Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

General Electric'in RFID tabanlı bataryasız sensörüyle bomba arama kolaylaşıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,2b
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
General Electric'in RFID tabanlı bataryasız sensörüyle bomba arama kolaylaşıyor
1876 yılında Thomas Edison tarafından kurulan General Electric firması, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ve endüstri liderleri ile hava alanı gibi noktalarda bomba tespiti için kullanılabilecek bataryasız yeni bir RFID sensör geliştirdi.
Bozuk para büyüklüğünde hazırlanan ve seçilen konfigürasyona göre ortalama 1 TL gibi bir fiyata üretilebilen sensör, bünyesinde RFID (Radyo frekansı kullanarak nesneleri otomatik olarak tanıma yöntemi) etiketi taşıyor ve bu etiket ile taşınabilir okuyucu cihazlarla kablosuz olarak iletişim kurarak çalışma gösteriyor. Çalışmak için herhangi bir bataryaya da ihtiyaç duymayan sensör, patlayıcılar yanında oksidan gibi kimyasalları canlı olarak tespit ederek (Bu malzemelerin yanına geldiği zaman elektriksel özelliklerini değiştiren üretim materyali sayesinde) güvenlik güçlerine bomba yeri belirleme noktasında büyük kolaylıklar sağlayabiliyor. Havaalanları içerisinde kullanılan büyük masaüstü sistemlerine oranla çok daha kullanışlı bir süreç sunan sensör, General Electric'in açıklamalarına göre gaz kaçakları ile sağlık kuruluşlarındaki bakteri ve küf gibi istenmeyenlerin belirlenmesinde de kullanılmak üzere farklı çalışmalara tabi tutuluyor.
Günümüz terörizm olaylarına karşı toplu taşımaya yönelik her türlü ortama yerleştirilebilecek bir seçenek oluşturan sensör hakkında hazırlanan özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
 
General Electric'in RFID tabanlı bataryasız sensörüyle bomba arama kolaylaşıyor

http://www.geglobalresearch.com/news/press-releases/ge-develops-wireless-battery-free-rfid-sensors-advanced-explosive-chemical-threat-detection-shipping-ports Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
1 lira ya 1 lira, alır yanımda bulundururum bomba tespit ettiğinde bildirir bana; güzel ürün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
İsterse ağzıyla kuş tutsun, gözüme giremez bu aşağılık adamın şirketi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl
140 yillik evveliyat
......neden bu sitem ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightdrive 4 yıl
money money
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Türkiye kendi çip fabrikasını kuruyor; Yarıiletken serüveni başlıyor 4 yıl DH Özel Röportaj: Qualcomm Türkiye, sektörü değerlendiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim