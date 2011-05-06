Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 570 Super Overclock modelini tanıttı

Gigabyte özel tasarımlı ve yüksek performanslı ekran kartlarını konumlandırdığı Super Overclock serisine GeForce GTX 570'i de ekledi. GV-N570SO-13I kod adını taşıyan GF110 tabanlı yeni ekran kartı, başta bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarımı olmak üzere geliştirilmiş detayları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ultra Durable VGA+ tasarımını temel alan DirectX 11 destekli ekran kartı Proadlizer kapasitör, Japonya üretimi katı kapasitörler, düşük RDS MOSFET, ferit çekirdek vemetal boğumlar gibi yüksek kaliteli komponentleri bünyesinde barındırıyor. Üç fanlı WindForce 3X soğutucusu ile soğutma konusunda da iddialı olan ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine, 480x paralel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen ekran kartının grafik işlem birimi 732MHz'de, paralel işlemcileri 1690MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapıyor. Görüntü aktarımı için DVI ve Mini HDMI konnektörlerini kullanan ekran kartı, SLI, CUDA, PhysX, 3DVision Surround ve PureVideo HD teknolojilerini de destekliyor.

Gigabyte tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen özel tasarımlı GeForce GTX 570 Super Overclock modeli için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.