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    Batarya maliyetleri 15 yılda yüzde 90 oranında düşecek

    Son rapora göre batarya maliyetleri son 15 yıl içinde yüzde 90 oranında düşüş yaşayacak. Bu maliyet düşüşünün yenilenebilir enerjiye geçişi de hızlandıracağının altını çizildi.
    Batarya maliyetleri 15 yılda yüzde 90 oranında düşecek Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş hızlı bir şekilde ilerlese de bu geçişi sınırlandıran faktörler de bulunuyor. Bunlardan en önemlisi bu kaynakların esasında kesintili bir şekilde enerji sağlayabilmesi. Bu kesintili enerji üretiminin yenilenebilir enerjide benimsenmeyi yavaşlattığını biliniyor. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yeni bir raporuna göre batarya depolamada yaşanan maliyet düşüşleri bu büyük engeli bertaraf edebilir.

    Batarya maliyetleri ciddi oranda düşecek

    Batarya maliyetleri 15 yılda yüzde 90 oranında düşecek Tam Boyutta Gör
    IEA’nın raporuna göre batarya depolama sistemleri için gerekli olan sermaye maliyetleri 2030’a kadar yüzde 40 oranında düşmesi bekleniyor. 15 yıl içinde ise maliyet düşüşünün yüzde 90’a çıkması bekleniyor. Bu maliyet düşüşü, depolamalı yenilenebilir enerji sistemlerinin fosil santrallerden daha ekonomik hale gelmesini sağlayacak.
    Batarya maliyetleri 15 yılda yüzde 90 oranında düşecek Tam Boyutta Gör
    Rapor aynı zamanda halihazırda lityum-iyon bataryaların enerji depolamada yaygın olarak kullanıldığını ancak sektörün artık daha ucuz olan lityum demir fosfat (LFP) bataryalara geçmeye başladığını belirtiyor. LFP bataryaların, yeni sabit depolama sistemlerindeki payının yüzde 80’e ulaştığının altı çiziliyor.
    Batarya maliyetleri 15 yılda yüzde 90 oranında düşecek Tam Boyutta Gör
    LFP bataryalar ile birlikte yüzde 30 daha düşük öngörülen maliyetleri nedeniyle sodyum-iyon bataryaların da enerji depolamada önümüzdeki yıllarda öne çıkacağı söyleniyor. IEA’ya göre düşen batarya fiyatları nedeniyle 2030 yılında bu sistemlerle eşleştirilmiş yenilenebilir enerji santrallerinin elektrik maliyetlerinde de yüzde 50’lik düşüş yaşanacak.

    Genel olarak rapor, 2030 yılına kadar küresel enerji depolama kapasitesinde 6 kat artış öngörüyor ve bu büyümenin yüzde 90'ını bataryalar oluşturuyor. Bununla birlikte üretim kapasitesinin sadece son üç yılda üç kat arttığını ortaya koyuyor. Bu üretimin çok büyük bir kısmını Çin oluşturuyor. Önümüzdeki yıllarda ise batarya üretiminin yüzde 40'ının ABD ve Avrupa Birliği’nden gelmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/102786-battery-cost-plunge-turbocharge-renewable-energy-shift-iea.html https://iea.blob.core.windows.net/assets/cb39c1bf-d2b3-446d-8c35-aae6b1f3a4a0/BatteriesandSecureEnergyTransitions.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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