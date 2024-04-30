Batarya maliyetleri 15 yılda yüzde 90 oranında düşecek

Batarya maliyetleri ciddi oranda düşecek
Genel olarak rapor, 2030 yılına kadar küresel enerji depolama kapasitesinde 6 kat artış öngörüyor ve bu büyümenin yüzde 90'ını bataryalar oluşturuyor. Bununla birlikte üretim kapasitesinin sadece son üç yılda üç kat arttığını ortaya koyuyor. Bu üretimin çok büyük bir kısmını Çin oluşturuyor. Önümüzdeki yıllarda ise batarya üretiminin yüzde 40'ının ABD ve Avrupa Birliği’nden gelmesi bekleniyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/102786-battery-cost-plunge-turbocharge-renewable-energy-shift-iea.html https://iea.blob.core.windows.net/assets/cb39c1bf-d2b3-446d-8c35-aae6b1f3a4a0/BatteriesandSecureEnergyTransitions.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.