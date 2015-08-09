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Girdap Destekli Kanatsız Mikro Rüzgar Türbini

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,3b
1
11
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Girdap Destekli Kanatsız Mikro Rüzgar Türbini
Belgesel izleyenler bilir silindirik bina yapımı oldukça tehlikeli zira rüzgar nedeni ile oluşan girdaplar ciddi sallantılara yol açabiliyor. Bunu bilen bir mucit ise neden bunu kullanarak enerji üretmeyelim diye düşünmüş ve kanatsız direk şeklinde bir rüzgar türbini yapmış.

Bu sistem çok az yer kapladığı ve hareketli parçası çok az olduğundan dolayı da şehirlerde ve insanlara yakın yerlerde kullanılmasında bir sıkıntı olmayacaktır. Zira her yere uyarlanabilmekte ve ses gibi bir sorun da bulunmamakta. Ürün yapılan hesaplamalara göre %53 daha ucuz üretim, %51 daha az işletme ve %80 daha az bakım maliyetine sahip olacak.

Şimdilik iki farklı versiona sahip olacak modelde 4 kWh üretim kapasitesi 12 metre yüksekliğe sahip ve her türlü kişiye hitap ediyor. 1 MW kapasiteli ve 100 metre yüksekliğe sahip ürün ise elektrik üretim yatırımcılarına göre hazırlanacak. Sistemin en iyi yanı 1 M/Sn hızlarından itibaren enerji üretmeye başlaması. Bildiğiniz gibi bıçaklı ürünlerde belli bir hız aranmakta.
Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 19. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. 
DH+ Windows 8.1:

http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/265bcdba-96c4-4ec7-94f0-a063eac78986

DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dh/77c69e8b-c35f-48d6-a2fb-93f7c3abe4cd

DH+ iOS:

https://itunes.apple.com/tr/app/dh+/id785634862?mt=8

DH+ Android:


http://cleantechnica.com/2015/05/01/new-whirlwind-attracting-bladeless-micro-wind-turbine-gets-harvard-cred/vortex-bladeless-micro-wind-turbine/ Yorum Yaz
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Kartal Göz 4 yıl en beğenilen
Sallanarak enerji üretiyor değil mi? İyi de bunun haberini daha önce de yapmıştınız sanki. Yazı biraz farklıydı tabi.
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arel.gr 4 yıl
haberin tekrari teknolojinin saglam zemine bastigini ve vaatkar oldugunu tescilliyor "herhalde".
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Kulak Misafiri 4 yıl
Silindirik bina yapımının da tehlikeli olduğunu şimdi öğrendim iyi mi. Nasıl bi girdapmış ki bu
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s_mail 4 yıl
ilk defa böyle bir şey duydum. "Belgesel izleyenler bilir" hani çok gezen çok okuyan bilirdi.??
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BekirHan 4 yıl
Silindirik bina yapımı mı? Köşeli bir bina yaparsak bunun olmayacağını mı iddaa ediyorsunuz? Emin misiniz?
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sendemail 4 yıl
bir de buna bakalım , adamın tasarımı şu an amerika da ve japonya da kullanılmakta ama adamın haberi yok , bizim abi ise 170 dolar bağış almış şimdiye dek...
Patenti halen alamadı abimiz ancak olaya noktayı koymuş...
kickstarter projesi buradan : kickstarter.com/...
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Guest-E84249922 4 yıl sendemail
sendemail

bir de buna bakalım , adamın tasarımı şu an amerika da ve japonya da kullanılmakta ama adamın haberi yok , bizim abi ise 170 dolar bağış almış şimdiye dek...
Patenti halen alamadı abimiz ancak olaya noktayı koymuş...

kickstarter projesi buradan : kickstarter.com/...


videoda adı geçen adam sökede yaşıyormuş , sitede ise melbourne yazıyor
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kadirirdem 4 yıl
bunun haberi daha önce yapılmadımı yazı daha farklıydı gerçi ama....
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fuckulteli 4 yıl
Kartal Göz
Sallanarak enerji üretiyor değil mi? İyi de bunun haberini daha önce de yapmıştınız sanki. Yazı biraz farklıydı tabi.

donanimhaber.com/...
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tobepeople 4 yıl
rüzgâr türbünü üretimi yapan firmalar buna geçmek için çalışmaya başlasa iyi olur özellikle siemens bu işe el atmazsa çok büyük zarar eder gibi geldi bana :)
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Kartal Göz 4 yıl en beğenilen
Sallanarak enerji üretiyor değil mi? İyi de bunun haberini daha önce de yapmıştınız sanki. Yazı biraz farklıydı tabi.
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