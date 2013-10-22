Genius'dan 35 lümen parlaklık sunabilen ufak boyutlu pico projektör: BV 180

Ufak boyutlarıyla her zaman taşınabilecek bir yapı ortaya koyabilen pico projektör modelleri arasına, Genius tarafından BV 180 model isimli yeni bir seçenek ekledi.

132x 71 x 14 mm boyut ve 165 gram ağırlığı ile taşınabilirlik noktasında sorun yaşatmayan DLP pico projektör Genius BV 18, teknik olarak 35 lümen parlaklık, 300:1 kontrast değeri, 4:3 en-boy oranı, RGB LED aydınlatma kaynağı ve 800 x 600 piksel çözünürlük gibi ayrıntılar ile geliyor. MHL ya da micro HDMI portları üzerinden akıllı cep telefonlarına bağlanabilen BV 180, 2 metre mesafeden 60-inç boyutunda bir görüntü sunabiliyor ve dahili 1850 mAh lityum polimer bataryası ile hem çalışabiliyor hem de akıllı telefonları şarj edebiliyor.

Genius'un yeni kompakt boyutlu projektör modeli BV 18, 269$ fiyat etiketiyle Amerika merkezli olarak satışa çıkmış durumda. Ürünün ülkemiz satış tarihi hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

http://www.slashgear.com/genius-bv-180-pico-projector-has-35-lm-of-brightness-22302491/