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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 570 Super Overclock modelini tanıttı

8 yıl
10,2b
1
12
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 570 Super Overclock modelini tanıttı
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Gigabyte özel tasarımlı ve yüksek performanslı ekran kartlarını konumlandırdığı Super Overclock serisine GeForce GTX 570'i de ekledi. GV-N570SO-13I kod adını taşıyan GF110 tabanlı yeni ekran kartı, başta bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarımı olmak üzere geliştirilmiş detayları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ultra Durable VGA+ tasarımını temel alan DirectX 11 destekli ekran kartı Proadlizer kapasitör, Japonya üretimi katı kapasitörler, düşük RDS MOSFET, ferit çekirdek vemetal boğumlar gibi yüksek kaliteli komponentleri bünyesinde barındırıyor. Üç fanlı WindForce 3X soğutucusu ile soğutma konusunda da iddialı olan ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine, 480x paralel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartının grafik işlem birimi 732MHz'de, paralel işlemcileri 1690MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapıyor. Görüntü aktarımı için DVI ve Mini HDMI konnektörlerini kullanan ekran kartı, SLI, CUDA, PhysX, 3DVision Surround ve PureVideo HD teknolojilerini de destekliyor.

Gigabyte tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen özel tasarımlı GeForce GTX 570 Super Overclock modeli için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 570 Super Overclock modelini tanıttı
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pegasus1881 8 yıl en beğenilen
sankı kartı 2 fanlı tasarlayıp ıyı sogutamayınca 3 fanı eklemısler gıbı hos durmamıs gorsellık kotu
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NecroCyber-777 8 yıl
bayağ gec cıkartıyorlar bu modelleride birdaha yeni model cıkarsa 4-5 ay beklemek lazım daha iyi birşey almak için heralde
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ghost recon advanced 8 yıl
3 fanlı soğutmalar gerçekten çok başarılı oluyor gerçi fiatlarıda ona göre tuzlu olur
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ankaland 8 yıl
fanlar kasa içine havayı üflediği için kasa içi tam fırın
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mfehmi 8 yıl
katılmamak elde değil teknoloji gelişiyor küçülüyor komponentler tam tersi boylar uzuyor ?
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vengefulghoul 8 yıl
iyi de hem super O.C deniyor hem de default hızlarda geliyor (732/3800) o nasıl iş
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Python 8 yıl
Bıktık kart haberlerinden kartlar güzelde zorlayacak benchmark harici uygulama oyun yok,kartları geliştireceklerine,azda oyunları geliştirsinler,oyunlar bol degil,grafikleri aman aman fark asla yok,konsolda port et,az alla aa af ekle sür piyasaya,olmaz böle sırf bu yüzden bilgisayarı sattım,uğraşmaktan beklemekten sıkıldım.
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Tony Tony 8 yıl
sogutması güzeldir kesinlikle fakat görsellik pek hoşuma gitmedi
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MÜŞAVİR 8 yıl
Artık Gigabyte ekran kartıyla ilgili özel tasarım başlıklı bir konu gördüğümde, içeri girdiğimde beni neyin bekliyor olduğunu ezberledim.

3 Fanlı ve 50cm uzunluğunda bir kart.

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pegasus1881 8 yıl
sankı kartı 2 fanlı tasarlayıp ıyı sogutamayınca 3 fanı eklemısler gıbı hos durmamıs gorsellık kotu
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Zeytinbey 8 yıl
Gigabyte'ın uzun kart çıkarma alışkanlığı devam ediyor ama SOC serisi hep kendi alanında performans ve overclock kabiliyeti olarak oldukça rekabetçi bir seri... Bir MSI lightning bir de gigabyte Superoverclock serisi bir kart kullanmadan ölürsem gözüm açık gideceğim



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