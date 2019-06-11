The Divison filmi Netflix’e geliyor

E3 2019 fuarında oyun ile ilgili pek çok yeni yapım ve teknoloji duyuruldu ancak sinema tarafı da geri planda kalmadı. Tom Clancy popüler The Division oyunu film olarak Netflix platformunda gösterime girecek.

Ünlü isimler

Fuarda yapılan duyuruya göre The Division filminde başrolleri Jessica Chastain ve Jake Gyllenhaal paylaşıyorlar. Yönetmen koltuğunda ise Deadpool 2, Atomic Blonde, The Fast & Furious Presents: HOBBS & SHAW gibi yapımlardan hatırlayacağımız David Leitch oturuyor.

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Film ölümcül virüs salgını sonrasında bir araya gelen sivillerin askeri eğitim alarak kaostan geriye kalanları kurtarma çabasını konu edinecek. Video oyunları tarihinin en hızlı satan yapımlarından birisi olan Tom Clancy's The Division televizyon dünyasında nasıl bir başarı yakalayacak merak konusu. Elde edilen başarıya göre devam filmleri de gelebilir. Henüz The Division için bir yayın tarihi verilmedi.