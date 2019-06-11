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The Divison filmi Netflix’e geliyor

Oyun dünyasının popüler serilerinden Tom Clancy's The Division sinema filmi oluyor. Oyunun senaryo ve film haklarını Netflix satın aldı. Kadroda ünlü isimler yer alacak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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E3 2019 fuarında oyun ile ilgili pek çok yeni yapım ve teknoloji duyuruldu ancak sinema tarafı da geri planda kalmadı. Tom Clancy popüler The Division oyunu film olarak Netflix platformunda gösterime girecek.

Ünlü isimler

Fuarda yapılan duyuruya göre The Division filminde başrolleri Jessica Chastain ve Jake Gyllenhaal paylaşıyorlar. Yönetmen koltuğunda ise Deadpool 2, Atomic Blonde, The Fast & Furious Presents: HOBBS & SHAW gibi yapımlardan hatırlayacağımız David Leitch oturuyor.

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Film ölümcül virüs salgını sonrasında bir araya gelen sivillerin askeri eğitim alarak kaostan geriye kalanları kurtarma çabasını konu edinecek. Video oyunları tarihinin en hızlı satan yapımlarından birisi olan Tom Clancy's The Division televizyon dünyasında nasıl bir başarı yakalayacak merak konusu. Elde edilen başarıya göre devam filmleri de gelebilir. Henüz The Division için bir yayın tarihi verilmedi.

 

https://media.netflix.com/en/press-releases/ubisofts-the-division-starring-jessica-chastain-and-jake-gyllenhaal-lands-at-netflix Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The Hollow 1 hf.
Amazon Prime Video'nun exclusive dizisi Tom Clancy's Jack Ryan'da efsanedir. Seyretmenizi tavsiye ederim.
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Portraitclub 1 hf.
Metro 2033 gelmeli ama Rusya da geçen bir yapım olmalı
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The Hollow 1 hf.
Netflix platformunda gösterime girsin. Ama yeter ki yapımın Netflix ile alakası olmasın. Dokundukları her şeyi mahvediyorlar. Ayrıca, ortaya koydukları her yapımda atmosfer olarak, görüntü olarak bir yavanlık, bir eksiklik var. Teknik açıklaması falan da vardı hatta. Neden kaynaklandığı bilgisini şu anda hatırlamıyorum.
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KaleyDeskop 1 hf.
Klişe ne iş varsa netflix orada. Tabi klişe iş gelir getiriyor..
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Manhunt Three 1 hf. KaleyDeskop
Tom Clancy'nin kitaplarına uzaksınız sanırım. Biraz araştırın bence.
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