hem gövdede hem de şaside karbon fiber ve yeni alüminyum alaşımlar gibi hafif materyallerden faydalanmış. Bu durum, Ferrari SF90 Stradale’i hafifletmekle kalmamış, aynı zamanda eski platformlara göre sertliği %20, burulma direncini de %40 oranında arttırmış.

Dört farklı sürüş modu ile en iyi sürüş deneyimi 

Ferrari SF90 Stradale modelinin direksiyonunda eManettino adı verilen yeni bir düğme mevcut. Bu düğme, sürücünün dört farklı sürüş modu arasından tercih yapmasına imkan veriyor. eDrive modu, otomobilin saf elektrik modunda sessiz bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Hybrid modu, varsayılan ayarlarda mümkün olan en verimli sürüş şartlarını oluşturuyor. Performance modu V8 üniteyi sürekli göreve hazır tutarken, Qualify modu da tüm motorların maksimum gücünü kullanmasını ve aracın tam potansiyeline ulaşmasını sağlıyor.

Ferrari SF90 Stradale modelinde sürüş dinamiklerini optimize eden yeni bir elektronik araç kontrol sistemi mevcut. Bu sistem, üretilen torkun tekerlekler arasında dağılımını yöneten çekiş kontrol sistemiyle birlikte çalışıyor. Söz konusu sistemde ayrıca ön akstaki elektrik motorlarını baz alan ‘tork yönlendirme’ fonksiyonu ve fren torkunu hidrolik sistem ve elektrik motorları arasında paylaştıran yüksek teknolojili fren sistemi de bulunuyor.

