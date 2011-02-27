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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte, GeForce GTX 580 Super Overclock modelini CeBIT 2011'de lanse edecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hız aşırtmacıları için hazırladığı yeni anakartı X58A-OC ile gündemde olan Gigabyte, yüksek performans tutkunları için hazırladığı yeni ekran kartını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre, 1-5 Mart tarihleri arasında Hannover, Almanya'da yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda lanse edilmesi beklenen GV-N580SO-15I kod adlı GeForce GTX 580 Super Overclock, sahip olduğu özel soğutucusu ve yüksek kaliteli komponentleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 512x paralel işlem birimine, 64x doku ünitesine, 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapsaitesine sahip olacak. Saat hızları henüz açıklanmayan kartın, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulması bekleniyor. Gigabyte tarafından hız aşırtma yarışmaları ve oyun savaşları gibi yüksek performansın kritik öneme sahip olduğu kullanım alanlarına özel çözüm olarak tasarlanan ekran kartı, üç fanlı WindForce 3X soğutucusuna, 14 fazlı PWM güç tasarımına, Dual BIOS teknolojisine, bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devreye ve yüksek kaliteli komponentlere sahip.

Yüksek güç stabilitesi için NEC tarafından geliştirilen beş adet Proadlizer film kapasitörün bulunduğu ekran kartın, kullanılacak GPU'ların da özel olarak seçildiği belirtiliyor. Donanımsal voltaj okuma noktalarına sahip olan ekran kartı, tek tuşla BIOS geçiş özelliğini destekliyor ve kullanıcılar iki farklı BIOS'tan herhangi birine kolayca geçiş yapabiliyorlar. Asus cephesinde GeForce GTX 580 DirectCU II'nin arka arkaya kırdığı rekorlar sonrasında, GeForce GTX 580 Super Overclock'un nasıl karşılık vereceği şimdiden merak konusu. SLI, 3DVision Surround, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek sunan GeForce GTX 580 Super Overclock için gözler CeBIT 2011'de olacakç


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DH Misafiri 8 yıl
artık anakartları ekran kartlarının üstüne takacaklar heralde....
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Tolgá 8 yıl
gtx580 deki özel elle seçilmiş gpu modası gigabytedada başladı.özel olmayanlar ne olacak herkes özel seçiyor
nvidia bana en takoz gpuyu gönder.
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dodomoco 8 yıl
slı destekliyormu acaba ve özel üretim mi olucak
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CrySystem 8 yıl

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ThE LoSt 8 yıl
hızaşırtma sınırlarını zorluyacağı kesin.. kaslı bir kart.. umarım en kısa zamanda detaylı bilgiler gelmeye başlar
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Die4WiN 8 yıl
SOC gtx560 1ghz gpu ile geliyor ama Bu kartın saat hızları hakkında henuz bilgi olmaması üzücü. Heryönüyle harika bir kart.
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