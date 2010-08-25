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Gigabyte pasif soğutmalı Radeon HD 5770 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte pasif soğutmalı Radeon HD 5770 modelini duyurdu
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Gigabyte pasif soğutmalı Radeon HD 5770 modelini duyurdu
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Super Overclock serisi GeForce GTX 460 ve GeForce GTX 470 modelleriyle gündemde olan Gigabyte, pasif soğutmalı Radeon HD 5770 modelini duyurdu. Ultra Durable konsepti çerçevesinde hazırlanan ve Silent Cell serisi pasif soğutucuya sahip olan ekran kartı 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sundan güç alıyor.

Kod adı  GV-R577SL-1GD olarak açıklanan yeni model 128-Bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartı, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor ve HTPC'lere göz kırpıyor.

Dört adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip pasif soğutucusu ile sessiz çalıştığı belirtilen yeni modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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vidoko 9 yıl
bu tür soğutular bence iyi olmuyor ..internet cafeye almıştık kasnın içini fazlaca ısıtıyor ..fanlı olması ve ısıyı kendikanllarıyla atması daha iyi bence..
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Iron Mask 9 yıl
Gigabyte HD 5750 Silent Cell için de bunların aynısı söylendi.Yok sıcak çalışır, yok performansı düşer.Testlerde Yüksüz 43 C, Yükte 66 C de çalıştı.Hatta çekirdek hızı 135 MHz, bellek hızı 130 MHz arttırıldı.Fansız 73 C de çalıştı.5770 Silent Cell' inde tıpkı 5750 gibi çok serin çalışacağına inanıyorum.
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Batuist 9 yıl
evet üzerinde fan takıp kullanılırsa süper soğutuculu bir ekran kartına döner.. pasif soğutuculu kart alıp fanını kendin takman mantıklı gibi geliyor kulağa... fanlı modellerde bu kadar soğutucu kullanmılmıyor doğal olarak oldukça işe yarar gibi..
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El Mukteda 9 yıl
çok güzel görünüyor hakkını vermek gerek.
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ghost recon advanced 9 yıl
soğutucu çok şekilli nişiye benziyor sırf bu soğutma sistemi olduğu için normal 5770lerden bi 30 ş fazla fiatla satılır oda bizim ülkemize nezaman gelir oda ayrı bi konu
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freemen41 9 yıl
ağırlığı nedir bunun? bu yükle biraz daha ağır olsa gerek.
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