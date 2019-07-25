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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın 16 inç MacBook Pro modeli, 3 bin dolar fiyat etiketiyle gelecek

Teknoloji devi Apple'ın önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği 16 inçlik MacBook Pro fiyat etiketiyle hayal kırıklığı yaratabilir. Gelen haberlere göre cihaz en az 3 bin dolardan satışa sunulacak.
3 sa.
1,3b
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10
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Uzun bir süredir Apple'ın 16 inç ekranlı yeni bir MacBook Pro modeli üzerinde çalıştığını biliyoruz. Kullanıcılar tarafından büyük bir merakla beklenen cihaz, teknik özellikleriyle heyecan uyandırabilir ancak fiyat etiketiyle üzeceğe benziyor.

Cep yakacak fiyatlandırma

Yayınlanan yeni bir raporda belirtildiği üzere Apple önümüzdeki Ekim ayında piyasaya süreceği, 16 inç MacBook Pro'nun satış fiyatını 3 bin dolar olarak belirlemiş durumda. Fiyattaki bu sıçramanın ana nedeni olarak ise cihazın ekranı olarak gösteriliyor. Mevcut 15 inç MacBook Pro'nun 2880 × 1800 çözünürlüğü var, ancak raporda 16 inç MacBook Pro'nun çözünürlüğünün 3072 × 1920'ye yükseltileceğini iddia edilmiş.
Raporda bunun büyük bir yükseltme olarak değerlendirilmemesi gerektiği ve ekranın ancak retina olarak kabul edilmesini sağlayacak kadar bir iyileştirme olduğu ifade ediliyor. 16 inç MacBook Pro daha büyük ekranda çalışmaya ihtiyacı olan kullanıcıları hedefliyor ancak bu fiyatlandırma politikasıyla ne denli başarılı olacağını ise zaman gösterecek. Cihazın ülkemizde nasıl bir fiyatla satılacağını ise şimdiden kestirmek zor.

https://9to5mac.com/2019/07/23/16-inch-macbook-pro-price/ Yorum Yaz
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canavan06 3 sa. en beğenilen
Çok güzelsin ama dolar 5,71
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TheStarBox 56 dk.
Mevcut macbook pro 15" modeli 2799 dolar zaten. fark 300 dolar. alacak olan yine alır. çalıştığım şirkette kullandığımız macbooklar 2800 dolarlık olandan. Konu iş olunca bu paraların bir önemi yok.
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drjacob 1 sa.
bunlar nasıl fiyatlar ya
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NeverGonnaLeave 2 sa.
Piksel, piksel olalı bu kadar değerli olmamıştı!
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homeedition88 2 sa.
Umarım 128GB ile gelir yoksa çok ucuz olur. Hava atılmaz 256GB benimki diye :D
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adroid 2 sa.
Eyvah mahvolduk Türkiye'de bunu almak imkansız
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murdocklawless 2 sa.
donanım neymiş acaba? 3000 dolar verdiğine değecek bir donanım varsa ihtiyacı olan alır.
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udar 3 sa.
Muhtemel TR ' de 35000 - 40000 TL arası bir fiyatı olur.
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The Balance 3 sa.
Neden 16"'i seçmişler acaba. Eskiden olan 17"'lik versiyonları geri getirmeyi düşünmüyorlar mı?
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PoseiGok61 3 sa.
Bu adamlar neyin peşinde yahu
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canavan06 3 sa. en beğenilen
Çok güzelsin ama dolar 5,71
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Apple, macbook pro ve
4 etiket daha 16 inç satış fiyatı Mac / iMac / Macbook / Mac Mini Uğur Seven
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