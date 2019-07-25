Geri dönüşümlü elektronik aletlerden üretilen Tokyo 2020 Olimpiyat madalyaları tanıtıldı

Teknoloji Editörü
Bu yılın başlarında, 2020'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporculara verilecek olan madalyaların, geri dönüşümlü elektronik aletlerden üretileceği açıklanmıştı. Madalyaların ilk örneklerinin tanıtımı yapıldı.
78 bin ton atık elektronik cihaz toplandıTokyo Organizasyon Komitesi, sporculara verilecek olan 5 bin madalya için, Japonya'daki atık elektronik ürünlerin içinde bulunan nadir toprak elementlerinin toplanması için yoğun mesai harcıyor. Bugüne kadar 6 milyon akıllı telefon, 32 kg altın, 3.500 kg gümüş ve yaklaşık 2.200 kg bronz içeren yaklaşık 78.000 ton geri dönüşümlü elektronik alet toplamayı başardıkları belirtiliyor.
Eğe madalyaların nasıl göründüğünü merak ediyorsanız, yukarıda paylaştığımız videoya göz atabilirsiniz. Oldukça iyi göründüklerini ve bilmeyen birinin, geri dönüşümlü elektronik cihazlardan yapıldığını anlamayacak kadar başarılı olduğunu söylemek mümkün. Bu fikrin gelecek Olimpiyat Oyunları için de devam ettirilip ettirilmeyeceği bilinmiyor ancak eski ve kullanılmayan elektronik eşyaların bu şekilde değerlendirilmesinin harika bir fikir olduğunu söyleyebiliriz.
https://www.cultofmac.com/640900/tokyo-2020-olympic-medals/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle