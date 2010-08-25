Super Overclock serisi GeForce GTX 460 ve GeForce GTX 470 modelleriyle gündemde olan Gigabyte, pasif soğutmalı Radeon HD 5770 modelini duyurdu. Ultra Durable konsepti çerçevesinde hazırlanan ve Silent Cell serisi pasif soğutucuya sahip olan ekran kartı 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sundan güç alıyor.

Kod adı GV-R577SL-1GD olarak açıklanan yeni model 128-Bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartı, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor ve HTPC'lere göz kırpıyor.

Dört adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip pasif soğutucusu ile sessiz çalıştığı belirtilen yeni modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.