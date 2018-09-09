General Mobile GM 9 Pro, en iyi kameraya sahip yerli telefon olabilir!

Genel Yayın Yönetmeni
General Mobile'ın 11 Eylül'de Türkiye lansmanını gerçekleştireceği yeni amiral gemi telefonu GM9 Pro'nun Snapdragon 660 ile donatılacağını daha önce duyurmuştuk. Bu haberimizde telefonun kamera yetenekleri hakkında ulaştığımız detayları bulacaksınız.
Arka tarafında çift kamera yer alacak telefonun ana kamerası 1.4 µm piksel boyutuna, 12MP çözünürlüğe ve F1.8 lense sahipken derinlik algılama için kullanılacak kamera büyük olasılıkla 8MP çözünürlüğe sahip olacak. Dual Pixel AF teknolojisini barındıran sensör odaklama hızı konusunda da tepe model telefonların kamera kalitesi yarışında iddialı olacağa benziyor.
Aşağıdaki fotoğraf GM 9 Pro ile otomatik modda çekilerek elde edilmiş. Telefonun DxOMark listesinde de yer alacağı ve en iyi kameraya sahip yerli telefon olacağı da iddia ediliyor.
Yeni nesil akıllı telefonlardaki yapay zeka ile desteklenen kamera yazılımının GM9 Pro'da da yer alması bekleniyor. 11 Eylül lansmanı için dağıtılan davetiye'de vurgulanan kırmızı 2. tuş ise tek tuşla video kayıt fonksiyonunu aktif edeceğe benziyor. Anlaşılan General Mobile, GM 9 Pro'nun görüntüleme yetenekleri üzerinde oldukça fazla mesai harcamış.
Android One programının bir üyesi olarak gelecek telefon Qualcomm'un Snapdragon 660 yongasından güç alacak ve özellikle kamera yetenekleri ile çok konuşulacağa benziyor.
Galeride yer alan fotoğraflar ile telefonun erken test örneğinin yetenekleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
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Neden ?
Telefonun üzerindeki kılcal çizikler arayıp ,şarj soketi bozukluğu hoparlör bozulması ekran sararması vb bir çok hatayı ,sadece darbe almamış kılcal cizikleri bahane edilerek kullanıcı hatasıdır demeyi bırakmalı.
Daha önce verdiği sözleri ve vadettiği güncellemeleri vermelidir.
Bir arkadaşımız hangi yerli marka güncelleme veriyor ki diye sormuş.
Öteki markaların patronları donanım haberler ve başka mecralara çıkıp biz Google in Türkiye ortağıyız ,biz android one'ız bizim olayımız
bu, Pixel telefonlarla birlikte dünyada ilk güncellemeyi biz vereceğiz. En günceli hep biz sunacağız diye bir vaatte
bulunmadılar.
DH arşivde YouTube da ve bir çok yerde yazılı açıklamaları hâlâ ulaşılabilir.
Kullanıcı memnuniyeti öncelik olmalıdır. İste o tarihe kadar general Mobile pişmanlık tır.
Malzeme kalitesi kötü ne kadar kusursuzca kullanmış olursanız olun mutlaka telefonlarında kronik hataları vardır bir yerden bozulur. 4g ve GM 5 plus modellerini uzun süre kullanmış biriyim.
Bir kaç arkadaş, ürünleri kullananların yorumları için simariklik, yok yerli malıdır sahip çıkalım vs demiş.
Arkadaşlar bunlar öpücükle verilmiyor bizlere. Dar veya orta gelirli kişiler olduğumuz için zaten bu vb markalara bakıyoruz. İşte bu noktada verdiğimiz paranın hakkını almak istememiz çok normal değil midir?
Yada müşteriye söz verilmiş olan vaatlerin yerine getirilmesi talebinin nesi yanlış?
Tabi ki yerli olsun bizim olsun . Dünya da sektörde önemli bir isme sahip markamız olsun gurur duyarız hepimiz ama bu marka büyüsün sahipleri çok zengin olsun diye paramızı sokağa mi atalım?
Sonuçta devlet markası değil ki bir Ahmet in bir Mehmet in markası ve zenginliği.
Kaliteli ürün yaparak, müşteri memnuniyetini firma mottosu olarak çalışan her yerli markayı destekleyelim ama kullanıcıyı üzüyorsa başkaları üzülmesin diye uyarıda bulunmak benim boynumun borçludur.
Bu telefonu alan askeri ücretli, bu telefonu alan harçlığını biriktiren öğrenci , bu kişilerin mağdur olmaması için şimdilik bu markadan vb hataları yapan markalardan uzak durulmalıdır. !!!
Saygılarımla