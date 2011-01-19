Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 6950 1GB modelini kullanıma sunuyor

Yaklaşan GeForce GTX 560 Ti lansmanı öncesinde 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modellerinin sayısı da artıyor. Sapphire ve HIS gibi üreticilerden sonra Gigabyte da Radeon HD 6950 1GB modelini doğruladı. Özel tasarımlı ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı bir çözüm hazırlayan Gigabyte, yeni modelinde WindForce 3X soğutucusunu kullanıyor.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman Pro GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, Ultra Durable VGA konsepti kapsamında, Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre katı kapasitörlerle geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1408x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 870MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor.
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sağol dostum yorumun için 70 mhz fark var zaten referansla arasinda az değil sessizlik ve sicaklik değerleri nasil ? oyunlarda hiç ani fps düşüşleri yaşadinmi uzun süreli kullanimda ?
pcb nin boş kısımlarını budarız
bu kart gtx560 ile kapışacak
Bu durumu yalnızca testler belirleyebilir sanırım. AMD'nin bellek kullanımında genel olarak iyi olan taraf olduğunu biliyoruz ancak Cayman gpu'larını kullanan kartlarda 2 GB belleğe yer vermiş olması şüphe uyandırıyor. HD6950 ile benzer performansa sahip HD5870'in 1 GB ve 2 GB bellekli modelleri arasında %4-5 kadar bir performans farkı var yüksek çözünürlüklerde. Eğer Eyefinity söz konusu olursa orada bazı oyunlarda 1 GB bellekli standart HD5870 sürünürken 2 BG bellekli kartlar çok daha iyi durumda olabiliyordu. Yani 1 GB bellekli HD6950, tahminen HD5870 ile benzer performans vermeye devam edecektir. Ancak Eyefinity için tek seçenek HD6970 olacaktır.