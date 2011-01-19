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Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 6950 1GB modelini kullanıma sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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25
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 6950 1GB modelini kullanıma sunuyor
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Yaklaşan GeForce GTX 560 Ti lansmanı öncesinde 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 6950 modellerinin sayısı da artıyor. Sapphire ve HIS gibi üreticilerden sonra Gigabyte da Radeon HD 6950 1GB modelini doğruladı. Özel tasarımlı ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı bir çözüm hazırlayan Gigabyte, yeni modelinde WindForce 3X soğutucusunu kullanıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman Pro GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, Ultra Durable VGA konsepti kapsamında, Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre katı kapasitörlerle geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1408x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 870MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor.

Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 6950 1GB modelini kullanıma sunuyor
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skywolkers 8 yıl
evet ben kullanıyorum. 1920x1080 süper performansı var. kart göründüğü gibi çok büyük değil. pcb uzunluğu diğerleri ile aynı. çok şık bir kart. 2 gb modelle arasında fark yok.o.c. suz hızlarda bazı testlerde daha iyi diyebilirim. o.c lu dahada iyi. fiyatıda uygun. şu an eksende 486 tl
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NANOsize 8 yıl

skywolkers

evet ben kullanıyorum. 1920x1080 süper performansı var. kart göründüğü gibi çok büyük değil. pcb uzunluğu diğerleri ile aynı. çok şık bir kart. 2 gb modelle arasında fark yok. bazı testlerde daha iyi diyebilirim. fiyatıda uygun. şu an eksende 486 tl


sağol dostum yorumun için 70 mhz fark var zaten referansla arasinda az değil sessizlik ve sicaklik değerleri nasil ? oyunlarda hiç ani fps düşüşleri yaşadinmi uzun süreli kullanimda ?
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Lyrazed 8 yıl
Otobüs gibi mübarek.Ama şuan fiyat araştırması yapıyorum.
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LeßroN 8 yıl
kart iyide hakikaten bunu hangi kasa alacak

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devrimdoga 8 yıl
gigabyte ın kartları iyide bu kart normal bir karttan çok ama çok daha uzun yada öyle görünüyor, ayrıca bu kartı alan nasıl kasasına sığdıracak ? :D
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car_26 8 yıl
modlanma ihtimali ?
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Abazzers 8 yıl

devrimdoga

gigabyte ın kartları iyide bu kart normal bir karttan çok ama çok daha uzun yada öyle görünüyor, ayrıca bu kartı alan nasıl kasasına sığdıracak ? :D

pcb nin boş kısımlarını budarız
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Batuist 8 yıl
evet o fanlar hem şık hem sessiz hemde çok serin... çok beğeniyorum şu gigabyteın kartlarını.. belki bir tane olduğundandır :))
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sars 8 yıl
Performans olarak 2gb.olanından bir farkı var mı acaba?
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cestvrai 8 yıl
Performans olarak 1920 cözünürlükte nerdeyse hicbir fark olmaz..
bu kart gtx560 ile kapışacak

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M@U 8 yıl

sars

Performans olarak 2gb.olanından bir farkı var mı acaba?

Bu durumu yalnızca testler belirleyebilir sanırım. AMD'nin bellek kullanımında genel olarak iyi olan taraf olduğunu biliyoruz ancak Cayman gpu'larını kullanan kartlarda 2 GB belleğe yer vermiş olması şüphe uyandırıyor. HD6950 ile benzer performansa sahip HD5870'in 1 GB ve 2 GB bellekli modelleri arasında %4-5 kadar bir performans farkı var yüksek çözünürlüklerde. Eğer Eyefinity söz konusu olursa orada bazı oyunlarda 1 GB bellekli standart HD5870 sürünürken 2 BG bellekli kartlar çok daha iyi durumda olabiliyordu. Yani 1 GB bellekli HD6950, tahminen HD5870 ile benzer performans vermeye devam edecektir. Ancak Eyefinity için tek seçenek HD6970 olacaktır.
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sabe 8 yıl
Aşırtmasız satsalar ya şunu.
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MÜŞAVİR 8 yıl
Kasası bu aleti alacak kadar büyük olan varmı ki?

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daysleeperxp 8 yıl
Alınası bir kart.
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