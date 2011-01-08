Gigabyte 512MB bellekli GeForce GTS 450 modelini satışa sunuyor

Nvidia cephesinde üreticilerin GeForce GTX 560 hazırlıkları devam ederken, Gigabyte yaptığı yeni bir açıklamayla GeForce GTS 450 tabanlı yeni bir çözüm hazırladığını duyurdu. Mavi renkli baskılı devre üzerinde özel tasarımlı soğutucu kullanan ekran kartını, benzer çözümlerden ayıran fark ise 1GB yerin 512MB GDDR5 bellek kullanıyor olması.

GF106 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 192x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Grafik işlem birimi 810MHz, paralel işlemcileri 1620MHz'de ve bellekleri de 3608MHz'de görev yapan kart, çoklu ekran kartık urulumları için SLI kurulumuna olanak tanırken, CUDA ve PhysX teknolojilerini de destekliyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI portları ile gelen 512MB GDDR5 bellekli GeForce GTS 450'nin fiyatı henüz açıklanmasa da, 1GB GDDR5 bellekli çözüme göre daha düşük olması yani Avrupa'da 100 Avro'nun altında satılması bekleniyor.