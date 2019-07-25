Geri dönüşümlü elektronik aletlerden üretilen Tokyo 2020 Olimpiyat madalyaları tanıtıldı

Bu yılın başlarında, 2020'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporculara verilecek olan madalyaların, geri dönüşümlü elektronik aletlerden üretileceği açıklanmıştı. Madalyaların ilk örneklerinin tanıtımı yapıldı.

78 bin ton atık elektronik cihaz toplandı

https://www.cultofmac.com/640900/tokyo-2020-olympic-medals/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Tokyo Organizasyon Komitesi, sporculara verilecek olaniçin, Japonya'daki atık elektronik ürünlerin içinde bulunantoplanması için yoğun mesai harcıyor. Bugüne kadarve yaklaşıkiçeren yaklaşıkgeri dönüşümlü elektronik alet toplamayı başardıkları belirtiliyor.Eğe madalyalarınmerak ediyorsanız, yukarıda paylaştığımız videoya göz atabilirsiniz. Oldukça iyi göründüklerini ve bilmeyen birinin, geri dönüşümlü elektronik cihazlardan yapıldığınıkadar başarılı olduğunu söylemek mümkün. Bu fikrin gelecek Olimpiyat Oyunları için de devambilinmiyor ancak eski ve kullanılmayan elektronik eşyaların bu şekildeharika bir fikir olduğunu söyleyebiliriz.