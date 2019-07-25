Apple'ın 16 inç MacBook Pro modeli, 3 bin dolar fiyat etiketiyle gelecek

Uzun bir süredir Apple'ın 16 inç ekranlı yeni bir MacBook Pro modeli üzerinde çalıştığını biliyoruz. Kullanıcılar tarafından büyük bir merakla beklenen cihaz, teknik özellikleriyle heyecan uyandırabilir ancak fiyat etiketiyle üzeceğe benziyor.

Cep yakacak fiyatlandırma

Yayınlanan yeni bir raporda belirtildiği üzere Apple önümüzdeki Ekim ayında piyasaya süreceği, 16 inç MacBook Pro'nun satış fiyatını 3 bin dolar olarak belirlemiş durumda. Fiyattaki bu sıçramanın ana nedeni olarak ise cihazın ekranı olarak gösteriliyor. Mevcut 15 inç MacBook Pro'nun 2880 × 1800 çözünürlüğü var, ancak raporda 16 inç MacBook Pro'nun çözünürlüğünün 3072 × 1920'ye yükseltileceğini iddia edilmiş.

https://9to5mac.com/2019/07/23/16-inch-macbook-pro-price/

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Raporda bununolarak değerlendirilmemesi gerektiği ve ekranın ancakolarak kabul edilmesini sağlayacak kadar bir iyileştirme olduğu ifade ediliyor. 16 inç MacBook Pro dahaçalışmaya ihtiyacı olan kullanıcıları hedefliyor ancak bune denli başarılı olacağını ise zaman gösterecek. Cihazınnasıl bir fiyatla satılacağını ise şimdiden kestirmek zor.