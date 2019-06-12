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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte yeni 240Hz oyuncu monitörünü duyurdu

Aim Stabilizer nişangah dengeleme, siyah dengeleme ve özelleştirilmiş nişangah gibi özelliklerle Gigabyte AORUS KD25F monitörü FPS oyuncularının vazgeçilmezi olacak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,4b
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Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük oyun teknolojileri fuarı E3 2019’un başlaması ile birlikte duyurular da ardı ardına gelmeye başladı. Gigabyte fuarda 240Hz seviyesine ulaşabilen yeni oyuncu monitörü AORUS KD25F modelini tanıttı.

Gigabyte AORUS KD25F özellikleri ve fiyatı

Taktik monitör olarak tanımlanan AORUS KD25F modeli FPS oyuncularına hitap ediyor. 24.5 inçlik Full HD TN panele sahip olan monitör hızlı sıvı kristal teknolojisi ile optimize edilmiş tepki süresini 0.5ms seviyesine kadar düşürebiliyor. 3 ince kenar monitörü daha kompakt hale getiriyor. Arka kısımda ise RGB aydınlatma ile bir şahin silüeti oluşturulmuş.

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240Hz tazeleme hızına sahip olan monitör 8-bit renk desteği ve yüzde 100 sRGB yelpazesi ile TN panel sınıfında en iyilerden birisi haline geliyor. Monitöre mikrofon taktığınız zaman entegre gürültü engelleme özelliği devreye giriyor.

Resim içinde resim özelliği ile aynı anda iki kaynaktan görüntü alabilen monitör yine ses kaynakları arasında da geçiş yapabiliyor. Aim Stabilizer nişangah dengeleme, siyah dengeleme ve özelleştirilmiş nişangah FPS oyuncularının işini kolaylaştıracak. Ayrıca monitör ayarları kontrolcü veya klavye üzerinden de yapılabiliyor. Gigabyte AORUS KD25F için 495 Pound ön sipariş fiyatı mevcut.

 

https://www.techpowerup.com/256404/gigabyte-announces-the-aorus-kd25f-gaming-monitor Yorum Yaz
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AL3lMA 1 hf.
Vergiler hariç 3.650 ? milyar milyon para
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by__metallica 1 hf.
Acer monitörlere acayip benziyor görünüş olarak. Fiyat çok yüksek.
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enja 1 hf.
şimdi tn panel çöp çamur diyeneler gelir
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heyysanadiyom 1 hf. enja
bence çöp , 2000 lira bayılıp tn panel aldım ama beğenmedim , gözümle görmeden aldığım için yadırgamıyorum , süpriz yumurta tecrübesi yaşadım ama biraz acı geldi tadı , mecbur kullanıcam sonra satacağım :) üzerinde mat kaplama var belki ondan yadırgadım bilemiyorum
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TheNewAtilla 1 hf. enja
Tn den va panele geçtim. Hayatta geri dönmem
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