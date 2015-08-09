Girdap Destekli Kanatsız Mikro Rüzgar Türbini

Belgesel izleyenler bilir silindirik bina yapımı oldukça tehlikeli zira rüzgar nedeni ile oluşan girdaplar ciddi sallantılara yol açabiliyor. Bunu bilen bir mucit ise neden bunu kullanarak enerji üretmeyelim diye düşünmüş ve kanatsız direk şeklinde bir rüzgar türbini yapmış.

Şimdilik iki farklı versiona sahip olacak modelde 4 kWh üretim kapasitesi 12 metre yüksekliğe sahip ve her türlü kişiye hitap ediyor. 1 MW kapasiteli ve 100 metre yüksekliğe sahip ürün ise elektrik üretim yatırımcılarına göre hazırlanacak. Sistemin en iyi yanı 1 M/Sn hızlarından itibaren enerji üretmeye başlaması. Bildiğiniz gibi bıçaklı ürünlerde belli bir hız aranmakta.

Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 19. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.

DH+ Windows 8.1:

Bu sistem çok az yer kapladığı ve hareketli parçası çok az olduğundan dolayı da şehirlerde ve insanlara yakın yerlerde kullanılmasında bir sıkıntı olmayacaktır. Zira her yere uyarlanabilmekte ve ses gibi bir sorun da bulunmamakta. Ürün yapılan hesaplamalara göre %53 daha ucuz üretim, %51 daha az işletme ve %80 daha az bakım maliyetine sahip olacak.

http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/265bcdba-96c4-4ec7-94f0-a063eac78986

DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dh/77c69e8b-c35f-48d6-a2fb-93f7c3abe4cd

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https://itunes.apple.com/tr/app/dh+/id785634862?mt=8

DH+ Android:

http://cleantechnica.com/2015/05/01/new-whirlwind-attracting-bladeless-micro-wind-turbine-gets-harvard-cred/vortex-bladeless-micro-wind-turbine/