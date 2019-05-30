Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte İtalyan üreticinin ilk hibrit süper otomobili

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İtalyan süper otomobil üreticisi Ferrari’nin ilk plug-in hybrid otomobili resmi olarak tanıtıldı. Ferrari SF90 Stradale ismiyle lanse edilen süper otomobil, şirketin yol ve pist otomobilleri arasında sağlam bir köprü görevi görüyor. Ferrari SF90 Stradale, aynı zamanda motorsporları birimi Scuderia Ferrari’nin 90. yıl dönümünü kutlamak adına geliştirilmiş.

Hibrit motorlu Ferrari SF90 Stradale modelinin kaputu altında turboşarjlı 4.0 litre V8 ünite bulunuyor. Tek başına 769 beygir güç ve 800 Nm tork üreten bu motor, hibrit sistem sayesinde üç elektrik motoruyla destekleniyor. Bunlardan bir tanesi V8 ile 8 ileri çift kavramalı şanzıman arasına, diğer ikisi de ön aksa entegre edilmiş durumda. 7.9 kWh lityum iyon bataryadan güç alan motorlar toplamda 217 beygir güç üretiyor.

Söz konusu kombinasyonla birlikte dört tekerlekten çekiş özelliği kazanan Ferrari SF90 Stradale modelinin toplam gücü elektrik desteğiyle birlikte 986 beygire çıkıyor. Bu sayede araç, 0-100 km/s hızlanmasını 2.5 saniyede ve 0-200 km/s hızlanmasını 6.7 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızı 340 km/s olan Ferrari SF90 Stradale, saf elektrik modunda yalnızca 25 km ilerleyebiliyor. Elektrik motorları ön aksta olduğu için bu moddayken önden çekişli bir araç oluyor.

Hibrit sistemin en büyük dezavantajlarından biri ağırlık artışı. Fakat plug-in hybrid motorlu Ferrari SF90 Stradale’in ağırlığı sadece 1,570 kg olarak ölçülüyor ve bunun 270 kg’ı hibrit sisteme ait. Zira İtalyan üretici, aracın ağırlığını düşük tutmak adına hem gövdede hem de şaside karbon fiber ve yeni alüminyum alaşımlar gibi hafif materyallerden faydalanmış. Bu durum, Ferrari SF90 Stradale’i hafifletmekle kalmamış, aynı zamanda eski platformlara göre sertliği %20, burulma direncini de %40 oranında arttırmış.

Dört farklı sürüş modu ile en iyi sürüş deneyimi

Ferrari SF90 Stradale modelinin direksiyonunda eManettino adı verilen yeni bir düğme mevcut. Bu düğme, sürücünün dört farklı sürüş modu arasından tercih yapmasına imkan veriyor. eDrive modu, otomobilin saf elektrik modunda sessiz bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Hybrid modu, varsayılan ayarlarda mümkün olan en verimli sürüş şartlarını oluşturuyor. Performance modu V8 üniteyi sürekli göreve hazır tutarken, Qualify modu da tüm motorların maksimum gücünü kullanmasını ve aracın tam potansiyeline ulaşmasını sağlıyor.

Ferrari SF90 Stradale modelinde sürüş dinamiklerini optimize eden yeni bir elektronik araç kontrol sistemi mevcut. Bu sistem, üretilen torkun tekerlekler arasında dağılımını yöneten çekiş kontrol sistemiyle birlikte çalışıyor. Söz konusu sistemde ayrıca ön akstaki elektrik motorlarını baz alan ‘tork yönlendirme’ fonksiyonu ve fren torkunu hidrolik sistem ve elektrik motorları arasında paylaştıran yüksek teknolojili fren sistemi de bulunuyor.

250 km/s hızda 390 kg yere basma kuvveti

LED Matrix farları, Camaro’ları andıran stop lambaları ve aerodinamik ögeleriyle dikkat çeken bir tasarıma sahip Ferrari SF90 Stradale’in kabininde 16 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Navigasyon sisteminden klima kontrollerine kadar pek çok bilginin yer aldığı bu sistem, üç kollu direksiyondaki dokunmatik tuşlardan kolaylıkla kontrol ediliyor. İtalyan üretici, Ferrari SF90 Stradale’in 250 km/s hızda 390 kg yere basma kuvveti uyguladığını belirtirken, bunun yüksek performanslı yol araçları için yeni bir kıstas olduğunu iddia ediyor.