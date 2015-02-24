General Electric'in RFID tabanlı bataryasız sensörüyle bomba arama kolaylaşıyor

1876 yılında Thomas Edison tarafından kurulan General Electric firması, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ve endüstri liderleri ile hava alanı gibi noktalarda bomba tespiti için kullanılabilecek bataryasız yeni bir RFID sensör geliştirdi.

Bozuk para büyüklüğünde hazırlanan ve seçilen konfigürasyona göre ortalama 1 TL gibi bir fiyata üretilebilen sensör, bünyesinde RFID (Radyo frekansı kullanarak nesneleri otomatik olarak tanıma yöntemi) etiketi taşıyor ve bu etiket ile taşınabilir okuyucu cihazlarla kablosuz olarak iletişim kurarak çalışma gösteriyor. Çalışmak için herhangi bir bataryaya da ihtiyaç duymayan sensör, patlayıcılar yanında oksidan gibi kimyasalları canlı olarak tespit ederek (Bu malzemelerin yanına geldiği zaman elektriksel özelliklerini değiştiren üretim materyali sayesinde) güvenlik güçlerine bomba yeri belirleme noktasında büyük kolaylıklar sağlayabiliyor. Havaalanları içerisinde kullanılan büyük masaüstü sistemlerine oranla çok daha kullanışlı bir süreç sunan sensör, General Electric'in açıklamalarına göre gaz kaçakları ile sağlık kuruluşlarındaki bakteri ve küf gibi istenmeyenlerin belirlenmesinde de kullanılmak üzere farklı çalışmalara tabi tutuluyor.

Günümüz terörizm olaylarına karşı toplu taşımaya yönelik her türlü ortama yerleştirilebilecek bir seçenek oluşturan sensör hakkında hazırlanan özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.geglobalresearch.com/news/press-releases/ge-develops-wireless-battery-free-rfid-sensors-advanced-explosive-chemical-threat-detection-shipping-ports