Gigabyte'dan GeForce GTX 560 Ti tabanlı iki yeni ekran kartı

Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, ürün gamına GeForce GTX 560 Ti tabanlı iki yeni ekran kartı ekledi. GV-N560UD-1GI rev. 2.0 ve 3.0 kod adlarını taşıyan kartların her ikisi de Nvidia'nın belirlediği standart saat hızlarında çalışıyor ancak referans tasarımdan farklı olarak çift fanlı özel soğutucu ve yüksek kaliteli komponentlerle geliyor.

Piyasada satılmakta olan ilk versiyon ile kıyaslandığında yeni modellerde güncellenmiş WindForce 2X soğutucusuna yer veriliyor. Açılı olarak yerleştirilmiş iki adet PWM kontrollü fana ve üç adet bakır ısı borusuna sahip olan soğutucuya ek olarak yeni versiyonlar, Ultra Durable VGA+ tasarımını temel alıyor ve ilk modelden farklı olarak daha iyi güç dağıtımı için NEC Proadlizer kapasitör kullanıyorlar.

Nvidia'nın 40nm GF114 grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ekran kartları, 384x CUDA çekirdeği, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyorlar. Grafik işlem birimleri 822MHz'de, paralel işlemcileri 1644MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan yeni modeller arasında tek bir fark bulunuyor; Rev 2.0'da iki adet PCIe 6pin, Rev 3.0'da ise 6pin+8pin güç konnektörlerine yer veriliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği sunan ayrıca PhysX, CUDA ve 3DVision gibi özelliklerle gelen ekran kartlarında görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörlerine yer veriliyor. Gigabyte tarafından yakında satışa sunulması beklenen kartların yurt dışında 190 Avro civarı bir fiyatlandırma ile çıkmaları bekleniyor.