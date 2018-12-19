Gigabyte, RGB aydınlatmalı bellek kitlerini duyurdu

Son dönemde RGB aydınlatmalı kasa tasarımlarının ön plana çıkmaya başlaması pek çok bileşeni bu sınıfa dahil etmeye başladı. Soğutucu, güç kaynağı, ekran kartı yanında RAM bellek de önem kazanmaya başladı.

Gigabyte Aorus RGB Memory özellikleri

Üreticiler aydınlatmalı RAM bellek istemeyenler için slota takılan veya üst kısma yerleştirilen RAM görünümlü aksesuarlar üretiyor. Diğer taraftan ek aksesuar istemeyenler için de RGB entegreli RAM bellek bulmak mümkün.

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Gigabyte Aorus RGB Memory DDR4-3200 16GB bellek kiti entegre sistemlere son örnek. Bellek kiti normalde RGB aydınlatmalı iki adet boş modül ile geliyordu ancak kullanıcı tarafında tercih edilmeyince firma bu kez boş modülleri çıkararak sadece entegre olanlara yer vermiş.

Set içerisinde iki adet 8GB RAM bellek modülü yer alıyor. 2mm kalınlığında alüminyum ısı dağıtıcı ile desteklenen modüller 5 adet adreslenebilir RGB LED aydınlatmaya sahip. 16-18-18-38 zamanlaması olan set XMP 2.0 profili ile 1.35V tüketiminde DDR4-3200MHz seviyesine çıkabiliyor.

Intel ve AMD platformları için uyumlu olan RGB bellek kitinde Samsung B tipi DRAM yongalarının kullanıldığı tahmin ediliyor. Fiyat henüz belli değil ancak boş modüllü set 199$ seviyesindeydi. Bu bakımdan 160$-170$ civarı bir seviye görebiliriz.