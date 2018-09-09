General Mobile GM 9 Pro, en iyi kameraya sahip yerli telefon olabilir!

General Mobile'ın 11 Eylül'de Türkiye lansmanını gerçekleştireceği yeni amiral gemi telefonu GM9 Pro'nun Snapdragon 660 ile donatılacağını daha önce duyurmuştuk. Bu haberimizde telefonun kamera yetenekleri hakkında ulaştığımız detayları bulacaksınız.

Arka tarafında çift kamera yer alacak telefonun ana kamerası 1.4 µm piksel boyutuna, 12MP çözünürlüğe ve F1.8 lense sahipken derinlik algılama için kullanılacak kamera büyük olasılıkla 8MP çözünürlüğe sahip olacak. Dual Pixel AF teknolojisini barındıran sensör odaklama hızı konusunda da tepe model telefonların kamera kalitesi yarışında iddialı olacağa benziyor.

Aşağıdaki fotoğraf GM 9 Pro ile otomatik modda çekilerek elde edilmiş. Telefonun DxOMark listesinde de yer alacağı ve en iyi kameraya sahip yerli telefon olacağı da iddia ediliyor.

Yeni nesil akıllı telefonlardaki yapay zeka ile desteklenen kamera yazılımının GM9 Pro'da da yer alması bekleniyor. 11 Eylül lansmanı için dağıtılan davetiye'de vurgulanan kırmızı 2. tuş ise tek tuşla video kayıt fonksiyonunu aktif edeceğe benziyor. Anlaşılan General Mobile, GM 9 Pro'nun görüntüleme yetenekleri üzerinde oldukça fazla mesai harcamış.

Android One programının bir üyesi olarak gelecek telefon Qualcomm'un Snapdragon 660 yongasından güç alacak ve özellikle kamera yetenekleri ile çok konuşulacağa benziyor.

Galeride yer alan fotoğraflar ile telefonun erken test örneğinin yetenekleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.