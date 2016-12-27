Emniyetin talimatıyla Türkiye’de Uber kullananlara ceza kesilecek

2000 kayıtlı araca sahip Uber servisiyle ilgili tartışmalar giderek alevlenmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Etiler’de rutin kontrol yapan trafik ekipleri Uber kullandığı tespit edilen yolculara "yasa dışı ulaşım aracı kullanmak" suçlamasıyla 912 adet Uber aracı ise "korsan taşımacılık" gerekçeyle bağlandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aktif şekilde kullanılan, İstanbul'dakayıtlı araca sahipservisiyle ilgili tartışmalar giderek alevlenmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Etiler’de rutin kontrol yapan trafik ekipleri Uber kullandığı tespit edilen yolcularasuçlamasıyla 281 TL ceza kes ildi . Diğer taraftan son 4 ay içerisindeUber aracı ise "korsan taşımacılık" gerekçeyle bağlandı.

Her ne kadar uygulamaya kayıtlı sürücüler "D2 yetki" belgesine sahip olduklarını ve yaptıkların işin korsan olmadığını belirtse de, bazı çevreler ise ilgili yetki belgesinin Uber tarzı servisleri kapsamadığı görüşündeler. Taksiciler ise tahmin edebileceğiniz gibi Uber’in Türkiye’de tamamen yasaklanması gerektiğini belirtiyorlar.

2 bin 532 TL ceza kesilecek ve araç 60 gün bağlanacak

Konuyla ilgili harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü ise Uber’le ilgili tüm illere talimat göndererek "korsan taşımacılık" suçundan ceza kesilmesini istedi. Talimata göre yolcu taşıdığı belirlenen Uber sürücüsü araç sahibi değilse sadece ceza kesilecek. İlk yakalamada 2 bin 532 TL olan ceza ikinci seferde 4 bin 220 TL’ye çıkıyor. Eğer sürücü aynı zamanda araç sahibiyse trafik cezasının yanı sıra araç 60 gün bağlanacak. Yolculara ise 281 TL ceza uygulanacak.

12 Aralık tarihli yazıda araç sahibinin kullanmadığı Uber araçların Anayasa Mahkemesi’nin 11 Eylül 2014 tarih ve 2014/52 sayılı kararı gereğince bağlanmaması gerektiğinin altı çiziliyor. İlgili tarihten önce yolcu taşıdığı tespit edilen Uber araçlarının tamamı herhangi bir koşul aranmaksızın 60 gün süreyle bağlanıyordu.

Uber: Gerekli belgeleri aldık, vergi ödüyoruz

Emniyet kaynakları Uber’in "tarifeli yolcu taşıma" yetkisine sahip olmadığını, belediye sınırları içerisinde sadece halk otobüsü, belediye otobüsü, M plakalı minibüs ve ticari taksilerin yasal olarak yolcu taşıyabileceğini ifade ediyorlar. Taksiciler ise plaka satın alarak vergi ödediklerini ancak Uber hesaplarının Hollanda bankalarıyla çalıştıkları için vergi ödemediğini belirtiyorlar.

Uber ise İstanbul’daki "UberXL" araçlar için belediyeden ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan gerekli belgelerin alındığını, vergilerin ödendiğini belirterek korsan taksi sınıfına girmediklerini ancak kanunların farklı şekilde yorumlanmasından dolayı ciddi anlamda bir mağduriyet yaşandığını dile getiriyor. Bu arada yolculara kesilen 281 TL'lik cezanın Uber tarafından ödendiği iddia ediliyor.

http://www.haberturk.com/ekonomi/teknoloji/haber/1341401-emniyet-tum-illere-talimat-gonderdi-ubere-korsan-cezasi-kesin-