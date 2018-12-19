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Gigabyte, RGB aydınlatmalı bellek kitlerini duyurdu

Geçtiğimiz aylarda içerisinden iki adet RGB aydınlatmalı sahte RAM modülü çıkan Gigabyte Aorus RGB Memory bellek kiti yeni versiyonunda sahte modüllerden vazgeçmiş.
5 ay
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde RGB aydınlatmalı kasa tasarımlarının ön plana çıkmaya başlaması pek çok bileşeni bu sınıfa dahil etmeye başladı. Soğutucu, güç kaynağı, ekran kartı yanında RAM bellek de önem kazanmaya başladı.

Gigabyte Aorus RGB Memory özellikleri

Üreticiler aydınlatmalı RAM bellek istemeyenler için slota takılan veya üst kısma yerleştirilen RAM görünümlü aksesuarlar üretiyor. Diğer taraftan ek aksesuar istemeyenler için de RGB entegreli RAM bellek bulmak mümkün.

Ayrıca Bkz. "Oyuncu monitörü pazarı katlanarak büyüyor, Asus lider"

Gigabyte Aorus RGB Memory DDR4-3200 16GB bellek kiti entegre sistemlere son örnek. Bellek kiti normalde RGB aydınlatmalı iki adet boş modül ile geliyordu ancak kullanıcı tarafında tercih edilmeyince firma bu kez boş modülleri çıkararak sadece entegre olanlara yer vermiş.

Set içerisinde iki adet 8GB RAM bellek modülü yer alıyor. 2mm kalınlığında alüminyum ısı dağıtıcı ile desteklenen modüller 5 adet adreslenebilir RGB LED aydınlatmaya sahip. 16-18-18-38 zamanlaması olan set XMP 2.0 profili ile 1.35V tüketiminde DDR4-3200MHz seviyesine çıkabiliyor.

Intel ve AMD platformları için uyumlu olan RGB bellek kitinde Samsung B tipi DRAM yongalarının kullanıldığı tahmin ediliyor. Fiyat henüz belli değil ancak boş modüllü set 199$ seviyesindeydi. Bu bakımdan 160$-170$ civarı bir seviye görebiliriz.

 

https://www.techpowerup.com/250734/gigabyte-intros-aorus-rgb-memory-ddr4-3200-16gb-kit-without-dummies Yorum Yaz
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Omisis046 5 ay
Aydınlatma tatlı da gereksiz. Hem PSU'dan çok yakmasın.
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ruzgarnufel 5 ay
Bizim ülkede bi led hastalığı var
Adama ver ledi arabaya taksın eve taksın dükkana taksın masaya taksın, kasaya taksın pavyon gibi heryer.
Çıkarmayın abicim şöyle şeyler.
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DH Misafiri 5 ay
Bunlar ısıyı etkilemeyecek mi peki, o ledler yana yana ısınacak ve ramleri de ısıtacak. Benim bildiğim bunların tam tersi soğuma özellikli olması kazım .
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Omisis046 5 ay DH Misafiri
DH Misafiri
Bunlar ısıyı etkilemeyecek mi peki, o ledler yana yana ısınacak ve ramleri de ısıtacak. Benim bildiğim bunların tam tersi soğuma özellikli olması kazım .

Ben de aynısını düşündüm de onu düşünmüşlerdir diye tahmin ediyorum. Yani kasa soğutmasının kaliteli olacağını düşünerek tasarlamışlardır.
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shockwave error 5 ay
Sorun RGB kitlerde değildi. O mantıklı bir pazarlamaydı. RGB seven biri, 4x bellek kitine para vermeden 2x8gb şeklinde alıyordu ve diğer slotları boş kalıyordu..
Ama corsairin 2x rgb ramleri 129$'a satılırken, sen bellek pazarına yeni girmişsin, extra olarak 2 boş kit daha veriyorum diye 199$ fiyat çekersen almaz tabii kimse.. Sorun kitlerde değil, fiyattaydı.
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serafon 5 ay
kim her tarafı cümbüş gibi ışık saçan bilgisayar ister ki ancak mağazalarda işe yarar. Değilse adamın dikkatini dağıtır.
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mttzn 5 ay
Duyurmaktan öteye gitti bile. Satışa çıkarttı hatta stokları tüketmiş veya piyasadan toptattı bile.
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M4M00D 5 ay
alamayacağımız ürünlere de bakması ayrı keyifli oluyor
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shkoksal 5 ay
Ne aydınlatmaymış arkadaş 2 haftadır haberini okuyoruz
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