Gigabyte'dan GeForce GTX 560 Ti tabanlı iki yeni ekran kartı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, ürün gamına GeForce GTX 560 Ti tabanlı iki yeni ekran kartı ekledi. GV-N560UD-1GI rev. 2.0 ve 3.0 kod adlarını taşıyan kartların her ikisi de Nvidia'nın belirlediği standart saat hızlarında çalışıyor ancak referans tasarımdan farklı olarak çift fanlı özel soğutucu ve yüksek kaliteli komponentlerle geliyor.
Piyasada satılmakta olan ilk versiyon ile kıyaslandığında yeni modellerde güncellenmiş WindForce 2X soğutucusuna yer veriliyor. Açılı olarak yerleştirilmiş iki adet PWM kontrollü fana ve üç adet bakır ısı borusuna sahip olan soğutucuya ek olarak yeni versiyonlar, Ultra Durable VGA+ tasarımını temel alıyor ve ilk modelden farklı olarak daha iyi güç dağıtımı için NEC Proadlizer kapasitör kullanıyorlar.
Nvidia'nın 40nm GF114 grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ekran kartları, 384x CUDA çekirdeği, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyorlar. Grafik işlem birimleri 822MHz'de, paralel işlemcileri 1644MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan yeni modeller arasında tek bir fark bulunuyor; Rev 2.0'da iki adet PCIe 6pin, Rev 3.0'da ise 6pin+8pin güç konnektörlerine yer veriliyor.
Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği sunan ayrıca PhysX, CUDA ve 3DVision gibi özelliklerle gelen ekran kartlarında görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörlerine yer veriliyor. Gigabyte tarafından yakında satışa sunulması beklenen kartların yurt dışında 190 Avro civarı bir fiyatlandırma ile çıkmaları bekleniyor.
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Ulan herkes yonga üreticisinin hatalı hatasız çipini tartışıyor. Allah ım akıl ve fikir ve bu insanlara.
En azından Zotac gibi referans karta, referans soğutucuya 5-10 MHz OC yapıp da 50$ eklemiyor fiyata.
Mesajına o kadar eksiyi boşa vermedi millet, rahat ol.
Arkadaş tasarım olarak beceremiyor demek istedi sanırım. Evet gerçekten de öyle. Tasarım olarak GG ekran kartları gerçekten de kötü sayılır. 3 slot yer tuttuğu halde zalman fanlı bir Zotac AMP, bir MSI Lightning çok daha şık ve estetik görünüyor.
İşlev noktasından bakarsanız, GG Windforce'lu ekran kartları, Zalman soğutuculu Zotac AMP'lerden biraz geride kalıyor. AMP ise Lightning'den geride kalıyor. Arada minimum 8°C fark var.
Ben Gigabyte ekran kartı kullanıyorum ve performans - soğutma açısından gayet memlun olduğum bir kart sadece Gigabyte amp serileri yaratmadığı için dğer kartlardan gerilerde gibi görünsede ... gayet perfomanslı kartlar üretiyor ..
Ya adama bu saatte yeni bir bilgisayar lazımsa ne yapacak? oturup aylarca bekleyecek mi? sanki yeni seri 2 kat fark takıcak.. her seri öncekinden %15-20 arasında hızlı.. orta seviye bir kart alan adam zaten bu seviyede %15ine 20sine bakmaz.. üst seyive için böyle bir yorum gelse yine belki durum anlaşılır ama bu mantıklı değil..
Oyun bilgisayarına çok ihtiyaç duyan biri pek görmedim ha dediğin adam oyun oynamaya ya da grafik tasarım yapmaya çok ihtiyacı varsa gider daha üst model bir kart alır bunu ve orta segmente şu sıralar çıkan hiçbir kartı almaz.Çok ihtiyacı yoksa oturup aylarca da beklemez gider alt sınıf kart alır parası cebine kalır sonra harcar.Şunun şurasında yılbaşından sonra yeni seriler çıkacak şimdi gidip bu karta 190 avro vermek + KDV + bizim memleteke geliş fiyatı + doviz kuru,bence resmen enayilik olur.Bence mantıklı bir kişi benim düşündüğüm gibi düşünür yeni seriyi bekler.
ben katılıyorum Gigabyte her zaman düşük kaliteli..