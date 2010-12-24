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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte özel soğutuculu GeForce GT 220 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,6b
1
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım üreticisi Gigabyte, ürün gamına düşük maliyetli yeni bir ekran kartı daha ekledi. GV-N220D2-1GE kod adını taşıyan yeni model, Nvidia'nın GeForce GT 220 çözümünü temel alıyor ve referans saat hızlarına göre daha düşük frekanslarda görev yapıyor. 128-Bit bellek veri yolu desteğine, 1GB DDR2 bellek kapasitesine ve 48x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartı, 506MHz GPU, 1012MHz paralel işlemci ve 800MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

Silent Cell soğutucu tasarımına sahip olan ekran kartında, görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI ile birlikte altın kaplı HDMI portuna da yer veriliyor. PureVideo HD teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen yeni modelin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


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