250 km/s hızda 390 kg yere basma kuvveti 

LED Matrix farları, Camaro’ları andıran stop lambaları ve aerodinamik ögeleriyle dikkat çeken bir tasarıma sahip Ferrari SF90 Stradale’in kabininde 16 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Navigasyon sisteminden klima kontrollerine kadar pek çok bilginin yer aldığı bu sistem, üç kollu direksiyondaki dokunmatik tuşlardan kolaylıkla kontrol ediliyor. İtalyan üretici, Ferrari SF90 Stradale’in 250 km/s hızda 390 kg yere basma kuvveti uyguladığını belirtirken, bunun yüksek performanslı yol araçları için yeni bir kıstas olduğunu iddia ediyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ardicli2000 1 hf. en beğenilen
Bugatti mühendilseri tasarım nasıl yapılır öğrensinler....
3 Yanıt Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Max_Kolesne 1 hf. Silent Guardian
Hocam bilmiyorum elektrikli araç kullandınız mı, ancak bahsettiğiniz anlık tork başlı başına çok büyük avantaj. En güçsüz elektrikli arabalardan olan Nissan Leaf'te bile insanı koltuğa yapıştırmaya yetiyor, Ferrari versiyonu ne olur tahmin edemiyorum
Hocam bilmiyorum elektrikli araç kullandınız mı, ancak bahsettiğiniz anlık tork başlı başına çok büyük avantaj. En güçsüz elektrikli arabalardan olan Nissan Le...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chagotta 1 hf.
Tasarıma bir yorum yapacak olursam arka kısım corvette havası uyandırdı bende.Gerçi bir çok süper lüks araç birbirine çok benziyor ama ...
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Glorfindel1907 5 gün
La ferrari özel üretim araç değilmiydi yani normal yollarda yasak kullanması diye biliyorum, O yüzden bu araç için ilk tabiri kullanılmış olabilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 5 gün Glorfindel1907
Laferrari değil FXX K nın yola çıkma izni yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expressimo 1 hf.
Modifiyeli bir r35 gelecek ve yine tokatlayacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 6 gün expressimo
Ferrari yi çok severim ama r35 hepsinden güzel bir araç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaans3434 1 hf.
Ferrari İtalya'nınmıymış yeni öğrendim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 6 gün kaans3434
Daha enteresan bir şey söyliyim mi?
Ferrari fiat ın. Maserati.fiat in alfa romeo fiatın. Uzun zamandır arabalarla ilgilenmiyprum değişmiş olabilir. Mesela kartal slx lerde ki cam açma kapama düümesinin üstündeki resim ile fersrrinin cam açma kapama düğmesinde ki resim ile aynıydı.
Dediklerim eski bilgi değişmiş olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 hf.
Bi tarafını da yırtsa, Tesla Roadster'ın 1.9 saniye hızlanmasını rüyasında göremiyor...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 6 gün OverClocK1ng
Aradaki 0.6 saniye ferrarinin umrunda mı sence
Laflara gel ya
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HoLY.oNE 1 hf.
bu araba Ferrari karakteristik tasarım öğelerinden hiçbirini taşımıyor
bir ben mi beğenmedim tasarımı,oyuncak araba gibi olmuş.Öyle oooovvvv denilecek tasarımı kesinlikle yok..Ferrari demeye bin şahit ister
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmehcik_71 1 hf.
Adamlar yapmışlar 🤩
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ohol Oula 1 hf.
Kısmetse bir tane de ben alacağım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 hf.
Ferrari şu araca yaptığı yatırımın yarısını F1'e yapsaydı bugün F1'de Mercedes'in şamaroğlanı olmazdı. Süper araba olmuş mükemmel görünüyor İtalyan mühendisliğinin son harikası olmuş. Bugatti tasarım konusunda Ferrari'yi feyz almalı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 hf. DH Misafiri
Yatırımın alasını yapıyor ama beceriksiz olunca önemi kalmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 hf.
bize göre hiper ile süper pek farketmediği için olsa gerek Ferrari sonuçta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 hf.
ön farlar genel tasarımla eşleşmiyor bence biraz daha çamurluklara gitseymiş iyiymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7940 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ferrari, en güçlü ferrari ve
8 etiket daha ferrari hibrit ferrari sf90 stradale ferrari phev Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Binance borsası kaldıraçlı işlemlere başlıyor 1 hf. NASA'dan 'nükleer roket' çalışmalarına 125 milyon dolar yatırım 1 hf. Google Pixel 4 çift selfie kamerası ile gelebilir 1 hf. Bose, gürültü engelleyici özelliğe sahip yeni kulaklığını tanıttı 1 hf. Redmi K20 Pro, bazı ülkelere Poco F2 ve Mi 9T olarak sunulacak 1 hf. Apple'ın Çin'deki satışlarında büyük düşüş yaşanıyor 1 hf. Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli bir şirkete satıldı 1 hf. Meizu'nun üç arka kameralı ilk telefonu Meizu 16Xs tanıtıldı 1 hf. Çin’den kritik atak: Nadir element tedariği kısıtlanıyor mu? 1 hf. Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini başka ülkelere kolaylıkla satabiliriz" 1 hf. Hyundai'de bir ilk: Koreli üretici çift katlı elektrikli otobüsünü tanıttı 1 hf. Dark 2. Sezon fragmanı yayınlandı, final sezonu duyuruldu 1 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya güzel haber 1 hf. Apple, Google, Microsoft ve WhatsApp'tan şifreli sohbetlere erişim önerisine itiraz 1 hf. NASA, Ay’a göndermeyi planladığı astronotları sualtında eğitiyor 1 hf. Twitter canlı yayınlarına artık konuk alınabilecek 1 hf. Galaxy Fold, Haziran ayında da piyasaya sürülmeyecek 1 hf. Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı 1 hf. Robot süpürgeler el ele veriyor 1 hf. Logitech sanal gerçeklik için ekran kalemi duyurdu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte İtalyan üreticinin ilk hibrit süper otomobili Sonraki NXP Semiconductor önemli bir satın alma yapıyor 1 hf. Google Haritalar’ın hız limiti ve radar gösterme özelliği 40 ülkeye yayılıyor 1 hf. Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li bazı kurumlar yasağı kaldırdı 1 hf. Flipboard hacklendi, dokuz ay boyunca veriler çalındı 1 hf. Peru depremi sonrası Loon, 48 saat içinde internet hizmeti vermeyi başardı 1 hf. Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz 1 hf. Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor 1 hf. AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike 1 hf. Vivo Y15 resmen tanıtıldı: Üç arka kamera ve 5.000 mAh pil 1 hf. Yapay zeka ses analizi ile kişilerin fiziksel görüntüsünü tahmin ediyor 1 hf. PS Plus Haziran 2019 oyunları açıklandı 1 hf. Death Stranding'in çıkış tarihi açıklandı: İşte 9 dakikalık fragman 1 hf. Cooler Master ve GTR Simulator yarış simülasyonunu duyurdu 1 hf. Dünyadaki nehirler, antibiyotik kirliliği sebebiyle alarm sinyalleri veriyor 1 hf. Seat, otomobillerini İspanya'nın en güçlü bilgisayarıyla tasarlıyor 1 hf. İstanbul Havalimanı’nda tomografik tarama dönemi başladı 1 hf. Evcil hayvanlar para karşılığında klonlanacak 1 hf. Toyota ve Panasonic 'yerli batarya' üretecek 1 hf. Samsung’dan 100W hızlı şarj için kontrolcü yongaları 1 hf. CSS LEGAL: İNGİLTERE’DE BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE İŞ KURMA FIRSATI! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Taksi şöförlerinin yolu uzatması
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim