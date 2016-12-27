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Emniyetin talimatıyla Türkiye’de Uber kullananlara ceza kesilecek

Kişisel taksi uygulaması Uber hakkında tüm illere talimat gönderen Emniyet Genel Müdürlüğü, Uber’i kullanan sürücü ve yolculara ceza kesilmesini, aracın ise bağlanmasını istedi.
2 yıl
18,3b
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63
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Emniyetin talimatıyla Türkiye’de Uber kullananlara ceza kesilecek
 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aktif şekilde kullanılan, İstanbul'da 2000 kayıtlı araca sahip Uber servisiyle ilgili tartışmalar giderek alevlenmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Etiler’de rutin kontrol yapan trafik ekipleri Uber kullandığı tespit edilen yolculara "yasa dışı ulaşım aracı kullanmak" suçlamasıyla 281 TL ceza kesildi. Diğer taraftan son 4 ay içerisinde 912 adet Uber aracı ise "korsan taşımacılık" gerekçeyle bağlandı.
Her ne kadar uygulamaya kayıtlı sürücüler "D2 yetki" belgesine sahip olduklarını ve yaptıkların işin korsan olmadığını belirtse de, bazı çevreler ise ilgili yetki belgesinin Uber tarzı servisleri kapsamadığı görüşündeler. Taksiciler ise tahmin edebileceğiniz gibi Uber’in Türkiye’de tamamen yasaklanması gerektiğini belirtiyorlar.

2 bin 532 TL ceza kesilecek ve araç 60 gün bağlanacak

Konuyla ilgili harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü ise Uber’le ilgili tüm illere talimat göndererek "korsan taşımacılık" suçundan ceza kesilmesini istedi. Talimata göre yolcu taşıdığı belirlenen Uber sürücüsü araç sahibi değilse sadece ceza kesilecek. İlk yakalamada 2 bin 532 TL olan ceza ikinci seferde 4 bin 220 TL’ye çıkıyor. Eğer sürücü aynı zamanda araç sahibiyse trafik cezasının yanı sıra araç 60 gün bağlanacak. Yolculara ise 281 TL ceza uygulanacak. 
12 Aralık tarihli yazıda araç sahibinin kullanmadığı Uber araçların Anayasa Mahkemesi’nin 11 Eylül 2014 tarih ve 2014/52 sayılı kararı gereğince bağlanmaması gerektiğinin altı çiziliyor. İlgili tarihten önce yolcu taşıdığı tespit edilen Uber araçlarının tamamı herhangi bir koşul aranmaksızın 60 gün süreyle bağlanıyordu.

Uber: Gerekli belgeleri aldık, vergi ödüyoruz

Emniyet kaynakları Uber’in "tarifeli yolcu taşıma" yetkisine sahip olmadığını, belediye sınırları içerisinde sadece halk otobüsü, belediye otobüsü, M plakalı minibüs ve ticari taksilerin yasal olarak yolcu taşıyabileceğini ifade ediyorlar. Taksiciler ise plaka satın alarak vergi ödediklerini ancak Uber hesaplarının Hollanda bankalarıyla çalıştıkları için vergi ödemediğini belirtiyorlar.
Uber ise İstanbul’daki "UberXL" araçlar için belediyeden ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan gerekli belgelerin alındığını, vergilerin ödendiğini belirterek korsan taksi sınıfına girmediklerini ancak kanunların farklı şekilde yorumlanmasından dolayı ciddi anlamda bir mağduriyet yaşandığını dile getiriyor. Bu arada yolculara kesilen 281 TL'lik cezanın Uber tarafından ödendiği iddia ediliyor.

http://www.haberturk.com/ekonomi/teknoloji/haber/1341401-emniyet-tum-illere-talimat-gonderdi-ubere-korsan-cezasi-kesin- Yorum Yaz
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Umutcan 2 yıl en beğenilen
Halk nasıl olur da düşük fiyata hizmet alır, hemen yasaklayın.
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1881 2 yıl
Sayın bizi düşünen Emniyet yetkililerinden ricam özellikle İstanbul'daki otobüs, taksi, servis ve minibüs şoförlerinin yarattığı terörü biraz olsun azaltmak adına da bir iki şey yapsınlar. Misal istediği yerde yolcu alıp indiren minibüs şoförlerine, şeritleri istediği gibi kullanan, değiştiren taksicilere, kafasına göre hız yapıp yavaşlayan otobüs şoförlerine, öğrenci taşıdığını unutup trafiği ve yayaları da tehlikeye atan servis şoförlerine de bir el atıversinler...
Sayın bizi düşünen Emniyet yetkililerinden ricam özellikle İstanbul'daki otobüs, taksi, servis ve minibüs şoförlerinin yarattığı terörü biraz olsun azaltmak ad...
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shockwave error 2 yıl
TR'nin tüm sorunları bitti zaten tek bu kaldı. Bir iki iyi hizmet alalım hemen el atıyorlar aman Türk halkı buna layık değil şımarırlar falan daha fazlasını isterler diye korkuyorlar resmen.
TR'nin tüm sorunları bitti zaten tek bu kaldı. Bir iki iyi hizmet alalım hemen el atıyorlar aman Türk halkı buna layık değil şımarırlar falan daha fazlasını ist...
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HighDamagE 11 ay
Uberi de haraca bağlamış akp eleman çalıştırıp cezaları ödersen hala tasıma yapabilirsin diyo resmen aynı sigara yasagı gibi 1 sene sonraya kimse konuşmaz bile millet ceza öder tabi yakalanırsa bakar dalgasına
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Guest-BA761BEEF 11 ay
Yolcunun aldığı cezayı über mi ödüyor?
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Pipisipispis 11 ay
Aynen devam. Ankara’da kızılay’dan ulus’a bi taksiye bindim gelene kadar sövmediği araba kalmadı herifin. Kaldır uberi millet taksici küfürünü, magandalığını, ahlaksızlığını çekmeye devam etsin
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JEWJEWPIE 1 yıl
Aman herkesi aşağıya çekelim, kimse yükselmesin.
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01001101 1 yıl
taksilerin %90'ı kışın kalorifer kapalı ve cam açık geziyor. lanet olsun bu terbiyesizlere. eşşek gibi para ödeyip paranla rezil oluyorsun.
THY de pilot arkadaşım var, THY kuralları gereği uçuşlara toplu taşıma ile gitmesi yasakmış. taksi ya da kendi otomobili ile gitmesi gerekiyor. ve arkadaş diyo ki, nefret ediyorum bu taksilerden, korsan taksinin gözünü seveyim 10 kat daha iyi diyor.
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magicool 1 yıl
insanlari dogduklari gune ve ulkeye lanet ettiriyorlar,turkiye dunyadaki cehennem resmen...
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aycibin 1 yıl
ulan trafiğe çıkmadan uber sahipleri tonla vergi veriyor ticari olarak kullanmak için.bu vergiyi isteyip ticari evraklarını imzaladıktan sonra korsan demek nasıl bir kafa? uber aynı fiyat da olsa servis kalitesi sayesinde tercih edilir.taksiye binmek için yarı fiyata falan olmalıki ucuz etin yahnisi diyelim.
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Zagor_71 1 yıl
son 5 yıldır hiç taksiye binmedim
1 mesafe beğenmiyorlar
2 langur lungur araç kullanıyorlar, arka koltukta bile emniyet kemeri takmaya zorunlu hissettiriyorlardı
3 konuşma şekilleri ve hitapları çok kroca
4 arabaları çok kalitesiz, sonuçta hatırısayılr para veriyorsun 1 milyon km deki albea da yolculuk ediyorsun.
5 para üstü bozuklukarı ne hikmetse hiç olmuyor
sonuç kendi arabamla 3-5 tl fazla yakıt-park parasına kafam rahat gidiyorum artık.
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trablus35 1 yıl voodoo child
Haklısın kardeş syaset girince işin içine benim bindiğim taksilerin şöförleri de genelde cehapeli oldukları için bende artık taksi kullanmama kararı aldım işe uçarak gidip geliyorum.
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DH Misafiri 1 yıl
herşey güzelde.hollanda bankaları ile çalıştkları için vegi vermediklerini söylüyorlar zaten.plaka vergisi vermek yeterli değil.verği mükellefi olup maliyeye verği ödemekle yükümlüler.gerisi rekabettir taksiciler de ayakta kalabilmek için kendilerini düzeltmeliler.hepsi bu.
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